Aadhaar Card Update: क्या NRI आधार कार्ड के लिए कर सकते हैं अप्लाई? जानिए UIDAI की गाइडलाइन क्या कहती है?

Aadhaar Card For NRIs

डीएनए हिंदी: आधार कार्ड एनआरआई के लिए: आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड (Aadhaar Card) सभी के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है. केंद्र ने जुर्माने से बचने के लिए इसे बैंक खातों और अन्य सेवाओं से जोड़ना जरूरी कर दिया है. आधार कार्ड (Aadhaar Card) न केवल पते के प्रमाण के रूप में काम करता है बल्कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Aadhaar Card For NRIs) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भी जरूरी है.



बता दें आधार कार्ड अनिवासी भारतीयों (Aadhaar Card For NRIs) के साथ-साथ भारतीय निवासियों के लिए भी उपलब्ध है. हालांकि, कई एनआरआई अक्सर इस बारे में क्लियर नहीं होते हैं कि वे आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं. यूआईडीएआई ने दिशानिर्देश जारी किए हैं और अपनी वेबसाइट पर कहा है कि वैध भारतीय पासपोर्ट वाला एनआरआई आधार कार्ड (Aadhaar Card For NRIs) के लिए आवेदन कर सकता है.

एनआरआई Aadhaar Card के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

अपने क्षेत्र में आधार सेवा केंद्र पर जाएं.

अपने साथ अपना वर्तमान भारतीय पासपोर्ट रखें.

सभी आवश्यक जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें. सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी गई जानकारी पासपोर्ट में दी गई जानकारी से मेल खाती है.

फॉर्म में, उम्मीदवार को अपना ईमेल पता डालना होगा.

अब अनुरोध करें कि ऑपरेटर आपको एनआरआई के रूप में लिस्ट करे.

एनआरआई आवेदक को आधार कार्ड आवेदन के अलावा एक डिक्लेरेशन जमा करना होगा. एनआरआई के लिए डिक्लेरेशन थोड़ा अलग है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें और पूरा करें.

एक अनिवासी भारतीय के रूप में आपके बारे में हर जानकारी को भरने में ऑपरेटर की मदद करें.

सहायक आपके पासपोर्ट को स्कैन करेगा और इसे आवेदन में पहचान के रूप में दर्ज करेगा.

बायोमेट्रिक कैप्चर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, अपने अंक और आंखों को स्कैन करवाएं.

आवेदन की पूरी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है.

फिर आपको आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगा.

