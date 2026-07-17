सोमवार को निफ्टी की चाल में फंसेगा आम निवेशक या चमकेगी किस्मत? एक्सपर्ट से जानें आज क्यों जरूरी है सिर्फ संयम

Stock market prediction today: बाजार एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों के लिए 'प्रॉफिट बुकिंग' और 'सेक्टर रोटेशन' का अनोखा खेल दिखेगा, जहां रिटेल निवेशकों को सावधानी से मुनाफा समेटने की जरूरत है.

आज सुबह जब आप अपनी चाय की चुस्की के साथ ट्रेडिंग स्क्रीन खोलेंगे, तो बाजार आपको एक अलग ही पहेली पेश करने वाला है. क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भी अचानक आपके पसंदीदा शेयर धड़ाम से क्यों गिर जाते हैं? आज यानी 17 जुलाई 2026 को भारतीय शेयर बाजार कुछ ऐसा ही जाल बुनने की तैयारी में है, जहां सतह पर सब शांत दिखेगा लेकिन भीतर ही भीतर बड़े संस्थागत निवेशक (FIIs) अपना खेल बदल रहे होंगे.

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एक्सपर्ट का खास विश्लेषण और बाजार का असली रुख

मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का मानना है कि आज के कारोबार में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 'सेक्टर रोटेशन' बनने जा रहा है. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बाजार का रुख केवल निफ्टी या सेंसेक्स के आंकड़ों से तय होता है, लेकिन देवकृष्ण जी के अनुसार, आज मुख्य सूचकांकों में भले ही शांति दिखे, पर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर्स में भारी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद बड़े फंड हाउसेज अब भारी-भरकम वैल्युएशन वाले शेयरों से पैसा निकालकर डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और फार्मा में डाल रहे हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ तेजी देखकर किसी शेयर में कूद रहे हैं, तो आज आप फंस सकते हैं. आज बाजार का रुख थोड़ा सतर्क और ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली हावी रहने वाला रहेगा.

देश-दुनिया के वे ट्रिगर्स जो आज डालेंगे सीधा असर

आज ग्लोबल मार्केट से मिलने वाले संकेत बेहद पेचीदा हैं. देवकृष्ण पांडेय के मुताबिक, इस समय अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर आने वाले बयानों और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव ने विदेशी निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है. इसके अलावा, घरेलू मोर्चे पर कंपनियों के तिमाही नतीजों (Q1 Results) का दौर चल रहा है. आज जिन बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं, उनके आंकड़े बाजार खुलने के साथ ही संबंधित सेक्टर्स में हलचल पैदा करेंगे. निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल ठोस डेटा और कंपनियों के मैनेजमेंट की कमेंट्री पर भरोसा करें.

आम निवेशकों के लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती और मुनाफे का मंत्र

एक आम रिटेल इनवेस्टर के लिए आज का दिन लालच पर काबू रखने का है. अक्सर देखा जाता है कि जब बाजार में थोड़ा करेक्शन आता है, तो लोग घबराकर घाटे में शेयर बेच देते हैं. देवकृष्ण पांडेय सलाह देते हैं कि आज 'बाय ऑन डिप्स' यानी गिरावट में खरीदारी की रणनीति अपनाएं, लेकिन केवल मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में ही पैसा लगाएं. आज उन शेयर्स पर खास असर पड़ सकता है जो पिछले हफ्ते बिना किसी ठोस वजह के सिर्फ सट्टेबाजी के कारण भागे थे. ऐसे ऑपरेटर ड्रिवेन स्टॉक्स से आज दूरी बनाकर रखना ही आपकी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखेगा. याद रखिये, कभी-कभी ट्रेड न करना भी मुनाफा कमाने के बराबर होता है.

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इस मार्केट स्ट्रैटेजी से बदलेगा आपका नजरिया

एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के इस एक्सक्लूसिव डेटा एनालिसिस का निचोड़ यह है कि आज बाजार में एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण होगा. यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो सुबह के पहले एक घंटे की अस्थिरता को भांपने के बाद ही कोई कदम उठाएं. वहीं लॉन्ग टर्म इनवेस्टर्स के लिए आज का दिन अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है. आज के दिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके मुनाफे को नुकसान में बदल सकता है, इसलिए पैनी नजर और संयम ही आज के बाजार की असली चाबी है.

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