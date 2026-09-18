सोना खरीदने के लिए क्या नवरात्रि और धनतेरस तक रुकना सही फैसला होगा? जानिए क्या फिर पलटेगा सराफा बाजार

Gold buying strategy before festive season: अगस्त की तेज रैली के बाद सितंबर में घरेलू सोने की कीमत 4.6 फीसदी तक नीचे आई है. अब ऊंचे भाव और तेज उतार-चढ़ाव के बीच ग्राहक खरीदारी टाल रहे हैं. हालांकि शादी की मांग बनी हुई है और पुराने सोने के एक्सचेंज ने बाजार की सप्लाई बढ़ाई है.

सोने के बाजार में शुक्रवार की शुरुआत ऐसे समय हुई है जब पिछले कुछ दिनों की तेज उठापटक ने खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. आज भारत में 24 कैरेट सोने का रेट करीब 1,52,840 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का रेट करीब 1,40,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है. ये रेट जीएसटी और मेकिंग चार्ज के पहले के संकेतक रेट हैं. गुडरिटर्न्स के मुताबिक 18 कैरेट सोना करीब 1,14,630 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

वहीं आईबीजेए के आधार पर एबीपी लाइव के आंकड़ों में दिल्ली के लिए 24 कैरेट सोने का रेट 1,55,277 रुपये और 22 कैरेट का रेट 1,43,051 रुपये प्रति 10 ग्राम दिखाया गया है. अलग-अलग स्रोतों में रेट में अंतर होने की वजह कोटेशन, शहर और अपडेट के समय में अंतर हो सकता है. इसलिए ज्वेलरी खरीदते समय स्थानीय दुकान का फाइनल बिल रेट जरूर देखें.

यानी ग्राहक के लिए असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सोना महंगा है या सस्ता. सवाल यह भी है कि अभी खरीदारी करना समझदारी है या आने वाले दिनों में बाजार के अगले मूव का इंतजार किया जाए.

अगस्त में सोना इतनी तेजी से क्यों चढ़ा?

अगस्त सोने के लिए असाधारण तेजी वाला महीना रहा. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अगस्त में घरेलू सोने की कीमत करीब 12 फीसदी बढ़कर 1,58,854 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गई थी. इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय एलबीएमए गोल्ड प्राइस में करीब 13 फीसदी की तेजी आई थी.

इस तेजी के पीछे निवेश प्रवाह और कमजोर अमेरिकी डॉलर जैसे कारण अहम रहे. लेकिन सितंबर आते ही तस्वीर बदल गई. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 11 सितंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय सोना करीब 3.9 फीसदी और घरेलू सोना करीब 4.6 फीसदी नीचे आया.

यही बदलाव इस समय बाजार की सबसे बड़ी कहानी है. अगस्त में ग्राहक को डर था कि अगर आज नहीं खरीदा तो कल भाव और ऊपर चला जाएगा. सितंबर में सोच कुछ उलट गई है. अब कई खरीदारों को लग रहा है कि अगर थोड़ा और करेक्शन आया तो उन्हें कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल सकता है.

फेड के फैसले के बाद फिर क्यों बढ़ी हलचल?

सोने की कीमत सिर्फ भारत की मांग से तय नहीं होती. अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी ब्याज दर, डॉलर, बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमत भी बड़ा असर डालती है. 17 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड करीब 2.07 फीसदी चढ़कर 4,350.37 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचा. रॉयटर्स के मुताबिक सोने की इस रिकवरी को कमजोर डॉलर, तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट से मदद मिली.

इसके एक दिन पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की थी और दरों को 3.75 से 4 फीसदी की रेंज में पहुंचाया. फेड का रुख अपेक्षा से ज्यादा सख्त रहा, जिससे बाजार में आगे की ब्याज दरों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है.

