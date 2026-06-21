पीएफ से अभी निकाले एक लाख रुपये, रिटायरमेंट तक हो सकता है 11 लाख रुपये से ज्यादा का असर! समझिए कंपाउंडिंग का पूरा गणित

EPF withdrawal disadvantages: क्या आप जरूरत पड़ते ही ईपीएफ का पैसा निकाल लेते हैं? ऐसा फैसला आज राहत दे सकता है, लेकिन रिटायरमेंट के समय लाखों रुपये का नुकसान भी करा सकता है. जानिए क्यों पीएफ की रकम को लंबे समय तक निवेशित रखना ज्यादा समझदारी मानी जाती है.

ईपीएफ की कंपाउंडिंग तोड़ी तो पड़ सकता है भारी, लाखों रुपये कम हो सकता है रिटायरमेंट कॉर्पस (फोटो एआई)

कई नौकरीपेशा लोग जरूरत पड़ने पर सबसे पहले अपने ईपीएफ खाते की ओर देखते हैं. पैसा आसानी से उपलब्ध होने के कारण निकासी का फैसला आसान लग सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज निकाले गए एक लाख रुपये भविष्य में 11 लाख से ज्यादा नुकसान हो सकता है?

यही वजह है कि वित्तीय योजनाकार अक्सर ईपीएफ को सिर्फ बचत नहीं, बल्कि रिटायरमेंट सुरक्षा का मजबूत आधार मानते हैं. बीच में निकासी करने से केवल जमा राशि ही नहीं घटती, बल्कि उस पर मिलने वाले लंबे समय के ब्याज और चक्रवृद्धि लाभ का असर भी खत्म होने लगता है.

ईपीएफ केवल बचत नहीं, भविष्य की आर्थिक ढाल क्यों है?

कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ का उद्देश्य नौकरी के बाद आर्थिक सहारा तैयार करना है. इसमें हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान जमा होता है और उस पर ब्याज भी मिलता रहता है. सबसे बड़ी ताकत यह है कि समय के साथ इस रकम पर कंपाउंडिंग का असर पड़ता है, जिससे फंड तेजी से बढ़ सकता है.

कहां होती है लोगों से सबसे बड़ी गलती?

बहुत से लोग शादी, गाड़ी, यात्रा या छोटे-मोटे खर्चों के लिए पीएफ से पैसा निकाल लेते हैं. उन्हें लगता है कि बाद में फिर से पैसा जमा हो जाएगा, लेकिन वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि निकाली गई रकम आने वाले कई वर्षों तक ब्याज कमाने का मौका भी खो देती है. यानी नुकसान सिर्फ निकाली गई राशि का नहीं होता, बल्कि उस पर मिलने वाले संभावित ब्याज का भी होता है.

1 लाख रुपये की निकासी कैसे बन सकती है 11.78 लाख रुपये का नुकसान?

मान लीजिए कोई कर्मचारी 23 वर्ष की उम्र में नौकरी शुरू करता है और नियमित रूप से ईपीएफ में योगदान देता है. यदि वह 28 वर्ष की उम्र में अपने खाते से 1 लाख रुपये निकाल लेता है, तो यही रकम आगे कई दशकों तक बढ़ने का अवसर खो देती है. उदाहरण के तौर पर, 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर और लंबे निवेश काल को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया जाता है कि रिटायरमेंट तक यही 1 लाख रुपये करीब 11.78 लाख रुपये के संभावित फंड के बराबर प्रभाव डाल सकते हैं. यानी आज की छोटी निकासी भविष्य के बड़े कॉर्पस को काफी कम कर सकती है.

5 लाख रुपये निकालने पर असर और भी बड़ा क्यों होगा?

अगर कोई कर्मचारी बड़ी जरूरत के नाम पर 5 लाख रुपये निकाल लेता है, तो लंबे समय में यह प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है. अनुमानित गणना के अनुसार, ऐसी स्थिति में रिटायरमेंट फंड लगभग 60 लाख रुपये तक कम हो सकता है. इसका कारण केवल मूलधन नहीं, बल्कि वर्षों तक मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज है जो बीच में रुक जाता है. कंपाउंडिंग का यही छिपा हुआ असर सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है.

कब निकासी करना सही माना जा सकता है?

ईपीएफ नियमों के तहत घर खरीदने, गंभीर बीमारी, उच्च शिक्षा या कुछ अन्य पात्र परिस्थितियों में आंशिक निकासी की अनुमति दी जाती है. फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि खर्च को किसी अन्य स्रोत से पूरा किया जा सकता है, तो ईपीएफ को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करना बेहतर होता है.



ईपीएफ खाते से पैसा निकालना तत्काल राहत जरूर दे सकता है, लेकिन लंबे समय में यह आपके रिटायरमेंट फंड को कमजोर कर सकता है. विशेषकर कम उम्र में की गई निकासी कंपाउंडिंग के कारण भविष्य में कई गुना बड़ा अवसर छीन सकती है. इसलिए पीएफ से पैसा निकालने का फैसला लेने से पहले यह जरूर सोचें कि आज की जरूरत कहीं कल की आर्थिक सुरक्षा पर भारी तो नहीं पड़ रही.

ईपीएफ को आपातकालीन फंड क्यों नहीं समझें?

कर्मचारी भविष्य निधि का मुख्य उद्देश्य नौकरी के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है. यदि हर छोटी-बड़ी जरूरत के लिए इससे पैसा निकाला जाता है, तो रिटायरमेंट के समय उपलब्ध फंड उम्मीद से काफी कम हो सकता है. मान लीजिए किसी कर्मचारी ने बीच में बड़ी राशि निकाल ली. इससे उसके खाते में बची रकम पर ही आगे ब्याज मिलेगा, जबकि निकाली गई राशि भविष्य में बढ़ने का मौका खो देगी. लंबे समय में यही अंतर लाखों रुपये तक पहुंच सकता है.

युवा कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सबक

करियर की शुरुआत में कई लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है. लेकिन यही शुरुआती साल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी अवधि में जमा धन सबसे लंबे समय तक बढ़ने का मौका पाता है.

अगर बार-बार निकासी की आदत बन जाती है, तो भविष्य में बड़ी वित्तीय सुरक्षा तैयार करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए ईपीएफ को खर्च करने की बजाय भविष्य की पूंजी मानकर देखना बेहतर रणनीति हो सकती है.



ईपीएफ से पैसा निकालना कई बार आसान समाधान लगता है, लेकिन इसका असर आने वाले दशकों की वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है. सोच-समझकर लिया गया निर्णय आपके रिटायरमेंट फंड को मजबूत बना सकता है, जबकि जल्दबाजी भविष्य में बड़े आर्थिक नुकसान की वजह बन सकती है. निकासी का फैसला करने से पहले अपनी जरूरत, विकल्प और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य का मूल्यांकन जरूर करें.

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