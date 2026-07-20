शेयर बाजार में क्या आज सच में मोटी कमाई होगी या डूब जाएगी गाढ़ी कमाई? जानें एक्सपर्ट की एक्सक्लूसिव राय 

Today Stock MarKet Analysis: 20 जुलाई 2026 को शेयर बाजार में ग्लोबल प्रेशर और अर्निंग सीजन के बीच भारी उठापटक की आशंका है. मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, आज रिटेल निवेशकों के लिए 'प्रॉफिट से ज्यादा कैपिटल बचाने' का दिन है, जहां चुनिंदा सेक्टर्स में ही कमाई के मौके मिलेंगे.

आज यानी 20 जुलाई 2026, सोमवार को अगर आप भी सुबह-सुबह अपने डीमैट अकाउंट को लॉगिन करके मोटी कमाई की सोच रहे हैं, तो थोड़ा ठहरिए. बाजार का मिजाज आज वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिख रहा है. वैश्विक बाजारों से आ रहे संकेत और घरेलू कंपनियों के तिमाही नतीजों ने दलाल स्ट्रीट पर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है. क्या आज आपके पोर्टफोलियो में हरियाली दिखेगी या लाल निशान हावी रहेगा, आइए इसे समझते हैं मार्केट के जाने-माने एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के नजरिए से.

ग्लोबल मार्केट का प्रेशर और घरेलू ट्रिगर्स का कॉकटेल

मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का मानना है कि आज भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से एक दोतरफा दवाब में काम करने वाला है. एक तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बयानों को लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुस्ती है, वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (Q1) के नतीजों का दौर चल रहा है. देवकृष्ण पांडेय के मुताबिक, इन दोनों घटनाओं का असर आज सीधे इंडेक्स पर पड़ेगा. आज सुबह बाजार सपाट या हल्की गिरावट के साथ खुल सकता है, लेकिन असली खेल दोपहर के सत्र में शुरू होगा जब विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का रुख साफ होगा. पिछले कुछ दिनों से विदेशी निवेशक लगातार मुनाफावसूली कर रहे हैं, जो आज भी जारी रह सकती है.

इन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर टिकेगी सबकी नजर

अगर आज के सेक्टर्स की बात करें तो आईटी (IT) और बैंकिंग शेयर आज पूरे बाजार की दिशा तय करने वाले हैं. देवकृष्ण पांडेय ने साफ किया है कि कुछ बड़े बैंकों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं, जिसके कारण बैंकिंग निफ्टी में आज दबाव देखा जा सकता है. वहीं, आईटी सेक्टर में निचले स्तरों पर हल्की लिवाली आ सकती है, लेकिन यह टिकाऊ होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है. इसके अलावा, ऑटो और फार्मा स्टॉक्स आज डिफेंसिव साबित हो सकते हैं. अगर आप किसी खास स्टॉक में बड़ा दांव लगाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन बड़े एग्रेसिव ट्रेड से बचने का है.

आम निवेशकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

आज के बाजार में आम रिटेल निवेशकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी 'फोमो' (FOMO - फियर ऑफ मिसिंग आउट) यानी छूट जाने का डर. देवकृष्ण पांडेय का कहना है कि जब बाजार में तेज उतार-चढ़ाव होता है, तो रिटेल निवेशक अक्सर गलत समय पर एंट्री कर लेते हैं. आज बाजार में ऑपरेटर्स एक्टिव रह सकते हैं, जो मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में कृत्रिम तेजी दिखाकर छोटे निवेशकों को फंसाने की कोसिस करेंगे. आज निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने इमोशंस पर काबू रखना और बिना पुख्ता रिसर्च के किसी भी भागते शेयर में पैसा न लगाना है.

कमाई का मौका या सिर्फ पूंजी बचाने की जद्दोजहद

क्या आज का दिन मुनाफा कमाने वाला होगा? इस सवाल पर देवकृष्ण पांडेय का जवाब बेहद सीधा और व्यावहारिक है. उनका कहना है कि आज का दिन अंधाधुंध मुनाफा कमाने का नहीं, बल्कि अपनी पूंजी (कैपिटल) को सुरक्षित रखने का है. बाजार में जब अनिश्चितता ज्यादा हो, तो कैश में बैठना भी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है. हालांकि, जो लोग इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए वोलैटिलिटी (उतार-चढ़ाव) के कारण दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होगा. लॉन्ग टर्म इनवेस्टर्स के लिए आज का दिन शांति से बैठकर सही शेयरों के सही दाम पर आने का इंतजार करने का है.

एक्सपर्ट की फाइनल गाइडलाइंस

वर्तमान बाजार की स्थिति को देखते हुए देवकृष्ण पांडेय ने निवेशकों को एक यूनीक सलाह दी है. उनका कहना है कि आज ट्रेडिशनल इंडेक्स (निफ्टी या सेंसेक्स) को देखने के बजाय सेक्टर-स्पेसिफिक मूवमेंट पर ध्यान दें. बाजार का डेटा बता रहा है कि डेरिवेटिव्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ज्यादा बनी हुई हैं, जिससे एक 'शॉर्ट कवरिंग' की उम्मीद भी की जा सकती है, लेकिन यह केवल शॉर्ट टर्म के लिए होगी. आज स्टॉप-लॉस का सख्त इस्तेमाल करें और किसी भी हालत में ओवर-ट्रेडिंग न करें. याद रखें, बाजार कल भी खुलेगा, इसलिए आज ही सारा पैसा दांव पर लगाने की गलती बिल्कुल न करें.

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