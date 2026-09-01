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चाहे ट्रेन में सीट फुल हो जाए फिर भी मिल सकता है कंफर्म टिकट, जानिए चार्ट बनने के बाद भी कैसे मिलेगा कंफर्म टिकट

How to book confirmed train ticket after chart preparation: त्योहारों में ट्रेन की सीट के लिए मारामारी के बीच यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी की करंट बुकिंग सुविधा बेहद काम की हो सकती है. चार्ट बनने के बाद खाली सीटों पर सिर्फ कंफर्म टिकट बुक किए जाते हैं, जिससे आखिरी समय में सफर का विकल्प मिल सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 01, 2026, 08:11 AM IST

चाहे ट्रेन में सीट फुल हो जाए फिर भी मिल सकता है कंफर्म टिकट, जानिए चार्ट बनने के बाद भी कैसे मिलेगा कंफर्म टिकट

कैसे मिल सकता है ट्रेन में कंफर्म टिकट? (फोटो एआई)

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How to get confirmed train ticket when waiting list is high: त्योहारों के सीजन में घर जाने की तैयारी शुरू होते ही सबसे बड़ी टेंशन ट्रेन की सीट को लेकर होती है. टिकट खुलते ही सीटें भर जाती हैं और कुछ ही समय में वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाती है. लेकिन अगर यात्रा अचानक तय हो जाए और सामान्य बुकिंग में सीट न मिले, तो आईआरसीटीसी की एक सुविधा आपके काम आ सकती है.

इस सुविधा का नाम करंट बुकिंग है. इसकी खास बात यह है कि चार्ट तैयार होने के बाद ट्रेन में बची हुई खाली सीटों पर बुकिंग की जा सकती है और आईआरसीटीसी के नियमों के मुताबिक इस सुविधा में केवल कंफर्म टिकट ही बुक किया जाता है.  

करंट बुकिंग में क्या है असली फायदा?

आम तौर पर यात्री मान लेते हैं कि चार्ट बनने के बाद ट्रेन का टिकट मिलना लगभग नामुमकिन है. यही सोच त्योहारों के समय परेशानी और बढ़ा देती है. लेकिन रेलवे की करंट बुकिंग सुविधा इस स्थिति में एक अलग रास्ता देती है.

आईआरसीटीसी के आधिकारिक नियमों के अनुसार, करंट बुकिंग चार्ट तैयार होने के बाद उपलब्ध खाली सीटों के लिए होती है. इसमें सामान्य और एजेंट दोनों तरह के यूजर बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ई टिकट की सुविधा उपलब्ध है और केवल कंफर्म टिकट ही बुक किए जाते हैं.  

यानी अगर किसी ट्रेन में चार्ट बनने के बाद सीट खाली रह जाती है, तो वह सीट करंट बुकिंग के जरिए किसी यात्री को मिल सकती है. त्योहारों में जब सामान्य कोटे में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है, तब यह सुविधा खास तौर पर उपयोगी हो सकती है.

चार्ट बनने का मतलब टिकट का रास्ता बंद होना नहीं

यही इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है. कई यात्री चार्ट तैयार होने को टिकट बुकिंग का आखिरी मौका मान लेते हैं. लेकिन रेलवे की करंट बुकिंग व्यवस्था बताती है कि चार्ट बनने के बाद भी खाली सीटों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

आईआरसीटीसी के मुताबिक करंट बुकिंग चार्टिंग के बाद उपलब्ध खाली जगह के आधार पर होती है और यह रेलवे की तय बुकिंग समय सीमा के भीतर उपलब्ध रहती है. इसमें बुक होने वाला टिकट कंफर्म होता है.  

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर ट्रेन में चार्ट बनने के बाद सीट जरूर मिलेगी. सीट तभी मिलेगी जब वास्तव में कोई बर्थ या सीट खाली उपलब्ध हो. इसलिए इसे गारंटीड टिकट पाने की तरकीब नहीं, बल्कि आखिरी समय में उपलब्ध वैध विकल्प के तौर पर समझना चाहिए.

वेटिंग टिकट और करंट बुकिंग में बड़ा अंतर

वेटिंग टिकट में यात्री का नाम प्रतीक्षा सूची में रहता है और चार्ट तैयार होने तक स्थिति बदल सकती है. भारतीय रेलवे की पीएनआर व्यवस्था में कंफर्म, आरएसी और अलग-अलग तरह की वेटिंग लिस्ट की स्थिति दिखाई जाती है. रेलवे यह भी स्पष्ट करता है कि अंतिम चार्ट तैयार होने से पहले मौजूदा स्थिति बदल सकती है.  

वहीं पूरी तरह वेटलिस्टेड ई टिकट अगर चार्ट तैयार होने के बाद भी वेटिंग में रह जाता है, तो यात्री उस टिकट पर यात्रा नहीं कर सकता. आईआरसीटीसी के अनुसार ऐसे यात्रियों के नाम चार्ट से हटा दिए जाते हैं और टिकट का रिफंड बुकिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए खाते में किया जाता है.  

