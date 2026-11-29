दिसंबर से कहीं ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, तो कहीं रिवॉर्ड पॉइंट्स और मुफ्त सुविधाओं में कटौती होने वाली है. आइए जानते हैं 1 दिसंबर से क्या-क्या बदलने जा रहा है-

December Rule Changes in India: दिसंबर का महीना शुरू होने में अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा है. नए महीने की शुरुआत के साथ ही पैसों से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं. इनका असर आपकी जेब और इन्वेस्टमेंट पर पड़ने वाला है. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले ग्राहकों से लेकर NPS में निवेश करने वालों तक को इन नए नियमों का ध्यान रखना होगा. कहीं ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, तो कहीं रिवॉर्ड पॉइंट्स और मुफ्त सुविधाओं में कटौती होने वाली है. आइए जानते हैं 1 दिसंबर से क्या-क्या बदलने जा रहा है-

SBI क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट पेमेंट करना पड़ेगा महंगा

SBI कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए दिसंबर से कुछ ट्रांजैक्शन महंगे हो सकते हैं. 1 दिसंबर से ट्रांसपोर्टेशन और पेट्रोल पंप पर ईंधन से जुड़े हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी 30,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर 1 फीसदी फीस देनी होगी. इसके अलावा, अगर किसी ग्राहक का एक बिलिंग साइकिल में ईंधन और ट्रांसपोर्टेशन पर कुल खर्च 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो उससे 1 फीसदी अतिरिक्त फीस भी वसूली जाएगी.

2. HDFC बैंक के इस क्रेडिट कार्ड पर बदलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम

HDFC बैंक के बिजब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं. अब इस कार्ड पर एसिलिरेटेड रिवॉर्ड का फायदा लेने के लिए हर स्टेटमेंट साइकिल में कम से कम 50,000 रुपये की रिटेल खरीदारी करना जरूरी होगा. इसके अलावा बैंक ने वाउचर पाने के लिए तिमाही खर्च की लिमिट में भी कटौती की है. पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे घटाकर अब 4 लाख रुपये कर दिया गया है. ये बदलाव 21 दिसंबर 2026 से लागू होंगे.

3. ICICI बैंक में कैश जमा और निकालने पर बढ़ेगा चार्ज

ICICI बैंक के सेविंग अकाउंट कस्टमर्स के लिए भी दिसंबर से कैश ट्रांजैक्शन के नियम बदलने वाले हैं. 1 दिसंबर से ग्राहकों को हर महीने तीन फ्री कैश डिपॉजिट और तीन फ्री कैश विड्रॉल की सुविधा मिलती रहेगी. इसके अलावा जमा और निकासी के लिए तय 1 लाख रुपये की मासिक फ्री लिमिट पार करने पर अब ज्यादा चार्ज देना होगा. बैंक इसके लिए हर 1,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर 4 रुपये या कम से कम 150 रुपये चार्ज करेगा. इन दोनों में से जो रकम ज्यादा होगी, वही ग्राहक से वसूली जाएगी. पहले यह चार्ज हर 1,000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर 3.50 रुपये था.

4. ICICI के कुछ कार्डों पर नहीं मिलेगा फ्री INOX बेनिफिट

ICICI बैंक के कुछ चुनिंदा डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को मिलने वाली मुफ्त INOX सुविधाएं भी बंद होने जा रही हैं. बैंक 15 दिसंबर 2026 से इन कार्डों पर मिलने वाले फ्री INOX बेनिफिट्स को खत्म कर देगा. इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट कराने पर भी अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. 11 दिसंबर 2026 से रिप्लेसमेंट फीस 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये + GST कर दी जाएगी. इसके अलावा बैंक 11 दिसंबर से प्रॉयरिटी पास क्रेडिट कार्ड के लिए भी रिप्लेसमेंट फीस लागू करने जा रहा है. वहीं, 15 दिसंबर 2026 से कुछ चुनिंदा क्रेडिट कार्ड के साथ मिलने वाले कॉम्प्लिमेंट्री इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी बंद कर दिए जाएंगे.

5. NPS के नियमों में भी होगा बदलाव

नए महीने में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़ी योजनाओं के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS के तहत आने वाली योजनाओं को बांटने और उन्हें पेश करने के तरीके में संशोधन किया है. ये बदलाव 1 दिसंबर से लागू होंगे. इस नए फ्रेमवर्क के तहत पेंशन फंड की अलग-अलग स्कीमों के नाम रखने और उन्हें दिखाने के नियम स्पष्ट किए गए हैं. इसका असर उन वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पड़ेगा, जिनके जरिए लोग NPS अकाउंट खोलते हैं. अब इन प्लेटफॉर्म पर पेंशन योजनाओं को नए तय नियमों के मुताबिक दिखाना होगा जिससे सब्सक्राइबर्स को स्कीम की जानकारी साफ तरीके से मिल सके.

6. कमोडिटी ट्रेडिंग के मार्जिन नियम भी बदलेंगे

कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए भी दिसंबर से अहम बदलाव होने जा रहा है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कमोडिटी के उतार-चढ़ाव के आधार पर शुरुआती मार्जिन का नया ढांचा तय किया है. संशोधित नियमों के मुताबिक, कम उतार-चढ़ाव वाली कमोडिटीज के लिए न्यूनतम शुरुआती मार्जिन 6 फीसदी होगा. वहीं, मध्यम उतार-चढ़ाव वाली कमोडिटीज के लिए यह 8 फीसदी और ज्यादा उतार-चढ़ाव वाली कमोडिटीज के लिए 10 फीसदी तय किया गया है. इस बदलाव के बाद कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने वालों को संबंधित कमोडिटी की कैटेगरी के हिसाब से शुरुआती मार्जिन देना होगा.



(IANS इनपुट्स के साथ)