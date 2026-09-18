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चांदी खरीदकर रख लें या दिवाली तक गिरेंगे दाम? ₹2.45 लाख के बाद Silver के रेट कहां तक जा सकते हैं, एक्सपर्ट से समझिए

Chandi Rate Forecast Diwali: चांदी 18 सितंबर को करीब ₹2.45 लाख प्रति किलो के स्तर पर है. सितंबर में भाव में तेज उतार-चढ़ाव दिखा है. अब दिवाली से पहले फेड, डॉलर, रुपये, औद्योगिक मांग, सोलर और निवेश मांग चांदी की अगली चाल तय कर सकते हैं. 

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 18, 2026, 09:16 AM IST

चांदी खरीदकर रख लें या दिवाली तक गिरेंगे दाम? ₹2.45 लाख के बाद Silver के रेट कहां तक जा सकते हैं, एक्सपर्ट से समझिए

सिल्वर के दाम त्योहारी सीजन में गिरेंगे या और बढ़ेंगे? (फोटो एआई)

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चांदी खरीदने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि ₹2.45 लाख प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी सिल्वर को अभी खरीदकर रख लिया जाए या दिवाली तक किसी गिरावट का इंतजार किया जाए. बाजार की मौजूदा तस्वीर बताती है कि चांदी में आगे भी सीधी रेखा में तेजी की उम्मीद करना आसान नहीं होगा.

18 सितंबर 2026 को भारत में चांदी का खुदरा भाव करीब ₹2,45,000 प्रति किलो बताया गया है. यानी करीब ₹245 प्रति ग्राम और ₹2,450 प्रति 10 ग्राम. 10 सितंबर को यही भाव करीब ₹2.55 लाख प्रति किलो तक पहुंचा था. इसके बाद करीब ₹10,000 प्रति किलो की गिरावट आई.

यानी आम खरीदार के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि चांदी महंगी होगी या सस्ती. असली सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम एक साथ लगाने का सही समय क्या है और दिवाली तक बाजार किन संकेतों पर करवट ले सकता है.

चांदी में तेजी के बावजूद क्यों बना हुआ है डर?

चांदी की खासियत ही इसकी सबसे बड़ी परेशानी भी है. सोने के मुकाबले इसमें औद्योगिक इस्तेमाल का हिस्सा काफी अहम है. इसलिए यह सिर्फ निवेशकों के मूड पर नहीं चलती. इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टरों की मांग भी इसकी कीमत को प्रभावित करती है.

18 सितंबर के अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 65.60 डॉलर प्रति औंस तक पहुंची थी और एक दिन पहले इसमें करीब 4.2 फीसदी की तेजी दर्ज हुई. रॉयटर्स के मुताबिक कमजोर डॉलर, कम तेल कीमतों और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में नरमी ने कीमती धातुओं को सहारा दिया.

यही वजह है कि घरेलू बाजार में भी चांदी का भाव अचानक कई हजार रुपये ऊपर या नीचे जा सकता है. आम खरीदार के लिए इसका सीधा मतलब है कि एक ही दिन में खरीदारी करने की बजाय भाव की दिशा को देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है.

दिवाली तक चांदी को कौन से संकेत चला सकते हैं?

आने वाले हफ्तों में चांदी की चाल समझने के लिए छह संकेत खास होंगे. पहला अमेरिकी डॉलर, दूसरा अमेरिकी ब्याज दर और ट्रेजरी यील्ड, तीसरा रुपये की चाल, चौथा औद्योगिक मांग, पांचवां निवेश मांग और छठा सोलर सेक्टर में चांदी की खपत.

16 सितंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की और फेडरल फंड्स रेट का लक्ष्य दायरा 3.75 से 4 फीसदी कर दिया. ऊंची ब्याज दर सामान्य तौर पर बिना ब्याज देने वाली धातुओं पर दबाव डाल सकती है. लेकिन 17 सितंबर को डॉलर और अमेरिकी यील्ड में नरमी के बीच चांदी में तेज रिकवरी भी देखी गई.

इससे एक अहम बात सामने आती है. सिर्फ फेड का फैसला देखकर चांदी की दिशा तय करना सही नहीं होगा. बाजार इस बात पर भी प्रतिक्रिया देगा कि आगे ब्याज दरों को लेकर फेड का रुख कितना सख्त रहता है.

