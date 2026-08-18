Claude AI की कंपनी एंथ्रोपिक का IPO आया तो क्या आप खरीद पाएंगे शेयर? पैसा लगाने से पहले जान लें ये 5 बातें

How Indians can invest in Anthropic IPO: एंथ्रोपिक के संभावित IPO को लेकर दुनिया भर के निवेशकों में उत्सुकता है. भारतीय निवेशक अमेरिकी लिस्टिंग के बाद अधिकृत विदेशी ब्रोकर या उपलब्ध GIFT City विकल्पों से निवेश कर सकते हैं. LRS सीमा, टैक्स, डॉलर जोखिम और कंपनी का भारी खर्च समझना जरूरी होगा.

जिस एंथ्रोपिक के AI मॉडल Claude ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई है, अब उसी कंपनी के शेयर बाजार में आने की चर्चा तेज हो गई है. अगर यह IPO आता है तो यह दुनिया के सबसे बड़े IPO में शामिल हो सकता है. ऐसे में भारतीय निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वे एंथ्रोपिक के शेयर खरीद पाएंगे?

फिलहाल IPO की तारीख, कितने शेयर जारी होंगे और किस कीमत पर शेयर पेश किए जाएंगे, ये तय नहीं हैं. लेकिन भारतीय निवेशकों के लिए रास्ता अभी से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अमेरिकी IPO में सीधे भारतीय रिटेल निवेशक को शेयर अलॉट होना आसान नहीं होता.

एंथ्रोपिक IPO इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है?

एंथ्रोपिक AI रिसर्च कंपनी है और Claude उसका प्रमुख AI प्रोडक्ट है. कंपनी तेजी से कमाई बढ़ा रही है और इसी वजह से उसके संभावित IPO को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी काफी ज्यादा है.

मई 2026 में कंपनी का रेवेन्यू रन रेट करीब 47 अरब डॉलर बताया गया था. रन रेट का मतलब यह होता है कि कंपनी अगर मौजूदा रफ्तार से कमाई करती रहे तो साल भर में उसकी अनुमानित कमाई कितनी हो सकती है. Reuters की 15 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक एंथ्रोपिक 2028 में 190 से 200 अरब डॉलर के रेवेन्यू का अनुमान लगा रही है.

यानी कंपनी जिस रफ्तार से ग्रोथ का लक्ष्य रख रही है, वह असाधारण है. यही उम्मीद उसके संभावित वैल्यूएशन को भी बहुत ऊंचे स्तर तक ले जा रही है. 17 अगस्त की Reuters रिपोर्ट में बताया गया कि Anthropic का सालाना रेवेन्यू रन रेट जुलाई के अंत तक 65 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया था, जबकि मई में यह 47 अरब डॉलर था.

इसका सीधा मतलब निवेशक के लिए यह है कि कहानी सिर्फ AI की लोकप्रियता की नहीं है. कंपनी की वास्तविक कमाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, खर्च कितना है और मुनाफा कब टिकाऊ बनता है, ये ज्यादा अहम सवाल होंगे.

भारतीय निवेशक सीधे एंथ्रोपिक IPO में आवेदन कर पाएंगे?

यहीं सबसे बड़ा पेंच है. अमेरिकी IPO में भारतीय रिटेल निवेशक को भारतीय IPO की तरह सीधे अपने सामान्य डीमैट अकाउंट से आवेदन करने का रास्ता नहीं मिलता. जून 2026 में Moneycontrol ने भी एंथ्रोपिक समेत संभावित अमेरिकी IPO में भारतीय निवेशकों की भागीदारी पर बताया था कि भारतीय निवेशक आम तौर पर IPO के बाद सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदने की स्थिति में होते हैं.

अगर एंथ्रोपिक अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट होती है तो लिस्टिंग के बाद भारतीय निवेशक ऐसे अधिकृत ब्रोकर या प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर खरीद सकता है जो भारत से US-listed stocks में निवेश की सुविधा देता हो.

इसका सामान्य तरीका यह होगा कि निवेशक अपना जरूरी KYC और ट्रेडिंग अकाउंट पूरा करे, बैंकिंग चैनल से विदेश में पैसा भेजे और उसके बाद उपलब्ध बाजार में एंथ्रोपिक के शेयर खरीदे. यानी यहां एक बात साफ समझनी चाहिए कि IPO में हिस्सा लेने और IPO के बाद शेयर खरीदने में फर्क है. भारतीय निवेशक के लिए दूसरा रास्ता ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है.

GIFT City से भी खुल सकता है विदेशी निवेश का रास्ता

भारतीय निवेशकों के लिए GIFT City एक और रास्ता है. GIFT IFSC के जरिए ग्लोबल मार्केट में निवेश के विकल्प बढ़े हैं और NSE IFSC तथा India INX जैसे एक्सचेंजों पर विदेशी सिक्योरिटीज से जुड़े विकल्प उपलब्ध हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि एंथ्रोपिक का IPO आते ही GIFT City के जरिए उसका IPO अलॉटमेंट अपने आप मिल जाएगा. किसी खास विदेशी कंपनी में निवेश का विकल्प उस समय उपलब्ध उत्पाद, प्लेटफॉर्म और नियामकीय व्यवस्था पर निर्भर करेगा.

इसलिए निवेशक को सिर्फ GIFT City का नाम देखकर पैसा नहीं लगाना चाहिए. यह देखना जरूरी है कि जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां एंथ्रोपिक में वास्तविक निवेश की सुविधा उपलब्ध है या नहीं.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक GIFT City के जरिए विदेशी निवेश में दिलचस्पी भी बढ़ रही है. India INX के Global Access Provider प्लेटफॉर्म का ट्रेडेड वैल्यू जून 2026 की तिमाही में तिमाही आधार पर 80 फीसदी से ज्यादा बढ़कर करीब 1.74 अरब डॉलर पहुंच गया था.

