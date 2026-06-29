क्या 2028 के बाद आपकी पेट्रोल बाइक कबाड़ हो जाएगी? पेट्रोल से इलेक्ट्रिक तक का सफर कितना आसान, कितना मुश्किल? यहां जानें सच

Delhi petrol two-wheeler ban 2028: क्या आपने हाल ही में कोई नई पेट्रोल स्कूटी या बाइक खरीदने का प्लान बनाया है? अगर दिल्ली में रहते हैं, तो यह खबर आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए. दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी (2026-30) ने पेट्रोल वाहनों को लेकर एक स्पष्ट लकीर खींच दी है.

क्या 2028 तक दिल्ली में नहीं चलेंगी पेट्रोल वाली बाइक्स? (फोटो एआई)

दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने 'ईवी पॉलिसी 2026-30' का ड्राफ्ट पेश किया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. 'हिंदुस्तान टाइम्स' और 'द इंडियन एक्सप्रेस' जैसी प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल टू-व्हीलर्स (बाइक और स्कूटी) के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है.

दिल्ली की नई प्रस्तावित ईवी पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल टू-व्हीलर्स का नया रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा. मौजूदा पेट्रोल वाहनों पर कोई बैन नहीं है, वे सड़कों पर चलते रहेंगे. आम लोगों के लिए यह बदलाव बढ़ते प्रदूषण से राहत लाएगा, लेकिन शुरुआती दौर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी की ऊंची कीमत बड़ी चुनौती साबित हो सकाती है.

इसके बाद से बहुत से लोगों के मन में डर है कि क्या उनकी पुरानी गाड़ी रातों-रात कबाड़ हो जाएगी? तो इसका सीधा जवाब है-नहीं. यह नियम सिर्फ 'नए' रजिस्ट्रेशन पर लागू है. यानी, अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, तो आप उसे तब तक बेझिझक चला सकते हैं जब तक उसकी उम्र (RC) खत्म नहीं हो जाती.

पहले समझ लेते हैं क्या है दिल्ली सरकरा का प्रस्तावित नियम

ड्राफ्ट के मुताबिक, 1 अप्रैल 2028 के बाद केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स ही रजिस्टर किए जाएंगे.

अभी स्थिति क्या है?

यह अभी एक 'ड्राफ्ट पॉलिसी' है, जिसे लेकर परिवहन विभाग को 750 से ज्यादा सुझाव मिले हैं. 'हिंदुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अंतिम पॉलिसी आने से पहले इंडस्ट्री की चिंताओं (जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबिलिटी) पर विचार किया जा रहा है, जिससे समय-सीमा में हल्का बदलाव भी हो सकता है.

पुराने वाहनों का क्या होगा?

नीतिगत विशेषज्ञ यह स्पष्ट कर चुके हैं कि यह नियम केवल नए रजिस्ट्रेशन पर लागू होगा. आपके मौजूदा पेट्रोल वाहन सड़कों पर पहले की तरह चलते रहेंगे. नीति विश्लेषकों का मानना है कि यदि दिल्ली को 'ईवी राजधानी' बनना है तो केवल प्रतिबंध लगाना काफी नहीं होगा. सरकार को "चार्जिंग इकोसिस्टम" और "सब्सिडी मॉडल" पर भी उतना ही ध्यान देना होगा. ऐसे में अगर आप अभी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, वे सब्सिडी का लाभ लेने के लिए 'अर्ली एडॉप्टर' बन सकते हैं, लेकिन जो लोग भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए.

आपके पास मौजूदा पेट्रोल गाड़ी है, तो क्या करें?

अगर आज आप कोई पेट्रोल टू-व्हीलर खरीदते हैं, तो कानूनी तौर पर आपको उसे सड़क से हटाने की कोई जरूरत नहीं है. सरकार का मुख्य मकसद धीरे-धीरे सड़कों पर बढ़ते पेट्रोल वाहनों के बेड़े को कम करना है. 1 अप्रैल 2028 के बाद, दिल्ली का कोई भी डीलर आपको पेट्रोल बाइक रजिस्टर करके नहीं दे पाएगा.

इसका असर उन लोगों पर ज्यादा होगा जो अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं. हो सकता है 2028 के आसपास पेट्रोल गाड़ियों की रीसेल वैल्यू (Resale Value) में गिरावट आ जाए, क्योंकि तब हर कोई इलेक्ट्रिक की ओर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा.

आम आदमी की जेब पर असर: फायदा या घाटा?

इस बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां और कुछ बड़े फायदे भी जुड़े हैं. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं:

फायदे क्या होंगे?

