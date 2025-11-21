FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीएनए मनी

Zomato करने जा रहा है बड़ा खेला, अगर कामयाब हुए मंसूबे, उड़ जाएगी हमारी आपकी प्राइवेसी की चिड़िया...

Zomato customer data: फूड डिलीवरी की बड़ी कंपनियों में शुमार ज़ोमैटो ने रेस्टोरेंट के साथ कस्टमर डेटा शेयर करना शुरू करने का फैसला किया है. नेताओं और मार्केटिंग गुरुओं ने इसे मुसीबत का कारण बताया है और डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 21, 2025, 01:17 PM IST

Zomato करने जा रहा है बड़ा खेला, अगर कामयाब हुए मंसूबे, उड़ जाएगी हमारी आपकी प्राइवेसी की चिड़िया...
वो तमाम लोग जो खुद के फूडी होने का दावा करते हैं सचेत हो जाएं. खबर है कि फूड डिलीवरी एप ज़ोमैटो ने रेस्टोरेंट के साथ कस्टमर डेटा शेयर करना शुरू करने का फैसला किया है. यदि वास्तव में ऐसा होता है तो इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आने वाले वक़्त में कस्टमर द्वारा दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल होगा. इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पक्ष यह है कि तमाम राजनेताओं और  मार्केटिंग गुरुओं का भी मानना यही है कि डेटा प्राइवेसी आगे चलकर एक बड़ी समस्या बनेगी. 

ध्यान रहे कि ज़ोमैटो, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (NRAI) के साथ बातचीत कर रहा है, जो 5,00,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट की एक अंब्रेला बॉडी है, ताकि कस्टमर डेटा को खाने की जगहों के साथ शेयर करना शुरू किया जा सके. बिज़नेस टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ोमैटो के कॉम्पिटिटर स्विगी के साथ भी इसी तरह की बातचीत चल रही है.

अभी, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कस्टमर डेटा छिपाते हैं, जिसका मतलब है कि रेस्टोरेंट के पास आपके फ़ोन नंबर और दूसरी पर्सनल डिटेल्स का एक्सेस नहीं होता है. कई सालों से, यह मुद्दा एग्रीगेटर्स और रेस्टोरेंट के बीच झगड़े का सेंटर रहा है.

पायलट के तौर पर, ज़ोमैटो ने कस्टमर्स को पॉप-अप भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें मार्केटिंग और प्रमोशनल मैसेज के लिए रेस्टोरेंट के साथ अपना फ़ोन नंबर शेयर करने की परमिशन मांगी जा रही है. हालांकि, एक बार शेयर करने के बाद, यूज़र जानकारी वापस नहीं ले सकता. टेक्स्ट में लिखा है, 'मैं रेस्टोरेंट को प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए मुझसे संपर्क करने की परमिशन देता हूं.'

ज़ोमैटो का यह कदम मुसीबत का कारण बनेगा? इस बारे में गहराई से जानने से पहले, हमारे लिएअब तक की स्थिति को समझना ज़रूरी है. अभी, ज़ोमैटो या स्विगी ऐप से ऑर्डर करने वालों के पास अपने खाने में किसी भी ज़रूरी बदलाव के लिए सीधे रेस्टोरेंट को कॉल करने या मैसेज भेजने का ऑप्शन होता है. हालांकि, रेस्टोरेंट सीधे कस्टमर से संपर्क नहीं कर सकते क्योंकि फ़ूड प्लेटफ़ॉर्म फ़ोन नंबर शेयर नहीं करते हैं.

ये प्लेटफ़ॉर्म रेस्टोरेंट के साथ सिर्फ़ कुछ खास मैक्रो-लेवल डेटा शेयर करते हैं, जैसे एक तय दायरे से ऑर्डर करने वाले लोगों की संख्या, लेकिन कस्टमर से जुड़ी खास जानकारी इनके पास नहीं भेजी जाती. 

अब क्या चाहते हैं रेस्टोरेंट?

इससे रेस्टोरेंट को बहुत बुरा लगा. NRAI ने पहले कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) में ज़ोमैटो और स्विगी के खिलाफ़ 'एंटी-कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस' के लिए शिकायत दर्ज कराई थी. रेस्टोरेंट की बॉडी ने फ़ूड एग्रीगेटर्स द्वारा भारी डिस्काउंट और भारी कमीशन के मामलों को भी उठाया, जो कुछ मामलों में 35% तक बढ़ गया था.

असल में, ज़ोमैटो जैसे फ़ूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म का आना और उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाना, जहां कोई भी अपने घर बैठे अपनी पसंदीदा बिरयानी या पनीर टिक्का मंगवा सकता है, रेस्टोरेंट सेक्टर में सबसे बड़ी रुकावट रहा है. और यह सिर्फ़ बढ़ने वाला है, रिपोर्ट्स में साल-दर-साल 18% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है.

रेस्टोरेंट की मुख्य शिकायत यह रही है कि डेटा छिपाने से वे सीधे कस्टमर से जुड़ नहीं पाते थे. ज़रूरी डिटेल्स शेयर करने से वे कंजम्पशन पैटर्न को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उन्हें कस्टमर के लिए पर्सनलाइज़ कर पाएंगे. इससे रेस्टोरेंट अपने मार्केटिंग कॉस्ट को भी ठीक से चैनल कर पाएंगे.

उदाहरण के लिए, अगर खाने के ऑर्डर में कोई दिक्कत हो या वे कोई पसंद कन्फर्म करना चाहें तो रेस्टोरेंट सीधे यूज़र को कॉल कर सकते हैं.

मुश्किल में ज़ोमैटो

मामला सामने आने के बाद प्राइवेसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, सोशल मीडिया यूज़र्स का कहना है कि इससे स्पैम मैसेज आने लगेंगे. राज्यसभा MP मिलिंद देवड़ा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर स्टैंडिंग कमिटी की मेंबर प्रियंका चतुर्वेदी ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है.

इस विवाद के बीच, ज़ोमैटो के CEO आदित्य मंगला ने चिंताओं को कम करने की कोशिश की है. उन्होंने LinkedIn पर एक पोस्ट में कहा, 'अगर और जब मंज़ूरी दी जाती है, तो सिर्फ़ फ़ोन नंबर रेस्टोरेंट के साथ शेयर किया जाएगा. कोई और जानकारी शेयर नहीं की जाएगी.'

