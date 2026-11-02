Zee Entertainment ने तुषार वोहरा को बनाया चीफ AI और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर, जानें क्या होगी जिम्मेदारी

तुषार वोहरा के पास टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का 20 साल से ज्यादा का अनुभव है. इससे पहले भी उन्होंने कई बड़ी कंपनियों में प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस की कमान संभाली है और बड़े पैमाने पर AI-लेड बदलाव किए हैं.

तुषार वोहरा कंपनी की AI रणनीति और बिजनेस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने की योजना को मजबूत करेंगे.

देश की लीडिंग कंटेंट और टेक्नोलॉजी पावरहाउस जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Ltd) ने अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को नई रफ्तार देने के लिए तुषार वोहरा को चीफ AI और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर (CAITO) नियुक्त किया है. तुषार वोहरा मुंबई में कंपनी के हेडक्वार्टर में रहेंगे और 'Z' एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के डिप्टी CEO और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मुकुंद गलगली को रिपोर्ट करेंगे.

तुषार वोहरा की नियुक्ति क्यों?

कंपनी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, तुषार वोहरा की नियुक्ति कंपनी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह खुद को एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में विकसित करना चाहती है. कंपनी अपनी ग्रोथ और नए इनोवेशन की योजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को सबसे ज्यादा अहमियत दे रही है.

वोहरा कंपनी की AI रणनीति और बिजनेस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने की योजना को मजबूत करेंगे. उनका मुख्य फोकस बड़े स्तर पर नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और कंपनी के जरूरी कामकाज में AI का इस्तेमाल बढ़ाने पर होगा.

'Z' की रणनीति में बड़ा बदलाव

'Z' का लक्ष्य अपनी तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाना है, ताकि कामकाज को ज्यादा आसान और प्रभावी बनाया जा सके. साथ ही, कंपनी इनोवेशन को भी बढ़ावा देना चाहती है. कंपनी अब कंटेंट और क्रिएटिविटी के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़कर खुद को एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में बदलने की दिशा में काम कर रही है. इसी रणनीतिक बदलाव के तहत कंपनी ने टेक्नोलॉजी और AI से जुड़ी लीडरशिप टीम को भी मजबूत किया है.

कौन हैं तुषार वोहरा?

तुषार वोहरा के पास टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का 20 साल से ज्यादा का अनुभव है. इससे पहले भी उन्होंने कई बड़ी कंपनियों में प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस की कमान संभाली है और बड़े पैमाने पर AI-लेड बदलाव किए हैं. अब मुंबई हेडक्वार्टर से अपना काम संभालते हुए तुषार सीधे मुकुंद गलगली को रिपोर्ट करेंगे. अपनी इस नई जिम्मेदारी पर तुषार वोहरा ने कहा,'AI और टेक्नोलॉजी आज के दौर में बिजनेस को पूरी तरह बदल सकती है. मैं 'जी' के इस विजन का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं और हम मिलकर कंपनी को एक फ्यूचर-रेडी टेक कंपनी बनाएंगे.'

इस बड़े बदलाव के पीछे का विजन बताते हुए कंपनी के डिप्टी CEO और CFO, मुकुंद गलगली (Mukund Galgali) ने कहा, 'हमारा लक्ष्य तकनीक को इनोवेशन और ग्रोथ का जरिया बनाना है. बदलती हुई जनरेशन और दर्शकों की पसंद को देखते हुए एक चुस्त और स्मार्ट इकोसिस्टम तैयार करना जरूरी है. तुषार और उनकी नई लीडरशिप टीम इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.'

इन दिग्गजों के कंधे पर होगी बड़ी जिम्मेदारी

सिर्फ तुषार वोहरा ही नहीं, कंपनी ने इस बड़े मिशन के लिए कई दिग्गजों को टीम में शामिल किया है. ये सभी सीधे तुषार वोहरा को रिपोर्ट करेंगे.

टोनी थॉमस (हेड- AI & Transformation): जिन्हें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, DevOps और AI-लेड ट्रांसफॉर्मेशन में 18 साल से ज्यादा का तगड़ा अनुभव है. उन्हें बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी में बदलाव लाने, प्लेटफॉर्म की क्षमता बढ़ाने और कंपनी के कामकाज को बेहतर बनाने में विशेषज्ञता हासिल है.

जिन्हें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, DevOps और AI-लेड ट्रांसफॉर्मेशन में 18 साल से ज्यादा का तगड़ा अनुभव है. उन्हें बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी में बदलाव लाने, प्लेटफॉर्म की क्षमता बढ़ाने और कंपनी के कामकाज को बेहतर बनाने में विशेषज्ञता हासिल है. आशुतोष शुक्ला (हेड- Operations Transformation): इनके पास साइबर सुरक्षा, क्लाउड और बिजनेस ऑपरेशंस का 24 साल का लंबा तजुर्बा है. आशुतोष शुक्ला को AI, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनी के कामकाज में बड़े स्तर पर बदलाव लाने का अनुभव है.

इनके पास साइबर सुरक्षा, क्लाउड और बिजनेस ऑपरेशंस का 24 साल का लंबा तजुर्बा है. आशुतोष शुक्ला को AI, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनी के कामकाज में बड़े स्तर पर बदलाव लाने का अनुभव है. विवेक पांडे (Transformation Lead – Ad Operations & Sales): विवेक पांडे विज्ञापन तकनीक (Ad-Tech) और रेवेन्यू स्ट्रैटेजी को धार देंगे. विवेक पांडे को ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करने में विशेषज्ञता हासिल है, जिनसे कमाई के नए मौके बढ़ सकें. इसके अलावा, वह विज्ञापन से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और सेल्स ऑपरेशंस को अधिक प्रभावी बनाने का काम भी करेंगे.

कंपनी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, नए नियुक्त लीडर्स मिलकर तुषार के साथ मिलकर AI अपनाने में तेजी लाने, एंटरप्राइज-वाइड टेक्नोलॉजी क्षमताओं को मजबूत करने और कंपनी के बदलाव के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे.