इसका मतलब भारतीय खरीदार के लिए यह है कि आने वाले दिनों में सोने का भाव एक सीधी लाइन में चलने की बजाय तेज उतार-चढ़ाव दिखा सकता है. अंतरराष्ट्रीय सोने में तेजी आती है तो घरेलू भाव को सहारा मिल सकता है, जबकि डॉलर और अमेरिकी यील्ड में मजबूती फिर दबाव डाल सकती है.

त्योहारी सीजन आया लेकिन ग्राहक अभी भी वेट एंड वॉच में

नवरात्रि और उसके बाद धनतेरस जैसे मौकों पर भारत में सोने की खरीदारी पारंपरिक रूप से बढ़ती है. लेकिन इस बार महंगे भाव और हाल की तेज हलचल ने तस्वीर थोड़ी बदल दी है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 17 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक त्योहारी सीजन की शुरुआत में सोने की ज्वेलरी की मांग में मजबूती दिखी थी, लेकिन हाल की कीमतों की तेज चाल और उसके बाद आई गिरावट के कारण कई ग्राहक खरीदारी को टालकर वेट एंड वॉच मोड में चले गए हैं.

रिटेलर्स भी इन्वेंट्री को लेकर सावधानी बरत रहे हैं. यानी दुकानें पहले की तरह बड़ी मात्रा में माल जमा करने के बजाय वास्तविक मांग देखकर स्टॉक बढ़ा रही हैं. कुछ निर्माताओं ने रिटेलर्स से ऑर्डर मिलने में देरी की भी जानकारी दी है.

आम ग्राहक के लिए इसका मतलब समझना आसान है. अगर आपको शादी या त्योहार के लिए अगले कुछ हफ्तों में ज्वेलरी खरीदनी है, तो एक ही दिन में पूरा बजट लगाने के बजाय खरीदारी को हिस्सों में बांटना कीमतों के उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम कर सकता है. यह निवेश सलाह नहीं, बल्कि कीमतों में अस्थिरता को देखते हुए एक व्यावहारिक खरीदारी तरीका है.

शादी की खरीदारी क्यों बनी हुई है?

पूरे ज्वेलरी बाजार में तस्वीर एक जैसी नहीं है. जहां सामान्य और टाली जा सकने वाली खरीदारी पर ऊंची कीमतों का असर पड़ा है, वहीं शादी से जुड़ी खरीदारी अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक शादी से जुड़ी मांग अभी भी रेजिलिएंट है. हालांकि बाजार से मिलने वाली जानकारी यह भी बताती है कि ऊंचे भाव के बीच ग्राहकों का रुझान हल्के वजन की ज्वेलरी की तरफ बढ़ रहा है.

इसका सीधा असर आपके ज्वेलरी बजट पर पड़ता है. उदाहरण के लिए अगर परिवार ने पहले 8 से 10 ग्राम की ज्वेलरी का बजट बनाया था, तो मौजूदा कीमतों में वही बजट कम वजन की ज्वेलरी तक सीमित हो सकता है. यानी महंगा सोना सिर्फ बिल नहीं बढ़ाता, वह डिजाइन और वजन की पसंद भी बदल रहा है.

पुराना सोना बेचकर नया खरीदना क्यों बढ़ा?

इस समय बाजार में एक और बदलाव चुपचाप बड़ा असर डाल रहा है और वह है पुराने सोने को एक्सचेंज करके नया सोना खरीदना. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पुराने सोने के बदले नई ज्वेलरी लेने से घरेलू बाजार में सोने की उपलब्धता बढ़ी है. यही कारण है कि घरेलू सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय कीमत में आयात लागत जोड़ने के बाद बनने वाले स्तर से नीचे कारोबार कर रही है. 11 सितंबर तक घरेलू डिस्काउंट बढ़कर करीब 78 डॉलर प्रति औंस हो गया था.

