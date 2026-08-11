आज निफ्टी छूएगा हाई लेवल या गिरावट का होगा दौर शुरू? मंगलवार को ये लेवल तय करेंगे बाजार की दिशा

Nifty 50-Share Bazar prediction : शेयर बाजार में आज तेजी से ज्यादा बड़ी कहानी उस स्तर की है जिसे निफ्टी पिछले कुछ समय से पार नहीं कर पा रहा. 24,500 से 24,700 की रेंज अब बाजार के लिए निर्णायक जोन बन गई है. इसके ऊपर टिकाव आया तो 25,000 की तरफ रास्ता खुल सकता है, लेकिन नीचे फिसला तो 24,300 तक दबाव आएगा

निफ्टी की अगली उड़ान या फिर करेक्शन?

तेल उछला, FII लौटे और CPI का इंतजार

24,500 पर अटका बाजार, आज आएगा बड़ा मूव?

निवेशकों के लिए आज का दिन क्यों अहम?

निफ्टी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है

निवेशकों के लिए आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि बाजार के सामने एक साथ तीन मोर्चे हैं. कच्चे तेल की तेज चाल, अमेरिका के महंगाई आंकड़ों की चिंता और भारत के 12 अगस्त को आने वाले CPI आंकड़े. ऐसे में आज सिर्फ इंडेक्स नहीं, बल्कि ऑटो, पेंट, एविएशन, बैंकिंग, IT और ऑयल से जुड़े शेयरों में अलग-अलग असर दिखाई दे सकता है.

24,500 की दीवार आज बाजार की सबसे बड़ी परीक्षा

10 अगस्त के कारोबार में भारतीय शेयर बाजार में बड़ी दिशा नहीं बनी. निफ्टी और सेंसेक्स लगभग सपाट बंद हुए, जबकि मिडकैप शेयरों ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया. इसका मतलब यह है कि बाजार में पूरी तरह बिकवाली का माहौल नहीं है, लेकिन बड़े इंडेक्स को ऊपर ले जाने के लिए नई ताकत की जरूरत है.

कमोडिटी और मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय बताते हैं कि 11 अगस्त के ट्रेड सेटअप में 24,500 से 24,700 को निफ्टी का अहम जोन माना गया है. अगर निफ्टी इस रेंज के ऊपर मजबूती से निकलता है तो 24,800 से 25,000 की तरफ बढ़ने की संभावना बन सकती है. वहीं 24,400 से नीचे कमजोरी आने पर 24,300 के आसपास अगला सपोर्ट देखा जा सकता है. यानी आज निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि बाजार हरा खुलेगा या लाल. असली सवाल यह है कि शुरुआती तेजी या गिरावट टिकती है या नहीं.

तेल ने बाजार की कहानी में डाल दिया नया ट्विस्ट

सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 5 फीसदी उछल गया. इसकी वजह पश्चिम एशिया और खासकर Strait of Hormuz से जुड़ी अनिश्चितता रही. अमेरिकी बाजार भी इसी चिंता के बीच सोमवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. S&P 500 करीब 0.1 फीसदी, Dow Jones 0.1 फीसदी और Nasdaq 0.3 फीसदी नीचे रहा.

भारत के लिए महंगा कच्चा तेल केवल पेट्रोल-डीजल की कहानी नहीं है. इसका असर रुपये, महंगाई, बॉन्ड यील्ड और कंपनियों की लागत तक पहुंच सकता है. यही वजह है कि आज ऑयल मार्केट से जुड़े शेयरों में मजबूती दिख सकती है, लेकिन ऑटो, एविएशन, पेंट और उन कंपनियों पर दबाव आ सकता है जिनके लिए कच्चा तेल या उससे जुड़े उत्पाद बड़ी लागत हैं. निवेशक के लिए छिपा हुआ जोखिम यही है कि अगर तेल लगातार ऊपर गया तो बाजार को RBI की अगली ब्याज दर रणनीति को लेकर भी दोबारा सोचना पड़ सकता है.

