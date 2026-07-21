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एक्सपायरी के दिन क्या टूटेगा शेयर बाजार का तिलिस्म या बनाएंगे नए रिकॉर्ड? एक्सपर्टसे समझिए डेटा और ग्लोबल झटकों के बीच बाजार की चाल

एक्सपायरी के दिन क्या टूटेगा शेयर बाजार का तिलिस्म या बनाएंगे नए रिकॉर्ड? एक्सपर्टसे समझिए डेटा और ग्लोबल झटकों के बीच बाजार की चाल

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एक्सपायरी के दिन क्या टूटेगा शेयर बाजार का तिलिस्म या बनाएंगे नए रिकॉर्ड? एक्सपर्टसे समझिए डेटा और ग्लोबल झटकों के बीच बाजार की चाल

Stock market volatility and trading strategy: 21 जुलाई 2026 को शेयर बाजार ग्लोबल संकेतों, क्रूड ऑयल और प्राइवेट बैंक के नतीजों के बीच वोलेटाइल रहेगा. एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार, एक्सपायरी के दिन निवेशकों को चुनिंदा शेयरों में वैल्यू बाइंग और डिफेंसिव सेक्टर पर फोकस करना चाहिए.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 21, 2026, 06:25 AM IST

एक्सपायरी के दिन क्या टूटेगा शेयर बाजार का तिलिस्म या बनाएंगे नए रिकॉर्ड? एक्सपर्टसे समझिए डेटा और ग्लोबल झटकों के बीच बाजार की चाल

आज बाजार की चला कैसी रहेगी? (फोटो एआई)

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TRENDING NOW

  • क्रूड और ग्लोबल संकेतों से बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.
  • प्राइवेट बैंकों की कमजोरी के बीच चुनिंदा शेयरों में वैल्यू बाइंग.
  • निफ्टी एक्सपायरी के दिन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए खास सतर्कता.
  • निवेशकों को अंधाधुंध खरीदारी के बजाय स्टॉक-स्पेसिफिक रणनीति अपनानी होगी.
  • डिफेंसिव सेक्टर और पीएसयू बैंक आज बाजार को संभालेंगे.

Value buying stocks july 2026: कल के कारोबारी सत्र में बाजार ने जिस तरह 700 अंकों से ज्यादा की शुरुआती गिरावट से उबरकर निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दर्ज की, वह यह बताता है कि बाजार के भीतर डीप बाइंग इंटरेस्ट (Deep Buying Interest) बना हुआ है. हालांकि, आज का दिन पूरी तरह से निफ्टी एक्सपायरी (Nifty Weekly Expiry) और बैंकिंग सेक्टर के अंदरूनी अंतर्विरोधों के नाम रहने वाला है.

1. बाजार का हाल और ट्रेंड: सतही कमजोरी के नीचे छिपी है 'खरीदारी की जिद 

पिछले सत्र में बीएसई सेंसेक्स 77,708.52 (लगभग 0.57% की गिरावट) और निफ्टी 50 करीब 24,241 (0.38% की कमजोरी) पर बंद हुआ. लेकिन आंकड़ों की तह में जाएं तो पता चलेगा कि यह गिरावट व्यापक नहीं थी, बल्कि चुनिंदा दिग्गजों की थी.

बैंकिंग में दो फाड़: बाजार के मुख्य सूचकांकों पर दबाव की सबसे बड़ी वजह HDFC बैंक और एक्सिस बैंक जैसी प्राइवेट दिग्गजों के Q1 FY27 के नतीजे रहे, जहां मार्जिन (NIMs) को लेकर चिंता व्यक्त की गई और शेयरों में 5% से अधिक की गिरावट आई.

पीएसयू और फार्मा का ढाल बनना: इसके विपरीत, PSU बैंक इंडेक्स में लगभग 2.74% की जोरदार तेजी और Nifty Pharma तथा IT सेक्टर की मजबूती ने बाजार को एक बड़ा क्रैश होने से बचा लिया.

2. मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय की नजर में आज (21 जुलाई) के व लेवल्स और मुख्य स्तर का प्रीडिक्शन

देवकृष्ण पांडेय का विश्लेषण है कि आज का सत्र "हेडलाइन ड्रिवन और वोलेटाइल" होगा। एक्सपायरी के दिन ऑप्शन राइटर्स और बायर्स के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिलेगा।

इंडेक्स (Index) अहम सपोर्ट (Support Levels) अहम रेजिस्टेंस (Resistance Levels) आज का अनुमानित रुख (Trend Outlook)
निफ्टी 50 (Nifty) 24,135 / 24,000 24,367 / 24,500 सीमित दायरे में रिकवरी की कोशिश, वोलेटाइल
सेंसेक्स (Sensex) 77,368 / 76,096 78,151 / 79,012 कॉशन के साथ बॉटम फिशिंग की संभावना
बैंक निफ्टी (Bank Nifty) 57,533 / 56,750 58,111 / 58,600 स्टॉक-स्पेसिफिक एक्शन (चयनित खरीदारी)

3. देश-दुनिया की वे बड़ी घटनाएं जो आज बाजार पर असर डालेंगी 

मध्य पूर्व तनाव और क्रूड ऑयल का दबाव: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) का 90 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बने रहना और भू-राजनीतिक मोर्चे पर जारी अनिश्चितताएं भारतीय अर्थव्यवस्था के आयात बिल और महंगाई के मोर्चे पर बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही हैं.

कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन के झटके:  पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजे अब बाजार की दिशा तय कर रहे हैं. ब्रोकरेज फर्म्स और एनालिस्ट्स की टिप्पणियां चुनिंदा शेयरों में बड़ी बिकवाली या लिवाली का कारण बन रही हैं.

डिविडेंड एक्स-डेट्स का प्रभाव: आज बाजार में Cholamandalam Investment, Indo Borax, Angel One और Punjab & Sind Bank जैसे कई प्रमुख शेयरों की एक्स-डिविडेंड (Ex-Dividend) तारीख है, जिससे इन शेयरों में खास हलचल देखने को मिलेगी. 

4. निवेशकों के सामने बड़ी चुनौतियां क्या होंगी?

आज की सबसे बड़ी चुनौती अंधाधुंध निवेश से बचना है. चूंकि प्राइवेट बैंक्स पर दबाव है और ग्लोबल कमोडिटी/क्रूड के तेवर सख्त हैं, इसलिए यदि निवेशक बिना सोचे-समझे ब्रॉड मार्केट में पैसा लगाएंगे, तो वे ट्रैप हो सकते हैं.

मुनाफा कमाने का यूनिक एंगल (Expert's Secret Strategy): 

देवकृष्ण पांडेय का सुझाव है कि निवेशकों को आज सेक्टर रोटेशन' और 'डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी' पर काम करना चाहिए:

1. ब्रॉड इंडेक्स के बजाय स्टॉक-स्पेसिफिक बनें: जहां एक ओर प्राइवेट बैंकों में मुनाफावसूली या बिकवाली का दबाव है, वहीं PSU बैंक्स, चुनिंदा फार्मा और मेटल स्टॉक्स में लोअर लेवल पर खरीदारी (Value Buying) का शानदार मौका मिल रहा है.

2. डिफेंसिव शेयरों पर फोकस: ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच IT और फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स पोर्टफोलियो को स्थिरता दे रहे हैं.

3. एक्सपायरी का फायदा: ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज 'नेचर्ड डेटा' (जैसे निफ्टी का 50-डे मूविंग एवरेज 23,830 के ऊपर टिके रहना) यह संकेत देता है कि हर बड़ी गिरावट पर शॉर्ट-कवरिंग आ सकती है. इसलिए उतावले होकर शॉर्ट पोजीशन बनाने से बचें, बल्कि गिरावट पर मजबूत फंडामेंटल्स वाले शेयरों में टुकड़ों में एक्युमुलेशन (Accumulation) करें.

स्रोतः बाजार के तकनीकी आंकड़े, फिनटेक रिपोर्ट्स (Univest, Kotak Neo, Dhan) और मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के विशेष इनपुट्स पर आधारित.

Disclaimer: इस स्टोरी/लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक, विश्लेषणात्मक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है. शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग बाजार के जोखिमों के अधीन हैं. इसे किसी भी प्रकार की वित्तीय, निवेश या पेशेवर सलाह नहीं माना जाना चाहिए. इसमें दिए गए आंकड़े, प्रीडिक्शन और रणनीतियाँ तकनीकी विश्लेषण, बाजार के रुझानों और मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के विशेष इनपुट्स पर आधारित हैं.शेयर बाजार में ऐतिहासिक प्रदर्शन या वर्तमान आंकड़े भविष्य के मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं. किसी भी शेयर में निवेश करने या ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श अवश्य करें या स्वयं अपने स्तर पर रिसर्च (Do Your Own Research) करें. किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान के लिए लेखक, मंच या विशेषज्ञ उत्तरदायी नहीं होंगे.

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