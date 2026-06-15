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‘Z’ ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए शानदार ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया, 100 मिलियन से ज़्यादा दर्शकों ने देखा मैच

ओपनिंग वीकेंड पर शानदार परफॉर्मेंस से यह साबित होता है कि ‘Z’ में FIFA World Cup 2026 जैसे बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स की हाई-क्वालिटी कवरेज देश भर के दर्शकों तक सफलतापूर्वक पहुंचाने की क्षमता है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 15, 2026, 08:29 PM IST

‘Z’ ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 के लिए शानदार ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया, 100 मिलियन से ज़्यादा दर्शकों ने देखा मैच

 Zee 5 ने ओपनिंग वीकेंड पर 6 मिलियन दर्शक हासिल किए. (फोटो- @ZEE5India/X)

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FIFA World Cup 2026: देश भर के दर्शकों के लिए फुटबॉल  के जादू को और बढ़ाते हुए, कंटेंट और टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी Zee एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (‘Z’) ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 की जबरदस्त शुरुआत की. कंपनी ने अपने डिजिटल, लीनियर और सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर ओपनिंग वीकेंड के दौरान 100 मिलियन से ज़्यादा दर्शकों का मनोरंजन किया. कंपनी के डिजिटल स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट प्लेटफ़ॉर्म Zee 5 ने ओपनिंग वीकेंड पर 6 मिलियन दर्शक हासिल किए. दर्शकों की यह संख्या प्लेटफ़ॉर्म पर सभी FIFA कंटेंट के लिए मज़बूत एंगेजमेंट को दिखाती है.

इस ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट ने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर भी 360 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ हासिल किए जो Zee 5 पर मिले रिस्पॉन्स के अलावा सभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर मज़बूत एंगेजमेंट लेवल को और भी बेहतर तरीके से दिखाता है. FIFA वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी मल्टी-प्लेटफार्म सुविधाओं के साथ, फ़ुटबॉल फैंस टूर्नामेंट का पूरा अनुभव ले सके. कंपनी के #Watchega कैंपेन ने भी 330 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाई.

 लाखों यूजर्स ने एक साथ मैच देखा 

ओपनिंग वीकेंड पर शानदार परफॉर्मेंस से यह साबित होता है कि ‘Z’ में FIFA World Cup 2026 जैसे बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स की हाई-क्वालिटी कवरेज देश भर के दर्शकों तक सफलतापूर्वक पहुंचाने की क्षमता है. Zee 5 ने ओपनिंग वीकेंड (11 – 14 जून 2026) के दौरान लाखों यूजर्स को एक साथ बिना किसी रुकावट के सर्विस दी. यूज़र्स ने लाइव एक्शन, हाइलाइट्स और स्टूडियो प्रोग्रामिंग का आनंद लिया जिससे प्लेटफ़ॉर्म पर एंगेजमेंट में काफी बढ़ोतरी हुई. प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव मैचों के लिए भी ज़बरदस्त एंगेजमेंट देखने को मिला.

उद्घाटन समारोह सहित इस दौरान लाइव मैचों के लिए प्रति दर्शक औसतन 190 मिनट से ज़्यादा एंगेजमेंट रहा जो लोगों की लगातार दिलचस्पी और शानदार अनुभव को दर्शाता है. कंपनी के लीनियर स्पोर्ट्स चैनल – Unite8 Sports ने भी बेहतरीन कवरेज और खास प्रोग्रामिंग सुनिश्चित की जिससे देश भर के करोड़ों घरों में फ़ुटबॉल का रोमांच पहुंचा. हाई-क्वालिटी प्रोग्रामिंग के साथ, इन चैनलों की पहुंच देश भर के 2.5 करोड़ से ज़्यादा घरों तक होने का अनुमान है जिससे टूर्नामेंट की कुल पहुंच और विज़िबिलिटी में योगदान मिला है.

इस उपलब्धि पर बात करते हुए कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "सभी प्लेटफ़ॉर्म पर FIFA World Cup 2026™ के लिए मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से हम उत्साहित हैं. ओपनिंग वीकेंड पर हमारे डिजिटल और लीनियर प्लेटफ़ॉर्म पर जो एंगेजमेंट देखने को मिला, वह भारत में फ़ुटबॉल के प्रति बढ़ते जुनून को दर्शाता है. हमारे मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म ऑफरिंग के साथ, हमारा फोकस यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि यह ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट सभी के लिए सुलभ हो और साथ ही देखने का अनुभव बिना किसी रुकावट के शानदार बना रहे. हम दर्शकों से लगातार बातचीत करके उनका फ़ीडबैक ले रहे हैं और हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं ताकि हम क्वालिटी वाला व्यूइंग अनुभव देना जारी रख सकें. इस सफर को आगे बढ़ाते हुए, हम भारत के हर घर और हर स्क्रीन पर हर मैच और हर पल को जीवंत बनाकर फ़ुटबॉल की भावना का जश्न मनाने पर फ़ोकस बनाए हुए हैं. जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, हम अपनी प्लेटफ़ॉर्म क्षमताओं को और मज़बूत करने और देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि हर फ़ैन बिना किसी रुकावट के वर्ल्ड कप के रोमांच का आनंद ले सके." 

दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद

पूरे देश में FIFA World Cup 2026 के ओपनिंग वीकेंड मैचों के एक्शन और रोमांच का भरपूर आनंद लिया गया. फैन अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए, Zee 5 ने लाइव मैच स्ट्रीमिंग के साथ-साथ शानदार स्टूडियो प्रोग्रामिंग, एक्सपर्ट एनालिसिस और कई भाषाओं में कमेंट्री भी पेश की. पूरे देश में फ़ैन्स को एक साथ लाने और सामूहिक रूप से मैच देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, ‘Z’ ने मैच की स्क्रीनिंग के लिए पब्लिक व्यूइंग ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप की है. साथ ही, चल रहे टूर्नामेंट के जोश को बढ़ाने के लिए कई शहरों में शानदार फैन पार्क और एक्सपीरियंस ज़ोन जैसे ऑन-ग्राउंड इवेंट्स भी आयोजित किए हैं. आने वाले हफ्तों में कई अहम मैच होने वाले हैं, इसलिए उम्मीद है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पर दर्शकों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी. 

जैसे-जैसे FIFA वर्ल्ड कप 2026 आगे बढ़ेगा, कंपनी के मजबूत लीनियर और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शुरुआती वीकेंड की जबरदस्त रफ़्तार का फ़ायदा उठाते हुए दर्शकों की भागीदारी बढ़ाने और फ़ैन्स को खेल के और करीब लाने के लिए अच्छी स्थिति में बने रहेंगे.

 (*डेटा में जर्मनी बनाम कुराकाओ मैच की भागीदारी शामिल नहीं है, जो आधी रात 12 बजे के बाद हुई थी)

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