LRS की सीमा पहले समझ लें, वरना निवेश अटक सकता है

विदेशी शेयर खरीदने वाले भारतीय निवेशकों के लिए RBI की Liberalised Remittance Scheme यानी LRS बेहद अहम है. इसके तहत एक निवासी भारतीय व्यक्ति एक वित्त वर्ष में कुल 2,50,000 डॉलर तक विदेश में अनुमत लेनदेन के लिए पैसा भेज सकता है. RBI के नियमों में विदेशी निवेश भी इस व्यवस्था के दायरे में आता है. ([Reserve Bank of India][6])

यह सीमा सिर्फ एंथ्रोपिक के शेयरों के लिए नहीं है. वित्त वर्ष के दौरान LRS के तहत किए गए दूसरे योग्य रेमिटेंस भी इसी कुल सीमा में गिने जाते हैं. इसलिए अगर कोई निवेशक पहले ही विदेश यात्रा, विदेशी निवेश या किसी दूसरे अनुमत लेनदेन के लिए LRS का इस्तेमाल कर चुका है तो Anthropic में निवेश के लिए उपलब्ध सीमा कम हो सकती है. RBI के मुताबिक LRS के तहत रेमिटेंस के लिए PAN जरूरी है और पैसा अधिकृत बैंकिंग चैनल के जरिए भेजा जाता है.

सिर्फ शेयर की कीमत नहीं, डॉलर और टैक्स भी देखना होगा

मान लीजिए एंथ्रोपिक का शेयर अमेरिकी बाजार में लिस्ट होने के बाद तेजी से बढ़ता है. तब भी भारतीय निवेशक का रिटर्न सिर्फ शेयर की चाल से तय नहीं होगा. डॉलर-रुपया विनिमय दर भी असर डालेगी.

अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो डॉलर में रखी आपकी संपत्ति की रुपये में वैल्यू बढ़ सकती है. दूसरी तरफ विदेशी शेयर में निवेश करते समय करेंसी कन्वर्जन, ब्रोकरेज और दूसरे शुल्क भी रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं.

इसके अलावा विदेशी शेयरों से होने वाली कमाई और डिविडेंड की भारतीय टैक्स रिपोर्टिंग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. GIFT City और सीधे विदेशी शेयर निवेश के टैक्स नियम एक जैसे नहीं होते, इसलिए निवेश से पहले मौजूदा टैक्स नियमों की जांच करना जरूरी है.

सबसे बड़ा रिस्क यही है कि AI की ग्रोथ के साथ खर्च भी बहुत बड़ा है

एंथ्रोपिक के मामले में सबसे दिलचस्प और छिपा हुआ एंगल यही है. तेजी से बढ़ता रेवेन्यू अपने आप में अच्छी खबर है, लेकिन AI मॉडल बनाने और चलाने में भारी कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और प्रतिभा पर खर्च होता है. Reuters ने भी एंथ्रोपिक की महत्वाकांक्षी 2028 रेवेन्यू उम्मीदों के साथ कंपनी के बड़े खर्च और मार्जिन से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया है.

इसलिए अगर IPO आता है तो सिर्फ यह देखकर शेयर खरीदना कि Claude लोकप्रिय है, पर्याप्त नहीं होगा. निवेशक को IPO का वैल्यूएशन, रेवेन्यू ग्रोथ, कैश बर्न, ऑपरेटिंग मार्जिन और लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत को साथ में देखना होगा. खासकर अगर कंपनी की कीमत भविष्य की बहुत ऊंची कमाई को पहले ही शेयर में शामिल कर चुकी होगी, तो छोटी सी निराशा भी शेयर में बड़ी गिरावट ला सकती है.

इस खबर का भारतीय निवेशक के लिए असली मतलब

Anthropic का IPO अगर आता है तो भारतीय निवेशकों के लिए ग्लोबल AI ग्रोथ में हिस्सा लेने का आकर्षक मौका हो सकता है. लेकिन यह भारतीय IPO जैसा आसान निवेश नहीं होगा. सबसे पहले IPO की आधिकारिक शर्तें और अमेरिकी एक्सचेंज पर लिस्टिंग की जानकारी सामने आएगी. इसके बाद यह देखना होगा कि भारतीय निवेशक को IPO में सीधी भागीदारी का कोई वैध रास्ता मिलता है या शेयर खरीदने का मुख्य मौका लिस्टिंग के बाद ही रहेगा. इसके साथ LRS की 2,50,000 डॉलर सालाना सीमा, करेंसी रिस्क, ब्रोकरेज और टैक्स जैसे खर्चों को भी गणना में शामिल करना होगा.

एक और अहम बात है. हालिया रिपोर्टों में एंथ्रोपिक के संभावित वैल्यूएशन को लेकर बेहद ऊंचे आंकड़े सामने आ रहे हैं. Financial Times ने अगस्त 2026 में संभावित 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के वैल्यूएशन की चर्चा की है. इतनी बड़ी वैल्यूएशन का मतलब यह भी है कि निवेशक को कंपनी की ग्रोथ की उम्मीद के लिए बहुत ऊंची कीमत चुकानी पड़ सकती है.

इसलिए भारतीय निवेशक के लिए सबसे समझदारी वाली रणनीति यही होगी कि IPO की घोषणा का इंतजार करें, ऑफर प्राइस और कंपनी के वित्तीय आंकड़े देखें और फिर तय करें कि Anthropic का शेयर वास्तव में उस कीमत के लायक है या नहीं.

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