FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कौन हैं आर प्रज्ञानंद? रचा इतिहास, बने ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय

कौन हैं आर प्रज्ञानंद? रचा इतिहास, बने ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय

स्मॉल-कैप में एसआईपी की बाढ़, 5 साल में 1.83 लाख करोड़ हुआ पैसा, अब निवेशकों को क्या दिख रहा खतरा?

स्मॉल-कैप में एसआईपी की बाढ़, 5 साल में 1.83 लाख करोड़ हुआ पैसा, अब निवेशकों को क्या दिख रहा खतरा?

Business Idea: बिना एक रुपए लगाए शुरू होगा ये बिजनेस, मोबाइल से शुरू होगी तगड़ी कमाई और मिलेंगे घर बैठे ग्राहक

बिना एक रुपए लगाए शुरू होगा ये बिजनेस, मोबाइल से शुरू होगी तगड़ी कमाई और मिलेंगे घर बैठे ग्राहक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

स्विगी-ज़ेप्टो और बिग-बास्केट की 10 मिनट की डिलीवरी पर क्या लगेगी रोक? दिल्ली की कालोनियों से जानिए क्यों हटेंगे डार्क स्टोर 

Delhi dark stores ban in residential colonies: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में माइक्रो लाजिस्टिक्स नीति के तहत रिहायशी कालोनियों के डार्क स्टोर हटाने की योजना है. मेट्रो, पार्किंग और बाजारों के पास विशेष डिलीवरी सेंटर बनेंगे. कालोनी के अंदर सामान पहुंचाने के लिए ई बाइक और साइकिल इस्तेमाल होगी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 28, 2026, 11:20 AM IST

स्विगी-ज़ेप्टो और बिग-बास्केट की 10 मिनट की डिलीवरी पर क्या लगेगी रोक? दिल्ली की कालोनियों से जानिए क्यों हटेंगे डार्क स्टोर 

दिल्ली की गलियों में नहीं खड़े होंगे डिलीवरी ब्वाय, डार्क स्टोर होंगे बाहर  (फोटो-एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • कालोनियों से बाहर होंगे डार्क स्टोर
  • मेट्रो के पास बनेंगे डिलीवरी सेंटर
  • ई बाइक से होगी आखिरी डिलीवरी
  • डिलीवरी ब्वाय को मिलेगी अलग पार्किंग
  • 10 मिनट की डिलीवरी रहेगी जारी

घर का सामान 10 से 15 मिनट में पहुंचाने की सुविधा अब दिल्ली की रिहायशी कालोनियों की गलियों में जाम और पार्किंग की समस्या की वजह नहीं बनेगी. दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में पहली बार माइक्रो लाजिस्टिक्स नीति का प्रावधान किया गया है. इसके तहत कालोनियों के भीतर चल रहे डार्क स्टोर को हटाकर उनके लिए अलग डिलीवरी सेंटर बनाए जाएंगे.

दिल्ली में क्यों बदलने जा रही है डिलीवरी की व्यवस्था?

क्विक कॉमर्स कंपनियों की वजह से घर बैठे कुछ ही मिनटों में सामान मिलना आसान हुआ है, लेकिन इसका दूसरा असर रिहायशी इलाकों पर भी पड़ा है. कई जगह मकान या दुकानों को किराए पर लेकर उनमें सामान रखने के छोटे गोदाम यानी डार्क स्टोर बनाए जा रहे हैं.

इन स्टोर से सामान पहुंचाने के लिए दिन-रात डिलीवरी ब्वाय की मोटरसाइकिल और ई स्कूटर कालोनियों की सड़कों पर खड़े रहते हैं. इसके अलावा सामान लेकर आने वाले छोटे ट्रकों की आवाजाही भी बढ़ती है. तंग गलियों में इन वाहनों की वजह से जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ने की समस्या सामने आ रही है.

आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद रिहायशी कालोनियों के भीतर सामान के बड़े स्टॉक रखने वाले डार्क स्टोर नहीं चल सकेंगे. इससे उन गलियों में वाहनों का जमावड़ा कम होने की उम्मीद है, जहां पहले डिलीवरी के लिए लगातार दोपहिया वाहन खड़े दिखाई देते थे.

इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिन्हें अपनी कालोनी की अंदरूनी सड़कों पर पार्किंग और आने-जाने में परेशानी होती है. खासकर संकरी गलियों में रहने वाले लोगों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण हो सकता है.

कालोनियों के बाहर बनेंगे माइक्रो लाजिस्टिक्स नोड्स

दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत डिलीवरी कंपनियों के लिए कालोनियों से बाहर अलग जगह तय करने की योजना है. इसके लिए मेट्रो स्टेशनों के पास, पार्किंग स्थलों या मुख्य बाजारों में माइक्रो लाजिस्टिक्स नोड्स यानी विशेष डिलीवरी केंद्र बनाए जाएंगे.

