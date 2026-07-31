8th Pay Commission: फिटमेंट फेक्टर, सैलरी हाइक, रिपोर्ट... 1.1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 5 बड़े अपडेट

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वेतन आयोग का गठन हुए नौ महीने बीत चुके हैं, यानी 18 महीनों की अवधि का आधा समय वह पूरा कर चुका है और दूसरे फेज में प्रवेश कर चुका है. पिछले साल नवंबर में आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई हैं.
देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें हैं इसलिए आयोग से जुड़े हर अपडेट पर उनकी निगाहें टिकी रहती हैं. कब रिपोर्ट आएगी, क्या फिटमेंट फेक्टर में कोई बदलाव होगा और कितना सैलरी हाइक होगा जैसे सवाल उनके मन में हैं.
मानसून सत्र में भी आठवें वेतन आयोग की मीटिंग, फिटमेंट फेक्टर, कर्मचारी यूनियन के साथ मीटिंग को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली ने सरकार से पांच सवाल पूछे थे, जिस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग के गठन के बाद 18 महीने में आयोग को रिपोर्ट सौंपनी है तो अगले साल मई महीने में 8th Pay Commission अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा.
वेतन आयोग का गठन हुए नौ महीने बीत चुके हैं, यानी 18 महीनों की अवधि का आधा समय वह पूरा कर चुका है और दूसरे फेज में प्रवेश कर चुका है. पिछले साल नवंबर में आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई हैं. पिछले कुछ हफ्तों में वेतन आयोग की वेबसाइट पर आठवें वेतन आयोग से जुड़े कई अपडेट आए हैं. इन नोटिफिकेशंस में बताया गया है कि आने वाले समय में कहां-कहां वेतन आयोग की कर्मचारी संगठनों, महासंघों, पेंशनर्स और सरकारी संगठनों से मीटिंग होने वाली हैं. इनसे संकेत मिलता है कि आयोग ने फिटमेंट फेक्टर, सैलरी हाइक, पेंशन सुधार और भत्तों पर फैसले लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है. आयोग की कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग में इन अहम चीजों पर चर्चा हो सकती है.
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आठवें वेतन आयोग की वेबसाइट पर आए नोटिफिकेशंस में पांच बड़े अपडेट्स के बारे में जानकारी मिली है, वो क्या हैं आइए जानते हैं-
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