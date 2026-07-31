8th Pay Commission: फिटमेंट फेक्टर, सैलरी हाइक, रिपोर्ट... 1.1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 5 बड़े अपडेट

वेतन आयोग का गठन हुए नौ महीने बीत चुके हैं, यानी 18 महीनों की अवधि का आधा समय वह पूरा कर चुका है और दूसरे फेज में प्रवेश कर चुका है. पिछले साल नवंबर में आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई हैं.

देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें हैं इसलिए आयोग से जुड़े हर अपडेट पर उनकी निगाहें टिकी रहती हैं. कब रिपोर्ट आएगी, क्या फिटमेंट फेक्टर में कोई बदलाव होगा और कितना सैलरी हाइक होगा जैसे सवाल उनके मन में हैं.

आयोग कब देगा अंतिम रिपोर्ट, सरकार ने बताया

मानसून सत्र में भी आठवें वेतन आयोग की मीटिंग, फिटमेंट फेक्टर, कर्मचारी यूनियन के साथ मीटिंग को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली ने सरकार से पांच सवाल पूछे थे, जिस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग के गठन के बाद 18 महीने में आयोग को रिपोर्ट सौंपनी है तो अगले साल मई महीने में 8th Pay Commission अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा.

आठवें वेतन आयोग को लेकर पांच बड़े अपडेट्स

वेतन आयोग का गठन हुए नौ महीने बीत चुके हैं, यानी 18 महीनों की अवधि का आधा समय वह पूरा कर चुका है और दूसरे फेज में प्रवेश कर चुका है. पिछले साल नवंबर में आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई हैं. पिछले कुछ हफ्तों में वेतन आयोग की वेबसाइट पर आठवें वेतन आयोग से जुड़े कई अपडेट आए हैं. इन नोटिफिकेशंस में बताया गया है कि आने वाले समय में कहां-कहां वेतन आयोग की कर्मचारी संगठनों, महासंघों, पेंशनर्स और सरकारी संगठनों से मीटिंग होने वाली हैं. इनसे संकेत मिलता है कि आयोग ने फिटमेंट फेक्टर, सैलरी हाइक, पेंशन सुधार और भत्तों पर फैसले लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है. आयोग की कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग में इन अहम चीजों पर चर्चा हो सकती है.

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आठवें वेतन आयोग की वेबसाइट पर आए नोटिफिकेशंस में पांच बड़े अपडेट्स के बारे में जानकारी मिली है, वो क्या हैं आइए जानते हैं-

23 जुलाई के नोटिफिकेशन में बताया गया कि 7 से 10 अगस्त तक केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के संगठनों, महासंघों और यूनियनों के साथ दिल्ली में मीटिंग की जाएगी. इसके लिए संगठन 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया कि वही संगठन बैठक के लिए आवेदन करें, जिन्होंने अपना मेमोरेंडम जमा कर दिया और दिल्ली या किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोग के साथ मीटिंग नहीं हुई है.

24 जुलाई को पुडुचेरी के लिए नोटिस जारी किया गया. यहां आयोग 9 सितंबर को कर्मचारी संगठनों, महासंघों और यूनियनों के साथ बैठक करेगा. यहां मीटिंग के लिए कर्मचारी संगठन 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं.

24 जुलाई को चेन्नई के स्टेकहोल्डर्स के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था. यहां 7 और 8 सितंबर को आयोग की कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग है, जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 18 अगस्त है. आयोग ने कहा कि दूसरे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मीटिंग्स के लिए भी नोटिफिकेश भेजा जाएगा इसलिए तमिलनाडु से बाहर के स्टेकहोल्डर्स चेन्नई में बैठक के लिए समय न मांगें.

28 जुलाई के नोटिफिकेशन में बताया गया कि आयोग 16, 17 और 18 सितंबर तक चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के हितधारकों, संगठनों और पेंशनर्स के साथ संवाद करेगा. इसके लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं.

28 जुलाई के नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि 25 अगस्त तक आवेदन जमा करते समय यूनिक मेमो आईडी भी देना होगा. मेमोरेंडम सबमिशन के समय यूनिक मेमो आईडी जेनरेट किया गया था.

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