इसलिए त्योहारों में अगर आपका टिकट लगातार वेटिंग में है, तो सिर्फ उसी टिकट के कंफर्म होने का इंतजार करना समझदारी नहीं है. करंट बुकिंग में उपलब्धता देखना भी एक विकल्प हो सकता है.

तत्काल और करंट बुकिंग एक जैसी नहीं

यहां एक जरूरी फर्क समझना भी जरूरी है. तत्काल और करंट बुकिंग को एक ही सुविधा मानना सही नहीं होगा. आईआरसीटीसी के मुताबिक तत्काल ई टिकट चुनिंदा ट्रेनों में यात्रा की तारीख से एक दिन पहले बुक किया जा सकता है. एसी क्लास के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे और नॉन एसी क्लास के लिए सुबह 11 बजे शुरू होती है.  

तत्काल में टिकट की उपलब्धता के लिए बुकिंग खुलते ही तेज़ी से प्रयास करना पड़ता है और तत्काल टिकट पर सामान्य किराये के ऊपर तत्काल शुल्क भी लगता है. आईआरसीटीसी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्लीपर में तत्काल शुल्क 100 से 200 रुपये, एसी चेयर कार में 125 से 225 रुपये, एसी 3 टियर में 300 से 400 रुपये और एसी 2 टियर में 400 से 500 रुपये तक है. दूसरी तरफ करंट बुकिंग चार्ट बनने के बाद उपलब्ध खाली सीट पर आधारित होती है और इसमें केवल कंफर्म टिकट बुक किया जाता है.  

त्योहारों में यह तरीका क्यों बन सकता है काम का?

त्योहारों के दौरान एक ही ट्रेन में बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाने की कोशिश करते हैं. ऐसे समय में सामान्य कोटे की सीटें जल्दी भर सकती हैं और वेटिंग बढ़ सकती है. ऐसे में यात्रियों के लिए असली रणनीति सिर्फ टिकट खुलने के समय बुकिंग करना नहीं, बल्कि आखिरी समय तक उपलब्ध विकल्पों पर नजर रखना हो सकती है.यहां एक छिपा हुआ फायदा यह है कि चार्ट बनने के बाद खाली रह गई सीटें पूरी तरह बेकार नहीं जातीं. रेलवे की करंट बुकिंग व्यवस्था ऐसी खाली accommodation को यात्रियों के लिए उपलब्ध कराती है. यानी जिस यात्री को कुछ घंटे पहले तक टिकट नहीं मिल रहा था, उसके लिए चार्ट बनने के बाद भी सीट मिलने की संभावना बन सकती है. लेकिन यह पूरी तरह उपलब्ध खाली सीट पर निर्भर करेगी.

यात्रियों को इन बातों का रखना होगा ध्यान

सबसे पहले अपनी ट्रेन और यात्रा की तारीख की उपलब्धता लगातार चेक करते रहें. भारतीय रेलवे की सीट उपलब्धता सेवा ट्रेन, तारीख, स्रोत स्टेशन, गंतव्य और क्लास के आधार पर उपलब्धता देखने की सुविधा देती है.  

दूसरा, करंट बुकिंग को किसी गुप्त ट्रिक या पक्के जुगाड़ की तरह न समझें. इसका फायदा तभी मिलेगा जब चार्ट तैयार होने के बाद सीट उपलब्ध हो.

तीसरा, अगर आपका पूरा ई टिकट चार्ट बनने के बाद भी वेटलिस्टेड है, तो उस टिकट पर ट्रेन में चढ़ना मान्य नहीं है. आईआरसीटीसी साफ कहता है कि पूरी तरह वेटलिस्टेड ई टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री को बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जा सकता है.  

चौथा, पीएनआर स्टेटस में बदलाव चार्ट तैयार होने तक संभव है. इसलिए यात्रा से पहले अंतिम स्थिति जरूर जांच लें. भारतीय रेलवे भी पीएनआर प्रेडिक्शन को केवल अनुमानात्मक बताता है और कहता है कि वास्तविक कंफर्मेशन अलग हो सकता है.  

यात्रियों के लिए सबसे काम की बात

अगर त्योहारों में घर जाने के लिए ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा है, तो केवल वेटिंग नंबर देखकर परेशान होने के बजाय बुकिंग के अलग-अलग चरणों को समझना जरूरी है. तत्काल एक विकल्प है और चार्ट बनने के बाद करंट बुकिंग दूसरा विकल्प हो सकता है.

लेकिन करंट बुकिंग की सबसे अहम शर्त यही है कि सीट खाली होनी चाहिए. आईआरसीटीसी के आधिकारिक नियमों के अनुसार इस सुविधा में केवल कंफर्म टिकट बुक किया जाता है. इसलिए आखिरी समय की यात्रा में यह सुविधा राहत दे सकती है, मगर इसे कंफर्म टिकट की गारंटी नहीं माना जा सकता. 

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