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क्या भारत में सोना ₹1.50 लाख के पार जाएगा? भारत में गोल्ड को लेकर आ रहे 5 बड़े प्रीडिक्शन, खरीदें या इंतजार करें?

Should you buy gold in August or wait? सोने की कीमतों को लेकर 2026 में अलग-अलग अनुमान सामने आ रहे हैं. कुछ वैश्विक संस्थान नई रिकॉर्ड ऊंचाई की संभावना जता रहे हैं, जबकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि आगे की चाल अमेरिकी फेड, डॉलर, केंद्रीय बैंकों की खरीद और भू-राजनीतिक हालात तय करेंगे.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 07, 2026, 05:52 AM IST

क्या भारत में सोना ₹1.50 लाख के पार जाएगा? भारत में गोल्ड को लेकर आ रहे 5 बड़े प्रीडिक्शन, खरीदें या इंतजार करें?

सोने में निवेश करने वालों के लिए अलर्ट! आने वाले महीनों का पूरा प्रीडिक्शन (फोटो एआई)

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  • सोना नई ऊंचाई छू सकता है
  • डॉलर और फेड तय करेंगे दिशा
  • केंद्रीय बैंक खरीद बनेगी बड़ा आधार
  • भारतीय खरीदारों के लिए अहम समय
  • जल्दबाजी नहीं, रणनीति से करें निवेश

क्या आज सोना महंगा लग रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद यही कीमत सस्ती महसूस हो सकती है? यह सवाल इस समय लाखों भारतीय परिवारों के मन में है. शादी-ब्याह का मौसम नजदीक है, निवेशक भी सुरक्षित विकल्प तलाश रहे हैं और वैश्विक बाजार लगातार नए संकेत दे रहे हैं. ऐसे में गोल्ड को लेकर आने वाले अनुमान सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस परिवार के लिए अहम हैं जो आने वाले महीनों में सोना खरीदने की योजना बना रहा है.

दुनिया के कई बड़े वित्तीय संस्थानों और मार्केट आउटलुक रिपोर्ट्स के अनुसार, 2026 में सोने की चाल केवल मांग और आपूर्ति से तय नहीं होगी. इसके पीछे ब्याज दरें, डॉलर, केंद्रीय बैंकों की खरीद और मध्य-पूर्व के भू-राजनीतिक हालात जैसी कई ताकतें एक साथ काम कर रही हैं.

क्या ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है सोना?

सोने को लेकर सबसे चर्चित अनुमान इसकी संभावित नई रिकॉर्ड कीमत है. ब्रिटेन आधारित ExchangeRates.org.uk की 3 अगस्त 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है कि कनाडा के प्रमुख बैंक RBC Capital Markets का अनुमान है कि यदि दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव बना रहता है और केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीद जारी रखते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना नई ऊंचाइयों तक जा सकता है. इसी परिदृश्य में भारतीय बाजार में भी कीमतें रिकॉर्ड स्तर छू सकती हैं.

हालांकि यह कोई तय भविष्यवाणी नहीं है. यह पूरी तरह उन वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जो आने वाले महीनों में बनेंगी. यही वजह है कि विशेषज्ञ किसी एक निश्चित कीमत की गारंटी देने के बजाय संभावनाओं की बात कर रहे हैं.

क्या हालिया कमजोरी के बाद बाजार नई तेजी की तैयारी कर रहा है?

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया मार्केट आउटलुक की रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ समय में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. लेकिन यही उतार-चढ़ाव अब बाजार विश्लेषकों के बीच नई बहस की वजह बन गया है.

5 अगस्त 2026 को प्रकाशित टाइम्स ऑफ इंडिया की मार्केट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, हालिया गिरावट के बाद सोना एक मजबूत आधार बनाने की कोशिश कर रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आगे की दिशा काफी हद तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति और डॉलर इंडेक्स की चाल पर निर्भर करेगी.

अगर डॉलर मजबूत होता है और ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो सोने की तेजी सीमित रह सकती है. वहीं, यदि फेड नरम रुख अपनाता है तो निवेशकों का रुझान फिर से गोल्ड की ओर बढ़ सकता है.

भारत में सोने की कीमत आखिर किन पांच संकेतों से तय होगी?

रॉयटर्स और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय बाजार में अक्सर लोग केवल अंतरराष्ट्रीय गोल्ड प्राइस पर नजर रखते हैं, लेकिन वास्तविक तस्वीर इससे कहीं बड़ी है.

पहला बड़ा संकेत भारतीय रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति का है. हालांकि RBI सीधे सोने की कीमत तय नहीं करता, लेकिन उसकी ब्याज दरों का असर निवेशकों की प्राथमिकताओं पर पड़ता है.

दूसरा संकेत अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति है. वैश्विक निवेशक फेड के फैसलों के आधार पर सोने या डॉलर की तरफ झुकते हैं.

तीसरा फैक्टर डॉलर इंडेक्स है. आम तौर पर डॉलर मजबूत होने पर सोने पर दबाव आता है.

चौथा संकेत रुपये की विनिमय दर है. यदि रुपया कमजोर पड़ता है तो अंतरराष्ट्रीय कीमत स्थिर रहने पर भी भारत में सोना महंगा हो सकता है.

पांचवां और सबसे अनिश्चित कारक मध्य-पूर्व सहित दुनिया के अन्य भू-राजनीतिक तनाव हैं. ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर लौटते हैं.

निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल अब क्या है?

कमोडिटी और मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार सोने की खरीद को लेकर राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है. यही वजह है कि निवेशकों को केवल एक अनुमान के आधार पर फैसला लेने से बचने की सलाह दी जा रही है.

यदि वैश्विक महंगाई धीरे-धीरे नियंत्रण में रहती है, आर्थिक जोखिम कम होते हैं और डॉलर मजबूत बना रहता है, तो सोने की तेजी सीमित रह सकती है. लेकिन यदि भू-राजनीतिक तनाव फिर बढ़ते हैं या दुनिया भर के केंद्रीय बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीदते रहते हैं, तो कीमतों में नई तेजी देखने को मिल सकती है.

यहां एक छिपा हुआ पहलू भी है. पिछले कुछ वर्षों में कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई है. इससे दीर्घकाल में सोने को एक मजबूत आधार मिलता दिखाई देता है, भले ही बीच-बीच में कीमतों में गिरावट आती रहे.

शादी-ब्याह वाले परिवार क्या करें, अभी खरीदें या इंतजार?

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया फोकस 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में शामिल है. यहां बड़ी संख्या में खरीदारी निवेश के बजाय शादी, त्योहार और पारिवारिक जरूरतों के लिए होती है.

यही कारण है कि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जिन परिवारों को निश्चित समय पर सोना खरीदना ही है, वे पूरे बजट को एक साथ लगाने के बजाय चरणबद्ध खरीदारी पर विचार कर सकते हैं. इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर कुछ हद तक कम किया जा सकता है.

यदि खरीदारी केवल निवेश के उद्देश्य से की जा रही है, तो आने वाले महीनों में अमेरिकी फेड, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक तनाव से जुड़े संकेतों पर नजर रखना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

 भारत के लिए इसका असली मतलब

यह खबर केवल निवेशकों की कमाई की नहीं है. सोने की कीमत बढ़ने या घटने का असर ज्वेलरी कारोबार, शादी का बजट, घरेलू बचत और यहां तक कि गोल्ड लोन लेने वालों पर भी पड़ता है. यही वजह है कि 2026 में गोल्ड की हर बड़ी चाल करोड़ों भारतीय परिवारों की जेब से सीधे जुड़ी हुई है.

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