शेयर बाजार के रिस्क और एफडी के कम ब्याज से हैं परेशान? इस सरकारी स्कीम से पाएं मोटा रिटर्न, हर 6 महीने में पैसा

शेयर बाजार की अनिश्चितता के बीच सुरक्षित और तय आमदनी चाहने वाले रिटायर्ड और रिटेल निवेशकों के लिए आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड एक मजबूत विकल्प है. 8.05% ब्याज, सरकारी सुरक्षा और हर छह महीने में सीधे बैंक में मिलने वाले भुगतान के साथ यह एफडी से बेहतर रिटर्न देता है.

सॉवरेन गारंटी से पूरी सुरक्षा

8.05% का मौजूदा ब्याज मिलेगा?

हर छह महीने में भुगतान

एनएससी दर से लिंक्ड ब्याज

सीनियर सिटीजन्स को खास राहत

अगर आप भी अपनी गाढ़ी कमाई को शेयर बाजार के झटकों से बचाकर किसी ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां आपका पैसा पूरी तरह महफूज रहे और हर छह महीने पर जेब में तय रकम भी आती रहे, तो यह खबर आपके बड़े काम की है. पिछले दो सालों में दलाल स्ट्रीट की चाल इतनी अनिश्चित रही है कि नियमित आय की उम्मीद रखने वाले आम लोग और बुजुर्ग अब शेयर बाजार से दूरी बनाने लगे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बेहद खास योजना आपकी इस चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है.

आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स (FRSB) 2020 नोटिफिकेशन एवं एनएससी (NSC) ब्याज दर दिशानिर्देश के अनुसार आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2020 एक ऐसी स्कीम है जो आपको बैंक एफडी के मुकाबले ज्यादा बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखती है. मई 2020 में पुरानी 7.75% फिक्स्ड-रेट वाली योजना बंद होने के बाद भारत सरकार ने इसे रिटेल निवेशकों के लिए एक पारदर्शी और सुरक्षित विकल्प के रूप में पेश किया था. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका पैसा किसी प्राइवेट कंपनी या अनिश्चित बाजार में नहीं, बल्कि सीधे भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी के साथ जमा होता है, जिससे क्रेडिट रिस्क यानी पैसा डूबने का डर शून्य हो जाता है.

साधारण एफडी से कैसे अलग है यह बॉन्ड?

अक्सर जब आप किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, तो उस समय तय हुई ब्याज दर पूरे टैन्योर तक एक जैसी ही रहती है, भले ही बाद में देश में ब्याज दरें कितनी भी बढ़ जाएं. लेकिन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का गणित थोड़ा अलग और फायदेमंद है. इसका ब्याज सीधे नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी की दरों से जुड़ा होता है. नियम के मुताबिक एनएससी की दर से 0.35% ज्यादा ब्याज इस बॉन्ड पर मिलता है.

अगर रिजर्व बैंक या बाजार में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो आपका रिटर्न भी अपने आप बढ़ जाता है. मौजूदा समय यानी जुलाई से दिसंबर की छमाही के लिए इस पर 8.05% सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है, जो ज्यादातर बैंकों की एफडी से काफी बेहतर है.

आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स (FRSB) 2020 और उससे जुड़े वित्तीय डेटा की एक पूरी और सटीक लिस्ट नीचे दी गई है, जिसे आप अपने लेख में इंफोग्राफिक, टेबल या 'फास्ट फैक्ट्स' के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं:

RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड (FRSB): मुख्य आंकड़े और डेटा

डेटा प्वाइंट विवरण / आंकड़े योजना का पूरा नाम आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2020 (कर योग्य) लॉन्च की तारीख 1 जुलाई 2020 मौजूदा ब्याज दर 8.05% प्रति वर्ष (जुलाई से दिसंबर छमाही) ब्याज दर का फॉर्मूला एनएससी (NSC) दर + 0.35% अतिरिक्त ब्याज दर रीसेट तारीखें साल में 2 बार (1 जनवरी और 1 जुलाई) ब्याज भुगतान का समय हर 6 महीने में (1 जनवरी और 1 जुलाई) न्यूनतम निवेश ₹1,000 (तथा 1,000 के गुणक में) अधिकतम निवेश कोई ऊपरी सीमा नहीं (अनलिमिटेड) सामान्य लॉक-इन पीरियड 7 साल सुरक्षा / रिस्क सॉवरेन गारंटी (शून्य क्रेडिट जोखिम) टैक्सेशन पूरी तरह कर योग्य (निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार) टीडीएस (TDS) लागू (₹10,000 से अधिक ब्याज पर) / फॉर्म 15G/15H से छूट संभव

