Ayushman Card: इस सरकारी योजना में मिलता है 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, घर बैठे ऐसे बनवाएं कार्ड, जानें पूरा प्रोसेस

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में की थी. इस योजना में लाभार्थी और उसके परिवार को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, जिसे दिखाकर व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री इलाज करा सकता है.

.आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवार को स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है.

.आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी को हर साल 5 लाख रुपये का बीमा दिया जाता है.

.भारत में 70 या उससे अधिक साल के उम्र के बुजुर्ग इस योजना में आते हैं.

.आप घर बैठे भी आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनवा सकते हैं.

केंद्र से लेकर राज्य सरकार कई ऐसे योजनाएं चलाई जाती हैं, जो गरीब और असहाय लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती हैं. इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, जिसमें व्यक्ति को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज दिया जाता है. आयुष्मान कार्ड होने पर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करा सकते हैं. सरकार द्वारा ये कार्ड फ्री में बनाये जाते हैं. आइए जानते हैं आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाले लाभ, कैसे बनवा सकते हैं ये कार्ड, इसके लिए कौन से कौन से दस्तावेज चाहिए और कौन इस योजना का लाभ ले सकता है. आइए जानते हैं...

क्या है आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है, जिसकी शुरुआत मोदी सरकार ने 2018 में की थी. इस योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है. इसका पैसा सरकार को देना होता है. वहीं इस योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में अच्छा इलाज देना है, ताकि गरीब लोगों को आर्थिक बोझ से राहत दी जा सके.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की क्या है पात्रता

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोगय योजना के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग आते हैं. वहीं इसी योजना में 70 साल या उससे अधिक उम्र के लोग पात्र हैं. 70 साल की उम्र के लोगों की आर्थिक स्थिति या अन्य कोई प्रमाणित आय मूल निवास जैसे दस्तावेजों की जरूरत नहीं है. इसका लाभ 70 साल से अधिक उम्र का कोई भी बुजुर्ग ले सकता है.

आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए क्या करें

अगर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले जांच लें कि आप योजना की पात्रता के मानकों को पूर कतरे हैं. अगर हां अपनी पात्रता सूची में अपना नाम देख सकते हैं. इसके लिए सीएससी सेंटर, सरकारी अस्पताल या फिर पास के आयुष्मान केंद्र पर जाकर भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं.

आयुष्मान योजना में सरकार ने किया ये खास बदलाव

केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना में एक बदलाव हाल ही में किया गया है. इस योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है. ऐसे बुजुर्ग अपने पास के स्वास्थ्य शिविर में जाकर अपना नाम आयुष्मान योजना में जुड़वाकर यहां से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए बहुत ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं है. सिर्फ अपना आधार कार्ड और घर का प्रूफ ले सकते हैं. आयुष्मान कार्ड बनने के बाद आप का इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त किया जाएगा.

परिवार के लिए आयुष्मान योजना पाने के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

गरीब और आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी आयुष्मन योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर दें. इन दस्तावेजों से ही आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा.

घर बैठे भी इन योजना के लिए कर सकते हैं रजिस्ट्रर

आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके लिए गूगल पर नियम बाय सरकारी सीएससी सर्च करें. इसकी वेबसाइट खुलने पर सरकारी काम पर क्लिक करें. इस पेज पर नीचे जाने पर आपको आयुष्मान कार्ड का विकल्प दिखेगा. इस पर क्लिक करते ही दूसरा पेज खुलेगा. उसमें सबसे पहले Beneficiary चुने. इसके बाद कैप्चा लिखें, मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर सबमिट कर दें. अब पेज खुलने पर स्कीम में PMJAY डालें. इसके बाद अपना प्रदेश, आधार कार्ड या राशन कार्ड का नंर और कैप्चा कोड डलाकर स​बमिट कर दें. इसके बाद आपकी फैमिली डिटेल आएगा. इसमें परिवार के सदस्यों का नाम से लेकर उनकी उम्र समेत पूरी डिटेल डालने पर आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा.

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