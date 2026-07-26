क्या सोने का भाव अभी और गिरेगा? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट और गोल्ड में निवेश से पहले इन 5 संकेतों पर नजर बनाएं रखें

Will gold get even cheaper? सोने के बाजार में हालिया गिरावट कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि मजबूत डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और वैश्विक आर्थिक नीतियों का मिलाजुला परिणाम है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेशकों को डरने के बजाय बाजार के इन गहरे समीकरणों को समझकर ही अपनी अगली रणनीति तय करनी चाहिए.

सोने के भाव में उतार-चढ़ाव से निवेशकों की बढ़ी चिंता

डॉलर की मजबूती और क्रूड ऑयल का कीमतों पर असर

फेड रिजर्व के फैसलों पर टिकी बाजार के जानकारों की नजर

एकमुश्त पैसा लगाने के बजाय टुकड़ों में निवेश की सलाह

पोर्टफोलियो डाइविसीफिकेशन से जोखिम को कम करने का मौका

सोने के बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों की चिंता बढ़ गई है कि क्या भाव अभी और गिरेंगे. मार्केट एक्सपर्ट्स देवकृष्ण पांडेय मानना है कि डॉलर की मजबूती, वैश्विक संकेतों और ब्याज दरों पर नजर रखकर ही निवेश का सही फैसला लिया जा सकता है. लेकिन जब जेब की गाढ़ी कमाई डूबने का डर सताए तो क्या करना चाहिए, यह सवाल इन दिनों हर उस निवेशक के मन में उठ रहा है जिसने सोने में पैसा लगाया है. पिछले कुछ दिनों से सर्राफा बाजार में जारी उठापटक और कीमतों में आई नरमी ने लोगों की नींद उड़ा दी है. हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या चमकीली धातुओं का यह दौर अब ठंडा पड़ने लगा है या आने वाले दिनों में भाव और गोता लगाएंगे.

बाजार में सुस्ती का क्यों है माहौल?

देव का कहना है कि सोने की कीमतों में दिख रहा यह सुस्ती का माहौल अचानक नहीं आया है. जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आता है और डॉलर मजबूत होने लगता है, तो सोने की चमक फीकी पड़ने लगती है. आम आदमी के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप शादी या किसी अन्य जरूरत के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी करने के बजाय बाजार की नब्ज टटोलना ज्यादा समझदारी होगी. जानकारों की एक छिपी हुई सलाह यह भी है कि इस मंदी के समय लोग अक्सर पैनिक होकर बिकवाली कर देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि यह समय धैर्य रखने का होता है.

कौन से 5 संकेतों पर हर निवेशकों को रखनी चाहिए नजर?

देव का कहना है कि इस समय सोना-चांदी ही नहीं किसी भी मेटल में निवेश से पहले निवेशकों को बाजार में होने वाला उतार-चढ़ाव के कुछ संकेतों को बेहतर तरीके से समझना होगा. खास कर सोने के बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान मुख्य रूप से इन 5 संकेतों या बातों पर पैनी नजर रखनी चाहिए:

डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड: अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नजर रखें, क्योंकि डॉलर के मजबूत होने पर वैश्विक निवेशक सोने से पैसा निकालकर सुरक्षित माने जाने वाले डॉलर की तरफ रुख करते हैं, जिससे सोने के भाव नीचे आ सकते हैं.

फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले: अमेरिका के केंद्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व) के ब्याज दरों से जुड़े बयानों और फैसलों का सर्राफा बाजार पर सीधा असर पड़ता है. यदि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो सोने की चमक फीकी पड़ सकती है.

भू-राजनीतिक तनाव और क्रूड ऑयल: वैश्विक मोर्चे पर चल रहे तनाव और कच्चे तेल (Crude Oil) के दामों में उतार-चढ़ाव से आयातित महंगाई बढ़ती है, जो अंततः बाजार की चाल को प्रभावित करती है.

स्थानीय स्तर पर हाजिर मांग (Physical Demand): देश के भीतर त्योहारी या शादी-ब्याह के सीजन के दौरान खुदरा बाजार में सोने की वास्तविक मांग कैसी है, यह देखना जरूरी है, क्योंकि कम मांग होने पर कीमतों पर दबाव बन सकता है.

केंद्रीय बैंकों की थोक खरीदारी: दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए सोने की कितनी खरीदारी कर रहे हैं, इस पर नजर रखें, क्योंकि इनकी बड़ी थोक खरीद बाजार को एक मजबूत आधार देती है.

तो क्या और गिरेंगे सोने का भाव या...?

देव कहते हैं कि, सोने के बाजार में मौजूदा सुस्ती या गिरावट का यह दौर पूरी तरह से स्थायी नहीं है, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक संकेतों और तकनीकी करेक्शन का परिणाम है. जब तक अमेरिकी डॉलर मजबूत रहेगा और केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक कीमतें सीमित दायरे में ऊपर-नीचे होती रहेंगी. हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक स्तर पर सुरक्षित निवेश की दीर्घकालिक मांग को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि गिरावट के इस दौर के बाद बाजार में फिर से सुधार और तेजी लौटने की मजबूत संभावना है. निवेशकों के लिए यह समय घबराने के बजाय टुकड़ों में निवेश करने का है.

अस्थिरता के बीच निवेश कैसे किया जाए?

बाजार में जब भी उतार-चढ़ाव या गिरावट का दौर होता है, तो एकमुश्त पैसा यानी लम्पसम निवेश करने का जोखिम सबसे ज्यादा बढ़ जाता है. इस स्थिति से बचने के लिए वित्तीय विशेषज्ञ हमेशा टुकड़ों में निवेश करने की सलाह देते हैं. जब आप एसआईपी या किस्तों के माध्यम से पैसा लगाते हैं, तो आपको बाजार के हर स्तर का फायदा मिलता है. दाम गिरने पर आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और दाम बढ़ने पर कम, जिससे आपकी खरीद की औसत लागत (Average Cost) कम हो जाती है. यह रणनीति न केवल आपकी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखती है, बल्कि मंदी के डर से होने वाले पैनिक डिसीजन से भी बचाती है.

आम आदमी और छोटे निवेशकों के लिए इस पूरी स्थिति का व्यावहारिक असर यह है कि उन्हें सारा पैसा एक साथ या एक ही एसेट में नहीं झोंकना चाहिए. अगर आप अभी सोना खरीद रहे हैं, तो किस्तों यानी एसआईपी के जरिए आगे बढ़ें ताकि बाजार के उतार-चढ़ाव का औसत निकल सके. वित्तीय मामलों के जानकारों का स्पष्ट कहना है कि डर के माहौल में फैसले लेने के बजाय अपने पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखना ही असली समझदारी है.

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