सिल्वर इंस्टीट्यूट का आंकड़ा तेजी की दूसरी तस्वीर दिखाता है

सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2026 आउटलुक के मुताबिक वैश्विक चांदी बाजार लगातार छठे साल डेफिसिट में रहने का अनुमान है. यानी कुल सप्लाई के मुकाबले कुल मांग ज्यादा रहने की स्थिति बनी हुई है. लेकिन इसी रिपोर्ट में एक दिलचस्प विरोधाभास भी है. 2026 में चांदी की औद्योगिक फैब्रिकेशन करीब 2 फीसदी घटकर लगभग 650 मिलियन औंस रहने का अनुमान है. इसकी बड़ी वजह फोटोवोल्टिक यानी सोलर सेक्टर में चांदी की बचत और उसके विकल्पों का बढ़ता इस्तेमाल बताया गया है.

दूसरी तरफ डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी तकनीक और ऑटोमोबाइल सेक्टर चांदी की औद्योगिक खपत को सहारा दे सकते हैं. यानी एक तरफ सोलर में प्रति यूनिट चांदी की जरूरत घट रही है, दूसरी तरफ नई तकनीकें नई मांग पैदा कर रही हैं. आम निवेशक के लिए यही सबसे अहम छिपा हुआ एंगल है. चांदी की कहानी सिर्फ कमी की नहीं है, बल्कि यह भी देखना होगा कि भविष्य में चांदी की मांग किस सेक्टर से आ रही है.

निवेश मांग बढ़ी तो भाव को मिल सकता है सहारा

सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुमान में 2026 के दौरान फिजिकल सिल्वर इन्वेस्टमेंट करीब 20 फीसदी बढ़कर 227 मिलियन औंस के तीन साल के उच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान है. इसके उलट ज्वेलरी की मांग में 9 फीसदी से ज्यादा और सिल्वरवेयर की मांग में करीब 17 फीसदी गिरावट का अनुमान है. इसका मतलब यह है कि ऊंची कीमत पर आम उपभोक्ता चांदी के गहने और बर्तन खरीदने से पीछे हट सकता है, लेकिन निवेश की मांग बनी रह सकती है.

भारत जैसे बाजार में इसका असर खास तौर पर देखने लायक होगा, क्योंकि यहां चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं है. गहने, सिक्के, पूजा से जुड़ी वस्तुएं और त्योहारी खरीदारी भी इसकी मांग बनाती हैं. इसलिए दिवाली के करीब स्थानीय मांग बढ़ती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार की कमजोरी का असर कुछ हद तक सीमित हो सकता है, हालांकि इसकी गारंटी नहीं है.

एक्सपर्ट के आकलन से क्या संकेत मिलता है?

कमोडिटी विशेषज्ञ देवकृष्ण पांडेय के पिछले प्रकाशित बाजार आकलन में चांदी को सोने से ज्यादा तेज चलने वाला लेकिन ज्यादा जोखिम वाला बाजार बताया गया था. उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चांदी की चाल में निवेश के साथ औद्योगिक मांग की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है.

उपलब्ध प्रकाशित आकलन में देवकृष्ण पांडेय ने एमसीएक्स पर सोने के लिए ₹1.53 लाख प्रति 10 ग्राम को महत्वपूर्ण सपोर्ट बताया था और इसके टूटने पर करीब ₹1.49 लाख का अगला सपोर्ट बताया था. वहीं ₹1.55 लाख के ऊपर मजबूती आने पर ₹1.60 लाख का स्तर अगला बड़ा लक्ष्य बताया गया था. यह सोने का आकलन था, इसे चांदी का लक्ष्य मानना सही नहीं होगा. इसलिए चांदी के लिए उनके नाम से कोई नया निश्चित टारगेट जोड़ने के बजाय बाजार के वास्तविक स्तर और उपलब्ध वैश्विक आंकड़ों को अलग रखना ज्यादा सही है.

एमसीएक्स और बाजार भाव में फर्क क्यों दिखता है?