उम्र के अनुसार प्री-मैच्योर विड्रॉल (समय से पहले निकासी) का डेटा

अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को 7 साल से पहले अपने पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उम्र के हिसाब से लॉक-इन की छूट का आंकड़ा इस प्रकार है:

60 वर्ष से कम उम्र: 7 साल का कड़ा लॉक-इन (कोई प्री-मैच्योर विड्रॉल नहीं)

60 से 70 वर्ष के बीच: 6 साल का लॉक-इन

70 से 80 वर्ष के बीच: 5 साल का लॉक-इन

80 वर्ष से अधिक उम्र: 4 साल का लॉक-इन

तुलनात्मक डेटा: FRSB बनाम पारंपरिक बैंक FD (5-7 साल)

सुरक्षा: FRSB में 100% सॉवरेन गारंटी होती है, जबकि बैंक एफडी में डीआईसीजीसी (DICGC) के तहत केवल ₹5 लाख तक का ही बीमा कवर होता है।

ब्याज में लचीलापन: बैंक एफडी की दरें स्थिर रहती हैं, जबकि FRSB में देश में ब्याज दरें बढ़ने पर आपका रिटर्न अपने आप बढ़ जाता है।

रिटर्न का अंतर: जहां प्रमुख बैंक 5 से 7 साल की एफडी पर औसतन 6.50% से 7.25% का ब्याज दे रहे हैं, वहीं FRSB आपको 8.05% का रिटर्न दे रहा है।

हर छह महीने में खाते में आएगा पैसा?

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका पेमेंट स्ट्रक्चर है. इसमें आपके ब्याज का पैसा री-इन्वेस्ट होकर मैच्योरिटी पर एक साथ नहीं मिलता, बल्कि साल में दो बार यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है. जो लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक तय इनकम चाहते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था किसी वरदान से कम नहीं है.

हालांकि, इस स्कीम में निवेश करने से पहले इसके टैक्स नियमों को समझना भी जरूरी है. इससे मिलने वाला पूरा ब्याज कर योग्य होता है और आपकी सालाना कमाई में जोड़कर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है. यदि एक साल में ब्याज 10,000 रुपये से अधिक होता है तो बैंक टीडीएस काट सकता है, लेकिन जिन निवेशकों की कुल आय टैक्स के दायरे में नहीं आती, वे फॉर्म 15जी या 15एच जमा करके टीडीएस से पूरी तरह बच सकते हैं.

निवेश की शर्तें और किसे दूर रहना चाहिए?

इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकता है और इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं रखी गई है. इसमें सामान्य निवेशकों के लिए 7 साल का कड़ा लॉक-इन पीरियड होता है, यानी आप सात साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते और न ही इस बॉन्ड पर कोई लोन ले सकते हैं. हालांकि, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को उम्र के हिसाब से 6 साल, 5 साल और 4 साल में प्री-मैच्योर एग्जिट की विशेष छूट दी गई है.

ऐसे निवेशक जो 30 प्रतिशत वाले ऊंचे टैक्स स्लैब में आते हैं या जिन्हें किसी भी वक्त एमरजेंसी के लिए पैसे की अचानक जरूरत पड़ सकती है, उन्हें इस 7 साल के लॉक-इन वाले विकल्प में रुकने से पहले विचार करना चाहिए.

घर बैठे कैसे करें निवेश?

अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो प्रक्रिया बेहद आसान है. आप अपने प्रमुख सरकारी या प्राइवेट बैंक के नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में लॉगिन करके इन्वेस्टमेंट्स या गवर्नमेंट स्कीम्स वाले सेक्शन में जाकर आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड चुन सकते हैं. यहां डिटेल्स और रकम भरने के बाद पैसा सीधे आपके खाते से कट जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप में सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिग मिल जाएगा. जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग नहीं करते, वे किसी भी बैंक ब्रांच या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी इसमें अपना पैसा सुरक्षित लगा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल पाठकों की जागरूकता और वित्तीय साक्षरता के उद्देश्य से तैयार की गई है. इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय या निवेश सलाह (Financial Advice) न माना जाए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड की ब्याज दरें, नियम व शर्तें समय-समय पर सरकार और आरबीआई द्वारा बदली जा सकती हैं. किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, टैक्स स्लैब और आवश्यकताओं का आंकलन करें तथा अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श अवश्य लें.

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