12 अगस्त की महंगाई रिपोर्ट आज से ही बाजार को प्रभावित करेगी

भारत का जुलाई CPI डेटा 12 अगस्त को आएगा. जून में खुदरा महंगाई 4.38 फीसदी थी, जबकि सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य महंगाई 5.32 फीसदी रही थी. रॉयटर्स के मुताबिक बाजार में जुलाई की भारतीय CPI महंगाई करीब 4.50 फीसदी रहने का अनुमान है. अगर आंकड़ा अनुमान से काफी ऊपर आता है तो बाजार ब्याज दरों को लेकर ज्यादा सतर्क हो सकता है. दूसरी तरफ नरम महंगाई बाजार में यह उम्मीद मजबूत कर सकती है कि ब्याज दरों पर फिलहाल ज्यादा दबाव नहीं बनेगा. यानी आज का कारोबार कल आने वाले महंगाई आंकड़े की positioning से भी प्रभावित हो सकता है. इसका मतलब यह है कि कुछ निवेशक आज बड़ी खरीदारी करने के बजाय CPI के आंकड़े का इंतजार कर सकते हैं. यही वजह बाजार को सीमित दायरे में रख सकती है.

FPI की वापसी बाजार को नीचे गिरने से रोक सकती है

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि बाजार की दूसरी महत्वपूर्ण कहानी विदेशी निवेशकों की है. अगस्त के पहले सप्ताह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 12,921 करोड़ रुपये का निवेश किया. जुलाई में भी FPIs ने करीब 20,200 करोड़ रुपये लगाए थे. चार लगातार महीनों की निकासी के बाद विदेशी निवेशकों का रुख बदलना बाजार के लिए बड़ा संकेत है. इसमें अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, कच्चे तेल की स्थिति और रुपये की स्थिरता जैसे कारण अहम माने जा रहे हैं.

लेकिन यहां एक सावधानी भी है. अगर तेल तेजी से बढ़ता है और अमेरिकी महंगाई अपेक्षा से ज्यादा गर्म आती है तो अमेरिकी दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर हो सकती है. ऐसे में विदेशी निवेशकों की खरीदारी की रफ्तार फिर धीमी पड़ सकती है. यानि FPI का पैसा अभी बाजार के लिए cushion है, लेकिन इसे स्थायी तेजी की गारंटी नहीं माना जा सकता.

BSE की Nifty 50 में एंट्री से भी बदल सकता है कुछ शेयरों का खेल

आज बाजार में एक अलग कॉरपोरेट इंडेक्स स्टोरी भी नजर रखे जाने लायक है. NSE के मुताबिक BSE 30 सितंबर से Nifty 50 में Wipro की जगह लेगा. BSE को इंडेक्स में शामिल करने का आधार उसका छह महीने का औसत free-float market capitalisation रहा, जो Nifty की सबसे छोटी कंपनी Wipro के मुकाबले कम से कम 1.5 गुना था. ([Reuters][6])

इसका असर केवल BSE और Wipro तक सीमित नहीं हो सकता. इंडेक्स में बदलाव के कारण passive funds और index-tracking funds को अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना पड़ता है. इसलिए आज निवेशकों को सिर्फ तेजी या गिरावट देखने के बजाय उन शेयरों पर भी नजर रखनी चाहिए जिनमें इंडेक्स बदलाव से आगे चलकर institutional flows बदल सकते हैं.

आज कौन से शेयर ज्यादा संवेदनशील रह सकते हैं?

आज बाजार में सबसे ज्यादा नजर उन सेक्टरों पर रह सकती है जिनका प्रदर्शन तेल, ब्याज दर और वैश्विक बाजार से सीधे जुड़ा है. ऑटो शेयरों में महंगा तेल मार्जिन और मांग दोनों के लिए चिंता बन सकता है. एविएशन कंपनियों पर ईंधन लागत का सीधा असर पड़ता है. पेंट और केमिकल कंपनियों के लिए कच्चे माल की लागत महत्वपूर्ण है. दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस शेयरों को कच्चे तेल की मजबूती से फायदा मिल सकता है. बैंकिंग शेयरों में आज ब्याज दर और बॉन्ड यील्ड की चाल अहम होगी.

IT शेयरों के लिए अमेरिकी बाजार और डॉलर की चाल महत्वपूर्ण रहेगी. सोमवार को अमेरिकी Nasdaq में 0.3 फीसदी की गिरावट आई, इसलिए भारतीय IT शेयरों में global tech sentiment का असर देखा जा सकता है.

आज मुनाफे का दिन है या सावधानी का

देव कहते हैं कि मौजूदा संकेतों को एक साथ देखें तो आज के बाजार को सीधे तेजड़िया या मंदड़िया कहना जल्दबाजी होगी. ज्यादा सही तस्वीर यह है कि बाजार range-bound रह सकता है, लेकिन breakout की कोशिश कर सकता है. 24,500 से 24,700 के ऊपर टिकाव बाजार में confidence बढ़ा सकता है और 24,800 से 25,000 की तरफ रास्ता खोल सकता है. इसके उलट 24,400 और फिर 24,300 के नीचे कमजोरी आने पर मुनाफावसूली तेज हो सकती है.

इसलिए आज aggressive buying के बजाय confirmation वाली रणनीति ज्यादा अहम हो सकती है. बाजार ऊपर जाए तो भी यह देखना जरूरी होगा कि तेजी सिर्फ कुछ बड़े शेयरों में है या व्यापक बाजार में भी खरीदारी आ रही है.

निवेशक के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी

आज सबसे बड़ा खतरा गलत दिशा पकड़ लेना है. अगर बाजार सुबह तेजी से खुलता है और निवेशक बिना confirmation के खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन 24,700 के आसपास बिकवाली आ जाती है, तो intraday traders फंस सकते हैं.

इसी तरह अगर तेल की खबर से बाजार कमजोर खुलता है लेकिन निफ्टी 24,400 के ऊपर टिक जाता है, तो शुरुआती डर के कारण बेचने वाले निवेशक बाद की रिकवरी से चूक सकते हैं. यानी आज बाजार में headline से ज्यादा price action पढ़ना जरूरी होगा.

अगली बड़ी चाल अमेरिका और भारत की महंगाई बताएगी

आज के कारोबार को समझने का सबसे अलग तरीका यह है कि इसे सिर्फ एक दिन की trading session की तरह न देखा जाए. 11 और 12 अगस्त के आंकड़े मिलकर अगले कुछ दिनों की दिशा तय कर सकते हैं.

भारत का CPI 12 अगस्त को आएगा और अमेरिका में CPI समेत कई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं. रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी महंगाई, core inflation, retail sales और jobless claims जैसे डेटा आगे चलकर अमेरिकी फेड की नीति को प्रभावित कर सकते हैं. अगर भारत और अमेरिका दोनों जगह महंगाई अपेक्षा से नरम आती है तो equity markets को ब्याज दरों के मोर्चे पर राहत मिल सकती है. अगर महंगाई चौंकाती है तो बाजार में valuation और rate-cut expectations दोनों पर दबाव आ सकता है.

तो कौन सी बात समझे की है?

देव के अनुसार 11 अगस्त 2026 को भारतीय शेयर बाजार के लिए सबसे अहम संकेत 24,500 से 24,700 की निफ्टी रेंज है. इसके ऊपर मजबूती बाजार को 25,000 की तरफ ले जा सकती है, जबकि नीचे टूटने पर 24,300 तक दबाव संभव है. लेकिन आज की असली कहानी तीन चीजों में छिपी है. महंगा कच्चा तेल, 12 अगस्त का भारतीय CPI और अमेरिकी महंगाई से जुड़ी ब्याज दर की उम्मीदें. विदेशी निवेशकों की अगस्त में वापसी बाजार को सहारा दे रही है, लेकिन तेल और global rate expectations इस सपोर्ट की परीक्षा ले सकते हैं. इसलिए आज का दिन मुनाफे के मौके जरूर दे सकता है, मगर यह बिना जोखिम वाला बाजार नहीं है.

निवेशक के लिए आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि बाजार के रंग से ज्यादा उसकी दिशा देखें. तेजी में भी जल्दबाजी न करें और गिरावट में भी सिर्फ डर के कारण फैसला न लें. 24,500 से 24,700 के बीच बाजार का व्यवहार आज की सबसे अहम कहानी लिख सकता है.

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