यह आम ग्राहक के लिए एक अहम बात है. जब लोग पुरानी ज्वेलरी को बेचने के बजाय उसे एक्सचेंज करते हैं, तो उन्हें पूरी नई ज्वेलरी की कीमत नकद में नहीं चुकानी पड़ती. पुराने सोने की वैल्यू नए आभूषण के बिल में एडजस्ट हो जाती है. इससे ग्राहक पर तुरंत कैश का बोझ कम हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज के समय शुद्धता, वजन, कटौती, मेकिंग चार्ज और नए आभूषण की कीमत का हिसाब ध्यान से देखना जरूरी है.

सोने की मांग में एक और बदलाव, ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड

महंगे फिजिकल गोल्ड के बीच निवेश का तरीका भी बदल रहा है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अगस्त में भारतीय गोल्ड ईटीएफ में निवेश का प्रवाह महीने-दर-महीने 67 फीसदी बढ़कर 25.97 अरब रुपये पहुंच गया.

डिजिटल गोल्ड की खरीदारी भी जून से अगस्त के बीच औसतन करीब 25 अरब रुपये प्रति महीने रही. अगस्त की खरीदारी एक साल पहले की तुलना में 110 फीसदी ज्यादा रही. जून से अगस्त के दौरान डिजिटल गोल्ड की खरीदारी मात्रा औसतन 1.6 टन प्रति महीने रही.

यह बदलाव बताता है कि सोने की कीमत भले ही ऊंची हो, लेकिन सोने में निवेश की इच्छा खत्म नहीं हुई है. फर्क यह है कि कुछ लोग ज्वेलरी या सिक्के खरीदने के बजाय ऐसे विकल्पों की तरफ देख रहे हैं जिनमें छोटी रकम से खरीदारी की जा सकती है.

नवरात्रि और धनतेरस से पहले सबसे बड़ा सवाल क्या है?

इस समय सोने के बाजार की तस्वीर को तीन हिस्सों में समझना ज्यादा आसान है. एक तरफ अगस्त की तेज रैली के बाद सितंबर का करेक्शन है. दूसरी तरफ शादी की मांग अभी भी बनी हुई है. तीसरी तरफ त्योहारी खरीदारी को लेकर ग्राहक ज्यादा सतर्क हो गया है.

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को उम्मीद है कि त्योहारी और शादी का सीजन आगे बढ़ने के साथ मांग में सुधार हो सकता है. लेकिन ऊंची कीमत और ज्यादा वोलेटिलिटी सामान्य जरूरत से बाहर की ज्वेलरी खरीदारी को सीमित कर सकती है.

यानी धनतेरस तक सोने का बाजार केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि अंतरराष्ट्रीय कीमत कितनी बढ़ी या घटी. डॉलर, अमेरिकी ब्याज दर, रुपये की चाल, निवेशकों का रुख और घरेलू ज्वेलरी मांग मिलकर तस्वीर बनाएंगे.

खरीदार के लिए सबसे जरूरी बात

अगर सोना शादी या किसी तय जरूरत के लिए खरीदना है तो केवल इस उम्मीद में पूरी खरीदारी टालना कि भाव निश्चित रूप से और गिरेंगे, जोखिम भरा हो सकता है. इसी तरह अगस्त की तेजी देखकर यह मान लेना भी सही नहीं होगा कि भाव हर दिन बढ़ता ही जाएगा.

मौजूदा माहौल में कीमत के साथ-साथ खरीदारी की जरूरत, ज्वेलरी का वजन, पुराने सोने का एक्सचेंज और मेकिंग चार्ज भी देखना जरूरी है. खासकर ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ 22 कैरेट का रेट देखकर बजट तय न करें. फाइनल बिल में सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी जुड़ता है.

सबसे बड़ा बदलाव यही है कि सोने का बाजार अब सिर्फ कीमत का खेल नहीं रह गया है. महंगे सोने ने ग्राहक की खरीदारी की मात्रा, ज्वेलरी का वजन, एक्सचेंज का इस्तेमाल और निवेश का तरीका तक बदल दिया है. नवरात्रि से धनतेरस के बीच यही बदलाव बाजार की अगली चाल तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

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