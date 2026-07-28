Bank of Baroda Data Breach! डेबिट कार्ड से लेकर नेट बैंकिंग तक... जानें अपने अकाउंट को सिक्योर करने का सबसे आसान तरीका

अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो आपको डेटा लीक की खबरों से परेशान होने की जरूरत नहीं है. अपने बैंक अकाउंट को सिक्योर करने के लिये ये कदम उठाएं...

BOB कस्टमर्स के डेटा में सेंध

बैंक के एक कर्मचारी का ईमेल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज

बैंक ने कहा कि कोर बैंकिंग सिस्टम है सिक्योर

बैंकिंग पासवर्ड और डेबिट-क्रेडिट पिन को लेकर उठाएं ये कदम

बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े डेटा लीक की खबरों के बाद कस्टमर्स के बीच अपने बैंक अकाउंट और अपनी जानकारी की सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ गई है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, BOB ने माना है कि उनके एक कर्मचारी का ईमेल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जिससे कस्टमर डेटा तक अन-ऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है. हालांकि, बैंक का कहना है कि उनका कोर बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर है. लेकिन अगर आप इस बैंक के कस्टमर हैं तो आपको हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रहना चाहिए, बल्कि बैंकिंग पासवर्ड, कार्ड को लेकर सुरक्षित कदम उठाने चाहिए और लेनदेन पर नजर रखनी चाहिए.

सबसे पहले चेंज करें इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड

सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग साइन-ऑन पासवर्ड बदलना चाहिए. बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग सेवा BOB वर्ल्ड इंटरनेट में ग्राहक साइन-ऑन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं. बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, कस्टमर्स के पास इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पासवर्ड सेट या रीसेट करने की सुविधा उपलब्ध है. पासवर्ड बदलते समय ऐसा मजबूत और यूनीक पासवर्ड रखें जिसे आपने किसी दूसरी वेबसाइट या ऐप पर इस्तेमाल न किया हो. बैंक की सुरक्षा सलाह के मुताबिक इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड को ब्राउजर में सेव करने से भी बचना चाहिए और हर बार इसे खुद एंटर करना बेहतर रहता है.

क्या है BOB इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करने का तरीका?

अगर आपको अपना मौजूदा इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड याद है, तो BOB वर्ल्ड इंटरनेट में लॉग इन करके उपलब्ध प्रोफाइल या पासवर्ड मैनेजमेंट विकल्प के जरिए अपना पासवर्ड बदला जा सकता है. अगर पासवर्ड भूल गए हैं, तो लॉगिन पेज पर उपलब्ध पासवर्ड रीसेट या रीसेट पासवर्ड विकल्प का इस्तेमाल करें. इस प्रक्रिया के दौरान बैंक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP या दूसरे वेरिफिकेशन के जरिए आपकी पहचान की पुष्टि करेगा. पासवर्ड बदलने या रीसेट करने के लिए हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें और किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करने से बचें.

BOB वर्ल्ड ऐप का पिन कैसे करें चेंज?

ग्राहकों को यह भी समझना जरूरी है कि इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और BOB वर्ल्ड ऐप के लॉगिन या ट्रांजैक्शन पिन एक ही चीज नहीं हैं. अगर आप BOB वर्ल्ड ऐप का इस्तेमाल करते हैं और आपको लगता है कि आपके ऐप का पिन किसी और को पता हो सकता है, तो उसे भी बदलना बेहतर है. बैंक के FAQ के मुताबिक, मौजूदा लॉगिन PIN याद होने पर ऐप में प्रोफाइल सेक्शन से 'Change login PIN' और ट्रांजैक्शन PIN बदलने के लिए 'Change transaction PIN' विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है. नया PIN पहले इस्तेमाल किए गए PIN के समान नहीं होना चाहिए.

BOB डेबिट कार्ड पिन डिजिटली कैसे करें चेंज?

अगर आपको अपने डेबिट कार्ड के पिन की सुरक्षा को लेकर संदेह है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल डिजिटल चैनलों के जरिए नया पिन सेट या रीसेट किया जा सकता है. BOB वर्ल्ड ऐप में लॉग इन करने के बाद Cards सेक्शन में जाकर Debit Cards में View Cards चुनें. इसके बाद संबंधित कार्ड चुनकर Set PIN का विकल्प इस्तेमाल करें. OTP वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद नया चार अंकों का PIN सेट करें. बैंक के अनुसार, डेबिट कार्ड PIN सेट या रीसेट करने की सुविधा BOB वर्ल्ड इंटरनेट और बैंक ऑफ बड़ौदा ATM के जरिए भी उपलब्ध है.

BOB वर्ल्ड इंटरनेट पर कैसे चेंक करें डेबिट कार्ड का पिन?

BOB वर्ल्ड इंटरनेट के जरिए डेबिट कार्ड PIN सेट या रीसेट करने के लिए लॉग इन करने के बाद Services सेक्शन में जाएं और Debit Card Services के में जाकर Set/Reset Debit Card PIN विकल्प चुनें. इसके बाद संबंधित कार्ड की जानकारी और OTP वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करके नया चार अंकों का PIN सेट किया जा सकता है. बैंक की ऑफिशियल जानकारी के अनुसार, इस प्रक्रिया में कार्ड की जानकारी और OTP सत्यापन के बाद PIN सेट किया जाता है और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए PIN सेट करने पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन भी मांगा जा सकता है.

ATM जाकर कैसे रीसेट करें डेबिट कार्ड पिन?

अगर आप ATM के जरिए डेबिट कार्ड PIN सेट या रीसेट करना चाहते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ATM में अपना कार्ड डालकर Manage Debit Card और फिर Set/Generate ATM PIN विकल्प चुन सकते हैं. इसके बाद मांगी गई अकाउंट और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी एंटर करनी होगी और OTP वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद नया चार अंकों का PIN सेट किया जा सकता है. बैंक ने डेबिट कार्ड PIN के लिए IVR के जरिए रीसेट की सुविधा भी दी है. इसके लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए मौजूदा टोल-फ्री नंबर और निर्देशों का ही इस्तेमाल करें.

कैसे चेंज करें BOB क्रेडिट कार्ड का पिन?

क्रेडिट कार्ड का PIN बदलने की प्रक्रिया डेबिट कार्ड से अलग हो सकती है और यह कार्ड जारी करने वाली संबंधित सेवा के नियमों पर निर्भर करती है. क्रेडिट कार्ड PIN रीसेट करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा या संबंधित कार्ड सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट, ऐप या ग्राहक सेवा चैनल से मौजूदा प्रक्रिया की जानकारी लेना सबसे सुरक्षित तरीका है. किसी अनजान वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट या फोन कॉल के जरिए PIN बदलने की कोशिश न करें और अपनी कार्ड डिटेल, CVV, OTP या PIN किसी के साथ शेयर न करें.



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