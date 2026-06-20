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जॉब से निकाल दिए जाने पर भी 3 महीने तक मिलेगी आधी सैलरी, जानिए कौन सी सरकारी योजना करती है मदद

ESIC Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana 2026: अगर अचानक आपकी नौकरी चली जाए तो आर्थिक संकट सबसे बड़ी चिंता बन जाता है. ऐसे समय में ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पात्र कर्मचारियों को सीमित अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. जानिए कौन इसका लाभ उठा सकता है और क्या हैं इसके नियम.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 20, 2026, 10:34 AM IST

जॉब से निकाल दिए जाने पर भी 3 महीने तक मिलेगी आधी सैलरी, जानिए कौन सी सरकारी योजना करती है मदद

नौकरी गई तो ESIC देगा आर्थिक सहारा (फोटो एआई)

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  • नौकरी गई? ESIC देगा आर्थिक सहारा
  • जॉब छूटने पर भी मिलेगी आधी सैलरी
  • 90 दिन तक मिल सकती है वित्तीय राहत
  • बेरोजगारी में भी आएगा पैसा

अचानक नौकरी चली जाए तो सबसे बड़ा सवाल हर महीने के खर्चों का होता है. ऐसे समय में बहुत कम लोगों को पता होता है कि कुछ पात्र कर्मचारियों के लिए एक सरकारी योजना भी मौजूद है, जो बेरोजगारी के शुरुआती दौर में आर्थिक सहारा दे सकती है. यही वजह है कि ESIC से जुड़ी इस सुविधा की चर्चा फिर तेज हो गई है.

अगर आप कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) के दायरे में आते हैं और कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, तो नौकरी छूटने की स्थिति में सीमित अवधि के लिए वित्तीय सहायता का लाभ लिया जा सकता है. इससे नई नौकरी तलाशने के दौरान परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है.

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है

यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत आने वाले पात्र बीमित कर्मचारियों के लिए बनाई गई है. इसका उद्देश्य उन लोगों को अस्थायी आर्थिक सहायता देना है, जिनकी नौकरी अनैच्छिक रूप से चली गई हो और जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों.

योजना के तहत योग्य लाभार्थी को एक निश्चित अवधि तक उसके औसत वेतन का लगभग 50 प्रतिशत तक बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह सहायता अधिकतम 90 दिनों तक प्रदान की जाती है और राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है.

किन कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा

यह सुविधा मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो ESI योजना के अंतर्गत पंजीकृत रहे हैं और जिनके लिए आवश्यक अवधि तक अंशदान जमा किया गया है. सामान्य तौर पर योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का ESIC रिकॉर्ड सक्रिय होना और निर्धारित समय तक योगदान किया जाना जरूरी माना जाता है.

ऐसे कर्मचारी जिनकी वेतन सीमा ESIC के दायरे में आती है और जिन्होंने आवश्यक अवधि तक योगदान दिया है, वे पात्रता पूरी होने पर आवेदन कर सकते हैं. हालांकि अंतिम स्वीकृति संबंधित नियमों और दस्तावेजों की जांच के बाद ही होती है.

कैसे करें आवेदन और किन दस्तावेजों की पड़ सकती है जरूरत

आवेदन प्रक्रिया ESIC के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकती है. आवेदक को अपनी बीमा संबंधी जानकारी, बैंक खाते का विवरण और नौकरी समाप्त होने से जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि नौकरी छूटने के तुरंत बाद आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करना लाभदायक हो सकता है, क्योंकि विलंब होने पर प्रक्रिया लंबी हो सकती है. आवेदन करने से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देशों और पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है.

यह योजना कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है

भारत में बड़ी संख्या में लोग हर महीने मिलने वाली सैलरी पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में अचानक आय रुकने से घर का बजट बिगड़ सकता है. यही वह स्थिति है, जहां इस तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अस्थायी राहत प्रदान करती हैं.

एक महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चा वाला पहलू यह भी है कि बेरोजगारी भत्ता मिलने से कर्मचारी जल्दबाजी में कम वेतन वाली नौकरी स्वीकार करने के बजाय अपनी योग्यता के अनुरूप बेहतर अवसर तलाशने के लिए थोड़ा समय निकाल सकता है.

योजना का लाभ लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

यह योजना हर कर्मचारी पर स्वतः लागू नहीं होती. लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो ESIC के नियमों के अनुसार पात्र हों और आवश्यक शर्तें पूरी करते हों. इसके अलावा, सहायता राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित हो सकती है. इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक ESIC दिशानिर्देशों की पुष्टि करना समझदारी होगी.

निष्कर्ष

नौकरी का नुकसान किसी भी परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आप ESIC के दायरे में आते हैं तो उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी आपके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. सही समय पर आवेदन और नियमों की जानकारी आर्थिक संकट के दौर में महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है.
 

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