बचत: पेट्रोल के बढ़ते दाम से छुटकारा मिलेगा. इलेक्ट्रिक गाड़ियों का 'पर किलोमीटर' खर्च पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम है.

मेंटेनेंस: ईवी में इंजन, गियरबॉक्स और ऑयल जैसे झंझट नहीं होते, जिससे सर्विसिंग का खर्च भी काफी कम हो जाता है.

सब्सिडी: सरकार ईवी खरीदने पर भारी सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट दे रही है, जिससे नई गाड़ी खरीदना थोड़ा सस्ता पड़ता है.

नुकसान क्या हो सकता है?

रेंज की चिंता: अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, तो क्या ईवी का चार्ज टिकेगा? यह एक बड़ा सवाल है.

चार्जिंग की परेशानी: अगर आप फ्लैट में रहते हैं या पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो रोज गाड़ी चार्ज करना सिरदर्द बन सकता है. हालांकि, सरकार 18,000 नए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का वादा कर रही है, लेकिन हकीकत क्या होगी, यह देखना बाकी है.

क्या यह बदलाव सफल होगा या सिर्फ कागजी?

दिल्ली की यह पॉलिसी एक कड़ा फैसला है. जानकारों का मानना है कि कंपनियां इसका विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि मार्केट एकदम से स्विच करने के लिए तैयार नहीं है. आम आदमी के लिए असली चुनौती 'चार्जिंग इकोसिस्टम' है. अगर सरकार सिर्फ बैन लगाती है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती, तो लोग परेशान होंगे. लेकिन अगर चार्जिंग नेटवर्क वाकई गली-गली में फैल गया, तो यह प्रदूषण से लड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है.

आपके लिए सलाह:

अगर आप अभी नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो पेट्रोल लेना सुरक्षित है. लेकिन अगर आप 2027-28 के आसपास गाड़ी बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ईवी का विकल्प चुनना ही समझदारी होगी, क्योंकि भविष्य उसी का है.

भविष्य की तकनीक' को लेकर एक वैचारिक जंग छिड़ी है.

दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी पर छिड़ी बहस अब और भी गंभीर हो गई है. जब इस मुद्दे की गहराई में जाकर हालिया मीडिया ब्रीफिंग रिपोर्टों को खंगाला गया तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आई है. यहाँ सिर्फ विरोध की बात नहीं है, बल्कि 'भविष्य की तकनीक' को लेकर एक वैचारिक जंग छिड़ी है.

क्या हाइब्रिड सिर्फ एक बहाना है? विशेषज्ञों का कड़वा सच

दिल्ली सरकार जिस तरह से शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर जोर दे रही है, उस पर एक्सपर्ट्स दो खेमों में बंट गए हैं. इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) के इंडिया हेड अमित भट्ट ने हाल ही में अपनी राय में स्पष्ट कहा है कि अब हाइब्रिड के साथ समझौता करने का समय नहीं रहा. उनका मानना है कि सरकार को केवल 'जीरो-एमिशन' वाहनों पर ही ध्यान देना चाहिए.

दूसरी ओर, थिंक टैंक संस्थाएं जैसे CUTS इंटरनेशनल और आईआरएफ (IRF) ने अपनी नीतिगत रिपोर्टों में एक अलग पक्ष रखा है. इनका तर्क है कि हाइब्रिड वाहन अभी के लिए 'ट्रांजिशनल टेक्नोलॉजी' हैं, जो आम लोगों को बिना किसी डर के इलेक्ट्रिक की दुनिया में कदम रखने में मदद कर सकते हैं. यह स्पष्ट है कि जो लोग हाइब्रिड को सब्सिडी देने की मांग कर रहे हैं, उनका मानना है कि ईवी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने तक हमें एक मजबूत भरोसे की जरूरत है.

इंडस्ट्री के सामने असली चुनौतियां: सिर्फ नियम से नहीं बदलेगी तस्वीर

गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के सामने व्यावहारिक दिक्कतें क्या हैं? यूधा (YOUDHA) के सीईओ आयुष लोहिया ने अपनी हालिया टिप्पणियों में ईवी फाइनेंसिंग और बैटरी-एज-ए-सर्विस जैसे मॉडल पर जोर दिया है. उनका साफ कहना है कि जब तक बैटरी बदलने की सुविधा और फाइनेंसिंग आसान नहीं होगी, तब तक सिर्फ कानून बनाकर पेट्रोल वाहनों को सड़कों से गायब नहीं किया जा सकता. यह एक तकनीकी चुनौती है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

नोट: चूंकि यह नीति अभी ड्राफ्ट चरण में है, इसलिए पाठकों को सुझाव है कि वे अंतिम आधिकारिक सरकारी नोटिफिकेशन (Notification) का ही पालन करें.

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