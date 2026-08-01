FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Gaurav Khanna पर Bully का आरोप लगाने वाली Shagun Sharma कौन? किन पॉपुलर TV शोज में आ चुकी हैं नजर

Gaurav Khanna पर Bully का आरोप लगाने वाली Shagun Sharma कौन? किन पॉपुलर TV शोज में आ चुकी हैं नजर

कौन हैं निर्मल पुर्जा? मशहूर पर्वतारोही पाकिस्तान के पहाड़ पर हुए लापता, पूरी दुनिया कर रही सलामती की दुआ

कौन हैं निर्मल पुर्जा? मशहूर पर्वतारोही पाकिस्तान के पहाड़ पर हुए लापता, पूरी दुनिया कर रही सलामती की दुआ

150 साल बाद लौटाई लाइब्रेरी की किताब, 19 लाख रुपये का जुर्माना! जानिए कहां का है मामला

150 साल बाद लौटाई लाइब्रेरी की किताब, 19 लाख रुपये का जुर्माना! जानिए कहां का है मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस; जानें किसने निभाया कौन सा किरदार

कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस

31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

बाजार के उतार-चढ़ाव में भी चमकेगा पोर्टफोलियो, अनिल सिंघवी से जानिए कंजम्प्शन फंड्स और एनएफओ में निवेश का सही तरीका

म्यूचुअल फंड बाजार में नया पैसा लगाने से पहले सही सेक्टर और रणनीति का चुनाव बेहद जरूरी है. एक्सपर्ट अनिल सिंघवी ने वीडियो शेयर कर बताया है कि वेल्थ कहां बनेगी, किन सेक्टर्स और कंजम्प्शन फंड्स में तेजी की उम्मीद है और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के लिए सही एलोकेशन कैसे किया जाए.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 01, 2026, 02:29 PM IST

बाजार के उतार-चढ़ाव में भी चमकेगा पोर्टफोलियो, अनिल सिंघवी से जानिए कंजम्प्शन फंड्स और एनएफओ में निवेश का सही तरीका

एसआईपी का पैसा कहां लगाने से मिलेगी सबसे ज्यादा ग्रोथ. (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • एसआईपी आंकड़ों से समझें बाजार चाल
  • नए सेक्टर्स में वेल्थ क्रिएशन
  • कंजम्प्शन फंड्स में निवेश का मौका
  • सही एनएफओ से बेहतर रिटर्न
  • बैलेंस पोर्टफोलियो की मास्टर क्लास

क्या आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं दे पा रहा है? शेयर बाजार की अनिश्चितता के बीच ज्यादातर निवेशक यही सोचकर परेशान हैं कि अपना गाढ़ी कमाई का पैसा आखिर कहां लगाएं. जब बाजार हर रोज नए रंग दिखाता है, तब एक सही रणनीति ही आपके पैसे को सुरक्षित रखते हुए बड़ा फंड बनाने में मदद कर सकती है. दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट अनिल सिंघवी ने म्यूचुअल फंड की इस मास्टरक्लास में उन्हीं बारीक रास्तों को साफ किया है, जो आम निवेशकों को बड़ी वेल्थ बनाने में मदद करेंगे.

क्या कहते हैं SIP के आंकड़े?

हर महीने एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में आने वाला पैसा यह साबित कर रहा है कि भारतीय निवेशकों का भरोसा बाजार पर मजबूत बना हुआ है. आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि भले ही बाजार में उतार-चढ़ाव दिखे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं. हालांकि, सिर्फ एसआईपी चालू रखना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह देखना भी उतना ही अहम है कि आपका पैसा किस तरह की स्कीमों में जा रहा है. अगर आप सही समय पर सही फंड चुनते हैं, तो यही छोटी-छोटी किस्तें लंबे समय में एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर देती हैं.

इस माहौल में कहां बनेगी असली वेल्थ?

मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है. बाजार के इस दौर में अब लार्जकैप और फ्लेक्सीकैप फंड्स सुरक्षा के साथ-साथ बेहतर रिटर्न का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. जो लोग बहुत ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते, उनके लिए यह समय एसेट एलोकेशन पर ध्यान देने का है. जब बाजार में किसी एक कैटेगरी में सुस्ती आती है, तो सही जगह किया गया एलोकेशन आपके कुल रिटर्न को गिरने से बचाता है.

किन सेक्टर्स और कंजम्प्शन फंड्स में आएगी तेजी?

देश में बढ़ती खपत और त्यौहारी मांग को देखते हुए कंजम्प्शन आधारित फंड्स में बड़ी तेजी की उम्मीद जताई जा रही है. ऑटो, एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर से जुड़े फंड्स आने वाले दिनों में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर पर भी एक्सपर्ट्स की नजर बनी हुई है. अगर आप थोड़ा आक्रामक निवेश करना चाहते हैं, तो कंजम्प्शन और थीमैटिक फंड्स में धीरे-धीरे पैसा लगाने की सोच सकते हैं.

एनएफओ और सही पोर्टफोलियो एलोकेशन का फॉर्मूला

नए फंड ऑफर यानी एनएफओ में पैसा लगाने से पहले फंड की थीम और उसके फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर परख लें. हर नया एनएफओ आपके लिए फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है. एक आदर्श पोर्टफोलियो वही है जहां जोखिम और रिटर्न के बीच सही संतुलन हो. अपने निवेश को किसी एक जगह लगाने के बजाय लार्जकैप, मिडकैप और डेट फंड्स में बांटकर रखना ही लंबे समय में संपत्ति बनाने की असली कुंजी है.

कैसे करें सही पोर्टफोलियो एलोकेशन?

एक मजबूत पोर्टफोलियो एलोकेशन आपकी उम्र, लक्ष्य और जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करता है: कोर और सेटेलाइट एप्रोच: 60% से 70% (कोर पोर्टफोलियो): लार्जकैप, फ्लेक्सीकैप और इंडेक्स फंड्स में लगाएं जो आपके पोर्टफोलियो को मजबूती और स्थिरता दें. 20% से 30% (सेटेलाइट पोर्टफोलियो): मिडकैप, स्मॉलकैप और सेक्टोरल/कंजम्प्शन फंड्स में लगाएं जो आपके रिटर्न को बूस्ट करें. 10% (सेफ्टी/लिक्विडिटी): डेट फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स या गोल्ड ETF में रखें ताकि इमरजेंसी में या बाजार की गिरावट में काम आ सके. साल में कम से कम एक बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर फंड्स को रीबैलेंस (संतुलित) करें.
 

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी और विचार केवल सूचनात्मक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं. इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय, कानूनी या निवेश संबंधी सलाह न माना जाए. शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम, एनएफओ या सेक्टर में निवेश करने से पहले योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श अवश्य लें. किसी भी तरह के वित्तीय नुकसान के लिए लेखक या यह प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस; जानें किसने निभाया कौन सा किरदार
कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement