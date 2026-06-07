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क्या आपके पास 10 रुपये का सिक्का है? तो आरबीआई का यह नियम जरूर जान लें वरना आप भ्रम में रहेंगे

When anyone refuse 10-rupee coin? क्या आपके पर्स में भी 10 रुपये के ऐसे सिक्के पड़े हैं जिन्हें कई दुकानदार लेने से मना कर देते हैं? 10 रुपये का सिक्का पहली बार 2005 में जारी किया गया था. यह द्विधात्विक (Bi-metallic metal) यानी दो धातुओं से बना सिक्का है, लेकिन इसे लेकर आरबीआई के नियम जानते हैं?

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 07, 2026, 06:32 AM IST

क्या आपके पास 10 रुपये का सिक्का है? तो आरबीआई का यह नियम जरूर जान लें वरना आप भ्रम में रहेंगे

कब दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर सकता है

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क्या कभी किसी ने यह कहकर सिक्का 10 रुपये का सिक्का लौटा दिया कि उस पर '₹' का निशान नहीं है, इसलिए वह नकली है? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं. देशभर में लाखों लोग वर्षों से इस भ्रम का सामना कर रहे हैं. लेकिन सच्चाई कुछ और है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर अपना रुख कई बार साफ किया है.

10 रुपये के सिक्के को लेकर इतना भ्रम क्यों फैला?

10 रुपये का सिक्का पहली बार 2005 में जारी किया गया था. यह द्विधात्विक यानी दो धातुओं से बना सिक्का था, जिसका डिजाइन उस समय प्रचलित अन्य सिक्कों से काफी अलग था. समय के साथ आरबीआई ने अलग-अलग अवसरों और आवश्यकताओं के अनुसार 10 रुपये के सिक्कों के 14 से अधिक डिजाइन जारी किए. यहीं से लोगों के बीच अलग-अलग तरह के सिक्के दिखने लगे और भ्रम की शुरुआत हुई. जब किसी मुद्रा के कई डिजाइन बाजार में एक साथ मौजूद हों, तो आम लोगों के बीच सवाल उठना स्वाभाविक है. लेकिन अफवाहों ने इस भ्रम को और बढ़ा दिया.

'₹' का निशान नहीं है, तो क्या सिक्का नकली है?

यह सबसे बड़ी गलतफहमी रही है. वर्ष 2011 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से रुपये का नया प्रतीक '₹' अपनाया था. इसके बाद जारी हुए सिक्कों पर यह चिन्ह दिखाई देने लगा. लेकिन इससे पहले जारी किए गए सिक्कों पर यह प्रतीक नहीं था. धीरे-धीरे सोशल मीडिया और मौखिक चर्चाओं के जरिए यह अफवाह फैल गई कि जिस 10 रुपये के सिक्के पर '₹' का चिन्ह नहीं है, वह नकली है. यहीं से कई दुकानदारों और व्यापारियों ने ऐसे सिक्के लेने से इनकार करना शुरू कर दिया, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है.

RBI ने क्या कहा है?

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मुद्दे पर कई बार स्पष्ट किया है कि वर्तमान में प्रचलन में मौजूद सभी 10 रुपये के सिक्के वैध मुद्रा हैं. चाहे सिक्के का डिजाइन अलग हो, उस पर '₹' का चिन्ह हो या न हो, इससे उसकी वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता. यदि वह आरबीआई द्वारा जारी किया गया आधिकारिक सिक्का है, तो वह पूरी तरह से असली और मान्य है. इसका मतलब है कि आपके पास मौजूद पुराना या नया कोई भी 10 रुपये का सिक्का सामान्य लेन-देन में इस्तेमाल किया जा सकता है.

दुकानदार सिक्का लेने से मना करे तो क्या?

बहुत से लोग यह नहीं जानते कि आरबीआई द्वारा मान्य घोषित मुद्रा को केवल अफवाहों के आधार पर अस्वीकार करना उचित नहीं माना जाता. यदि कोई दुकानदार सिर्फ इसलिए सिक्का लेने से मना करता है क्योंकि उसका डिजाइन अलग है या उस पर '₹' का चिन्ह नहीं है, तो यह जानकारी के अभाव का मामला हो सकता है. ऐसे में लोगों को सही नियमों की जानकारी देना जरूरी है. यानी समस्या सिक्के में नहीं, बल्कि उसके बारे में फैली गलत धारणाओं में है.

आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या है?

यह खबर सिर्फ 10 रुपये के सिक्के की नहीं, बल्कि उस गलत जानकारी की भी है जो सोशल मीडिया के जरिए तेजी से फैलती है. आज भी कई लोग ऐसे सिक्कों को घर में संभालकर रख देते हैं या उन्हें बेकार समझ लेते हैं, जबकि वे पूरी तरह वैध मुद्रा होते हैं. इसका असर सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की खरीदारी और लेन-देन पर पड़ता है. इसलिए किसी भी मुद्रा या वित्तीय नियम को लेकर फैसला करने से पहले आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना जरूरी है.

तो क्यों अब घबराने की जरूरत नहीं?

यदि आपके पास 10 रुपये का कोई भी सिक्का है, चाहे उस पर '₹' का निशान हो या नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार प्रचलन में मौजूद सभी वैध 10 रुपये के सिक्के इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

अगली बार जब कोई दुकानदार ऐसे सिक्के पर सवाल उठाए, तो आप आत्मविश्वास के साथ बता सकते हैं कि सिक्के का डिजाइन अलग होना या उस पर '₹' का चिन्ह न होना उसे नकली नहीं बनाता.

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