कालोनियों के अंदर मौजूद डार्क स्टोर को इन तय केंद्रों पर शिफ्ट किया जाएगा. इसका मकसद यह है कि सामान लोगों के घर तक पहुंचता रहे, लेकिन उसका स्टोरेज और बड़े वाहनों की आवाजाही रिहायशी गलियों में न हो.

घर तक सामान पहुंचेगा, लेकिन गाड़ियां होंगी कम

नई व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा आखिरी चरण की डिलीवरी है. तय डिलीवरी सेंटर से कालोनी के अंदर सामान पहुंचाने के लिए केवल ई बाइक या साइकिल के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रावधान है.

इससे बड़ी गाड़ियों और दूसरे पेट्रोल या डीजल वाहनों की आवाजाही कम करने की कोशिश होगी. नतीजा यह हो सकता है कि सामान की डिलीवरी जारी रहे और कालोनी की गलियों में वाहनों का दबाव घटे.

डिलीवरी ब्वाय के लिए अलग पार्किंग और चार्जिंग

नई व्यवस्था सिर्फ डार्क स्टोर को बाहर करने तक सीमित नहीं है. प्रस्तावित माइक्रो लाजिस्टिक्स सेंटर में डिलीवरी स्टाफ के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था भी होगी.

इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध कराने की योजना है. यानी डिलीवरी कंपनियों के वाहनों को रिहायशी कालोनियों में खड़ा करने के बजाय उनके लिए अलग जगह उपलब्ध कराई जाएगी.

10 मिनट की डिलीवरी पर नहीं पड़ेगा असर

इस नीति का एक बड़ा उद्देश्य सुविधा और शहर की व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना है. लोगों को तेजी से सामान मिलने की सुविधा खत्म नहीं होगी. मास्टर प्लान में ऐसी व्यवस्था बनाने की बात है जिससे 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाला मॉडल बना रहे, लेकिन डार्क स्टोर और वाहनों का दबाव रिहायशी इलाकों के भीतर न रहे.

यही इस बदलाव का सबसे अहम पहलू है. ग्राहक को डिलीवरी की रफ्तार मिलती रहेगी, जबकि कालोनी के लोगों को जाम, पार्किंग और वाहनों के जमावड़े से राहत देने की कोशिश होगी.

छिपा हुआ असर रोजगार और डिलीवरी नेटवर्क पर

इस बदलाव का असर सिर्फ कालोनी के निवासियों तक सीमित नहीं रहेगा. डिलीवरी कंपनियों को अपने मौजूदा स्टोरेज नेटवर्क को दोबारा व्यवस्थित करना पड़ सकता है. जिन जगहों पर अभी छोटे स्तर पर डार्क स्टोर चल रहे हैं, उन्हें निर्धारित माइक्रो लाजिस्टिक्स नोड्स में स्थानांतरित करना होगा.

डिलीवरी ब्वाय के लिए भी काम करने का तरीका बदल सकता है. बड़े वाहन या बाइक से कालोनी के अंदर तक जाने के बजाय आखिरी दूरी ई बाइक या साइकिल से तय करने की व्यवस्था बन सकती है. इससे डिलीवरी नेटवर्क की प्लानिंग ज्यादा स्थानीय और व्यवस्थित हो सकती है.

दिल्ली के लिए क्यों अहम है यह बदलाव?

दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में तेज डिलीवरी की मांग लगातार बढ़ रही है. लेकिन अगर हर रिहायशी कालोनी के भीतर सामान रखने के लिए अलग-अलग डार्क स्टोर और उनके साथ वाहनों का जमावड़ा बढ़ता जाए, तो छोटी गलियों पर दबाव भी बढ़ेगा.

माइक्रो लाजिस्टिक्स नीति इसी समस्या को शहरी प्लानिंग के स्तर पर हल करने की कोशिश है. इसका मूल विचार यह है कि डिलीवरी की सुविधा घर तक पहुंचे, लेकिन उसका भारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिहायशी सड़कों पर न फैले.

यह जानकारी दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में प्रस्तावित माइक्रो लाजिस्टिक्स नीति और दिए गए समाचार विवरण पर आधारित है. योजना के मुताबिक रिहायशी कालोनियों के भीतर डार्क स्टोर पर रोक लगाने, मेट्रो स्टेशनों, पार्किंग स्थलों और मुख्य बाजारों के पास विशेष माइक्रो लाजिस्टिक्स नोड्स बनाने तथा कालोनी के अंदर ई बाइक और साइकिल से डिलीवरी की व्यवस्था का प्रावधान है.

दिल्ली में तेज डिलीवरी की सुविधा और रिहायशी इलाकों की परेशानी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश शुरू हो गई है. अगर प्रस्तावित व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है, तो लोगों को 10 मिनट में सामान मिलने की सुविधा बरकरार रखते हुए कालोनियों में जाम, पार्किंग और वाहनों के जमावड़े को कम किया जा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.   

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement