बाजार के उतार-चढ़ाव में भी चमकेगा पोर्टफोलियो, अनिल सिंघवी से जानिए कंजम्प्शन फंड्स और एनएफओ में निवेश का सही तरीका

म्यूचुअल फंड बाजार में नया पैसा लगाने से पहले सही सेक्टर और रणनीति का चुनाव बेहद जरूरी है. एक्सपर्ट अनिल सिंघवी ने वीडियो शेयर कर बताया है कि वेल्थ कहां बनेगी, किन सेक्टर्स और कंजम्प्शन फंड्स में तेजी की उम्मीद है और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के लिए सही एलोकेशन कैसे किया जाए.

एसआईपी आंकड़ों से समझें बाजार चाल

नए सेक्टर्स में वेल्थ क्रिएशन

कंजम्प्शन फंड्स में निवेश का मौका

सही एनएफओ से बेहतर रिटर्न

बैलेंस पोर्टफोलियो की मास्टर क्लास

क्या आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं दे पा रहा है? शेयर बाजार की अनिश्चितता के बीच ज्यादातर निवेशक यही सोचकर परेशान हैं कि अपना गाढ़ी कमाई का पैसा आखिर कहां लगाएं. जब बाजार हर रोज नए रंग दिखाता है, तब एक सही रणनीति ही आपके पैसे को सुरक्षित रखते हुए बड़ा फंड बनाने में मदद कर सकती है. दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट अनिल सिंघवी ने म्यूचुअल फंड की इस मास्टरक्लास में उन्हीं बारीक रास्तों को साफ किया है, जो आम निवेशकों को बड़ी वेल्थ बनाने में मदद करेंगे.

क्या कहते हैं SIP के आंकड़े?

हर महीने एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में आने वाला पैसा यह साबित कर रहा है कि भारतीय निवेशकों का भरोसा बाजार पर मजबूत बना हुआ है. आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि भले ही बाजार में उतार-चढ़ाव दिखे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं. हालांकि, सिर्फ एसआईपी चालू रखना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह देखना भी उतना ही अहम है कि आपका पैसा किस तरह की स्कीमों में जा रहा है. अगर आप सही समय पर सही फंड चुनते हैं, तो यही छोटी-छोटी किस्तें लंबे समय में एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर देती हैं.

इस माहौल में कहां बनेगी असली वेल्थ?

मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है. बाजार के इस दौर में अब लार्जकैप और फ्लेक्सीकैप फंड्स सुरक्षा के साथ-साथ बेहतर रिटर्न का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. जो लोग बहुत ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते, उनके लिए यह समय एसेट एलोकेशन पर ध्यान देने का है. जब बाजार में किसी एक कैटेगरी में सुस्ती आती है, तो सही जगह किया गया एलोकेशन आपके कुल रिटर्न को गिरने से बचाता है.

किन सेक्टर्स और कंजम्प्शन फंड्स में आएगी तेजी?

देश में बढ़ती खपत और त्यौहारी मांग को देखते हुए कंजम्प्शन आधारित फंड्स में बड़ी तेजी की उम्मीद जताई जा रही है. ऑटो, एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर से जुड़े फंड्स आने वाले दिनों में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर पर भी एक्सपर्ट्स की नजर बनी हुई है. अगर आप थोड़ा आक्रामक निवेश करना चाहते हैं, तो कंजम्प्शन और थीमैटिक फंड्स में धीरे-धीरे पैसा लगाने की सोच सकते हैं.

एनएफओ और सही पोर्टफोलियो एलोकेशन का फॉर्मूला

नए फंड ऑफर यानी एनएफओ में पैसा लगाने से पहले फंड की थीम और उसके फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर परख लें. हर नया एनएफओ आपके लिए फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है. एक आदर्श पोर्टफोलियो वही है जहां जोखिम और रिटर्न के बीच सही संतुलन हो. अपने निवेश को किसी एक जगह लगाने के बजाय लार्जकैप, मिडकैप और डेट फंड्स में बांटकर रखना ही लंबे समय में संपत्ति बनाने की असली कुंजी है.

कैसे करें सही पोर्टफोलियो एलोकेशन?

एक मजबूत पोर्टफोलियो एलोकेशन आपकी उम्र, लक्ष्य और जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करता है: कोर और सेटेलाइट एप्रोच: 60% से 70% (कोर पोर्टफोलियो): लार्जकैप, फ्लेक्सीकैप और इंडेक्स फंड्स में लगाएं जो आपके पोर्टफोलियो को मजबूती और स्थिरता दें. 20% से 30% (सेटेलाइट पोर्टफोलियो): मिडकैप, स्मॉलकैप और सेक्टोरल/कंजम्प्शन फंड्स में लगाएं जो आपके रिटर्न को बूस्ट करें. 10% (सेफ्टी/लिक्विडिटी): डेट फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स या गोल्ड ETF में रखें ताकि इमरजेंसी में या बाजार की गिरावट में काम आ सके. साल में कम से कम एक बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर फंड्स को रीबैलेंस (संतुलित) करें.



डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी और विचार केवल सूचनात्मक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं. इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय, कानूनी या निवेश संबंधी सलाह न माना जाए. शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम, एनएफओ या सेक्टर में निवेश करने से पहले योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श अवश्य लें. किसी भी तरह के वित्तीय नुकसान के लिए लेखक या यह प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होगा.

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