यह बात आम खरीदार के लिए काफी महत्वपूर्ण है. 18 सितंबर को खुदरा बाजार में चांदी करीब ₹2.45 लाख प्रति किलो बताई गई, जबकि एमसीएक्स के दिसंबर वायदा अनुबंध का स्तर करीब ₹2.38 लाख प्रति किलो था. ईटी मार्केट्स के आंकड़ों में 18 सितंबर सुबह दिसंबर चांदी वायदा करीब ₹2,38,195 प्रति किलो था और इसमें 1.45 फीसदी की तेजी दर्ज थी.

इस अंतर का मतलब यह नहीं कि कोई भाव गलत है. खुदरा भाव में स्थानीय प्रीमियम, कारोबारी मार्जिन और खरीदारी से जुड़े अन्य खर्च शामिल हो सकते हैं. वास्तविक खरीदारी में जीएसटी और उत्पाद के हिसाब से मेकिंग चार्ज भी जुड़ सकते हैं. यानी अगर कोई व्यक्ति 1 किलो चांदी खरीदने का सोच रहा है तो सिर्फ एमसीएक्स का भाव देखकर अपना बजट तय करना ठीक नहीं होगा.

क्या दिवाली तक ₹3 लाख वाली चांदी देखने को मिल सकती है?

चांदी के लिए लंबी अवधि में सप्लाई डेफिसिट और बढ़ती नई औद्योगिक मांग सकारात्मक कारक हैं. लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दिवाली तक ₹3 लाख प्रति किलो का स्तर निश्चित तौर पर आएगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा.

इसके उलट अगर डॉलर मजबूत होता है, अमेरिकी यील्ड बढ़ती है और निवेशक जोखिम वाली संपत्तियों की तरफ जाते हैं तो चांदी पर दबाव आ सकता है. सितंबर में ही ₹2.55 लाख से ₹2.45 लाख प्रति किलो तक का अंतर दिखाई दे चुका है.

इसलिए आम खरीदार के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि चांदी में लक्ष्य से ज्यादा खरीदारी का तरीका मायने रखता है. जिस पैसे की जरूरत दिवाली, शादी या घर के किसी जरूरी खर्च के लिए हो, उसे सिर्फ भाव बढ़ने की उम्मीद में चांदी में लगाना अलग जोखिम पैदा कर सकता है.

अभी चांदी खरीदने वाले क्या ध्यान रखें?

अगर खरीदारी निवेश के लिए है तो एकमुश्त पूरी रकम लगाने की बजाय चरणबद्ध खरीदारी से कीमत के उतार-चढ़ाव का जोखिम बांटा जा सकता है. वहीं अगर चांदी किसी तय तारीख जैसे दिवाली, शादी या धार्मिक कार्यक्रम के लिए चाहिए तो केवल भाव की तेजी की उम्मीद में खरीदारी टालना भी जोखिम भरा हो सकता है.

खरीदारी से पहले तीन चीजें जरूर देखें. स्थानीय सराफा भाव, चांदी की शुद्धता और अंतिम बिल. 18 सितंबर के बाजार आंकड़ों में भी अलग-अलग शहरों में भाव में अंतर दिख रहा था. उदाहरण के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में करीब ₹2.45 लाख प्रति किलो, जबकि चेन्नई, हैदराबाद और केरल में करीब ₹2.50 लाख प्रति किलो के भाव बताए गए.

आखिर में सबसे अहम बात

चांदी की अगली चाल को सिर्फ इस सवाल से नहीं समझा जा सकता कि सोना बढ़ रहा है या नहीं. आने वाले हफ्तों में असली मुकाबला निवेश मांग और औद्योगिक मांग के बीच रहेगा. फेड और डॉलर छोटी अवधि में झटके दे सकते हैं, जबकि सोलर, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्री लंबे समय की मांग की कहानी तय कर सकती हैं.

इसलिए ₹2.45 लाख के आसपास की चांदी को देखकर जल्दबाजी में यह मान लेना कि अब सिर्फ तेजी आएगी, सही नहीं होगा. सितंबर के उतार-चढ़ाव ने दिखा दिया है कि चांदी में तेजी के साथ करेक्शन भी काफी तेज हो सकता है. आम खरीदार के लिए सबसे व्यावहारिक रणनीति बाजार के इन संकेतों को देखकर अपनी जरूरत और समय के हिसाब से खरीदारी तय करना है.

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