FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कल का मौसम, 11 अगस्त: दिल्ली में होती रहेगी हल्की बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम पर IMD का वेदर अपडेट

कल का मौसम, 11 अगस्त: दिल्ली में होती रहेगी हल्की बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम पर IMD का वेदर अपडेट

'वापस नहीं लौटे तो...', अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अर्जी पर बंगाल सरकार की दलील, SC ने क्यों नहीं मानी?

'वापस नहीं लौटे तो...', अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अर्जी पर बंगाल सरकार की दलील, SC ने क्यों नहीं मानी?

ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स का खुफिया डेटा चीन पहुंचा! रॉयल नेवी के ड्रोन कैमरे ने कैसे किया खेल?

ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स का खुफिया डेटा चीन पहुंचा! रॉयल नेवी के ड्रोन कैमरे ने कैसे किया खेल?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track

Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track

बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर

बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर

कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स

कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स

हिंदी न्यूज़यूटिलिटी

यूटिलिटी

8th Pay Commission: 69,000 बेसिक सैलरी और OPS की मांग... क्या सच में बदल जाएगी सरकारी कर्मचारियों की किस्मत?

इस बार सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच की बातचीत का सीधा असर आम नौकरीपेशा इंसान की ईएमआई, बच्चों की फीस और रिटायरमेंट प्लान पर पड़ने वाला है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Aug 10, 2026, 11:41 AM IST

8th Pay Commission: 69,000 बेसिक सैलरी और OPS की मांग... क्या सच में बदल जाएगी सरकारी कर्मचारियों की किस्मत?

8th Pay Commission

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही ​विभागों ने कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड करना शुरू कर दिया है. वहीं सरकारी कर्मचारियों से लेकर पेंशन संगठनों की बैठक आयोग के साथ चल रही हैं. ऐसे में कर्मचारियों की कई ऐसी मांगे हैं, जो न सिर्फ उन्हें पूरी तरह सिक्योर कर देगी, बल्कि बढ़ती महंगाई के बीच वेतन भी दोगुना हो जाएगा. पेंशन संगठनों से लेकर कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं, जो 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई हैं. ये न सिर्फ आंकड़ों का खेल बदल देंगी, बल्कि लाखों परिवारों की जीवनशैली तय करेंगी.

सैलरी रिवीजन की कागजी प्रक्रिया भले ही समय लेती दिख रही हो, लेकिन अंदरूनी खबर यह है कि इस बार सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच की बातचीत का सीधा असर आम नौकरीपेशा इंसान की ईएमआई, बच्चों की फीस और रिटायरमेंट प्लान पर पड़ने वाला है.

न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार से 69000 का दांव

कर्मचारी संगठनों ने महंगाई और जीवन-यापन के मौजूदा खर्चों का हवाला देते हुए आयोग के सामने सबसे बड़ी मांग रखी है. वह मांग उनकी अभी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजना है. अगर यह लागू हुआ तो लाखों सरकारी कर्मचारियों के परिवार समृद्धि  में आ जाएंगे. उनके वेतन में बड़ा उछाल आ जाएगा.  

हर साल सैलरी में हो 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी

आमतौर पर सालाना इंक्रीमेंट 3 प्रतिशत के आसपास रहता है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया जाये. ऐसा होने पर कर्मचारियों को हर साल आने वाले महंगाई भत्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. यह उनके पारिवारिक बजट को एक स्थायी सुरक्षा कवच दे सकता है.

पुरानी पेंशन योजना की वापसी और पेंशनर्स का सुरक्षा घेरा

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तमाम दावों के बीच, लाखों पेंशनभोगियों ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की पूर्ण बहाली की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही पेंशन में सुधार और परिवार गणना के नियमों को आसान बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है.

HRA स्लैब 30 प्रतिशत करने की मांग

कर्मचारी संगठनों ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के न्यूनतम स्लैब को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की मांग की है. इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस (TA) और अन्य मेडिकल भत्तों को भी आज के खर्चों के अनुसार ही रिवाइज करने की मांग रखी गई है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track
बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर
बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर
कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स
कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स
करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
IND vs SL Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में धोनी-विराट का नाम
IND vs SL Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में धोनी-विराट का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement