Atal Pension Yojana: अटल योजना के तहत पेंशन बढ़ाने की तैयारी! वित्त मंत्रालय को भेजा गया फिडबैक

अटल पेंशन योजना की शुरुआत आज से 11 साल पूर्व 2015 में हुई थी. इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगार और गरीबों को 60 साल उम्र के बाद सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से उन्हें पेंशन दी जाती है.

अटल पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को मिलने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. इसको लेकर सरकार ने वित्त मंत्रालय को फिडबैक भेजा है. यह जानकारी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अटल पेंशन योजना के वार्षित सम्मान समारोह में मिली, जहां PFRDA के चेयरमैन एस. रमण ने कहा अटल पेंशन योजना में बढ़ोतरी को लेकर वित्तीय सेवा विभाग (DFS) को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी. उन्होंने इसमें कहा कि यह एक लंबी प्लानिंग और सरकार की देनदारियों से जुड़ी है. इसलिए इसमें कोई भी बहुत जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता है. इसमें थोड़ा समय लग सकता है.

अटल पेंशन योजना के में मिलती हैं 1 से 5 हजार रुपये की पेंशन

अटल पेंशन योजना के तहत कम से कम 1 हजार और अधिकतम 5 हजार रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है. यह पेंशन गरीब, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी का काम कर 60 साल की उम्र में न कमाने की स्थिति में रहने वाले बुजुर्गों के जीवनयापन के लिए दी जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय तेजी से बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन को बढ़ाने की मांग उठ रही है. ऐसे में PFRDA चेयरमैन ने बताया कि अटल पेंशन योजना में सरकार भी शामिल है, इसलिए सभी बातों को ध्यान से देखना जरूरी है. इस पर विचार विमर्श कर फैसला लिया जाएगा.

इस योजना के 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं

अटल पेंशन योजना से देश भर में करीब 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं. वहीं 2027 में इस संख्या को 10 करोड़ के पार के पहुंचने की उम्मीद है. वहीं वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक सब्सक्राइबर्स की संख्या 7.61 करोड़ से बढ़कर 8.96 करोड़ हो गई थी. इस स्कीम में लागातार सब्सक्राइबर्स की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार का लक्ष्य इससे भी ज्यादा लोगों की बढ़ोतरी का है.

क्या हैं अटल पेंशन योजना और कब हुई थी शुरू

अटल पेंशन योजना की शुरुआत भाजपा सरकार ने 2015 में की थी. इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगार और गरीबों को सामाजिक सुरक्षा देने का लक्ष्य है. वहीं 18 से 40 वर्ष के भारतीय नागरिक, जो इनकम टैक्स की स्लैब में नहीं आते हैं, वो इस योजना के तहत जुड़ सकते हैं. इसमें 20 साल तक योगदान करने पर 60 साल की उम्र के बाद 1 हजार रुपये से 5 हजार रुपये तक की गारंटडी पेंशन मिलेगी. इसके साथ ही इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत 1.5 लाख और 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये तक की छूट भी मिलती है.

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