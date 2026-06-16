FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं होगा तेजस Mk1A, भारत का पहला एयरबोर्न कमांड सेंटर भी बनेगा, जानिए कैसे

सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं होगा तेजस Mk1A, भारत का पहला एयरबोर्न कमांड सेंटर भी बनेगा, जानिए कैसे

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहुंचा गंगटोक, यात्रियों के लिए क्या बदला? जानिए नए नियम

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहुंचा गंगटोक, यात्रियों के लिए क्या बदला? जानिए नए नियम

UP B.Ed Result 2026: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, जानें काउंसलिंग को लेकर क्या है अपडेट

UP B.Ed Result 2026: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, जानें काउंसलिंग को लेकर क्या है अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 

पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें

PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

EPFO 3.0 से कैसे बदल जाएगी आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स की पूरी कहानी? जानिए कैसे आने वाले दिनों में PF आपकी जरूरत के हिसाब से चलेगा

PF instant withdrawal Rule: आपकी सैलरी से हर महीने कटने वाला PF सिर्फ एक रिटायरमेंट फंड नहीं रहा-अब यह धीरे-धीरे एक “इमरजेंसी लिक्विड कैश सिस्टम” बनने की ओर बढ़ रहा है. जानिए कैसे रिटायरमेंट सेविंग्स का पूरा फंडा बदल रहा है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 16, 2026, 03:01 PM IST

EPFO 3.0 से कैसे बदल जाएगी आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स की पूरी कहानी? जानिए कैसे आने वाले दिनों में PF आपकी जरूरत के हिसाब से चलेगा

EPFO 3.0 में क्या होगा बड़ा डिजिटल बदलाव? (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

* PF अब डिजिटल कैश सिस्टम बन सकता है
* UPI और ATM से निकासी संभव
* प्रोसेस पूरी तरह तेज और ऑटोमैटिक
* रिटायरमेंट सेविंग सुरक्षित हिस्सा रहेगा
* करोड़ों कर्मचारियों पर बड़ा असर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employee Provident Fund Organisation) जिस नए डिजिटल अपग्रेड पर काम कर रहा है, उसे कहा जा रहा है EPFO 3.0. इस बदलाव का सबसे बड़ा दावा यही है कि PF पैसा अब सिर्फ सालों बाद रिटायरमेंट में नहीं, बल्कि जरूरत पड़ते ही **UPI और ATM जैसे सिस्टम से तुरंत इस्तेमाल किया जा सकेगा. यानी आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स की कहानी अब 'लॉक्ड सेविंग' से बदलकर 'ऑन-डिमांड मनी' जैसी हो सकती है.

EPFO 3.0 असल में क्या बदल रहा है?

EPFO 3.0 को एक तरह से “PF का डिजिटल री-डिजाइन” कहा जा सकता है. मुख्य बदलाव जिन पर काम चल रहा है:

* PF निकासी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल
* UPI से सीधे पैसा ट्रांसफर
* ATM कार्ड जैसे सिस्टम से कैश एक्सेस
* ऑटो-सेटलमेंट और तेज क्लेम प्रोसेस
* KYC के आधार पर फास्ट वेरिफिकेशन

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका मकसद पुराने कागजी और धीमे सिस्टम को हटाकर बैंकिंग जैसा तेज अनुभव देना है. 

सबसे बड़ा बदलाव: PF अब 'इमरजेंसी कैश' जैसा क्यों बन रहा है?

अभी तक PF निकालना मतलब:

* फॉर्म भरना
* वेरिफिकेशन
* अप्रूवल वेट करना
* फिर बैंक में पैसा आना

लेकिन नए सिस्टम में:

* UPI या ऐप से रिक्वेस्ट
* ऑटो वेरिफिकेशन
* तुरंत या कुछ घंटों में ट्रांसफर

इक्वेंटिस के अनुसार कुछ प्रस्तावों में यह भी कहा जा रहा है कि UPI से 75% तक पात्र राशि तुरंत निकाली जा सकती है, जबकि 25% हिस्सा रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रहेगा.

ATM से PF निकालना कैसे काम करेगा?

अगर यह सुविधा पूरी तरह लागू होती है, तो PF भी बैंक अकाउंट जैसा हो सकता है:

* EPFO से लिंक्ड ATM कार्ड
* PIN/OTP आधारित वेरिफिकेशन
* लिमिटेड अमाउंट की कैश विड्रॉल सुविधा
* इमरजेंसी में तुरंत पैसा एक्सेस

यह सिस्टम खासकर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है जिन्हें मेडिकल या फाइनेंशियल इमरजेंसी में तुरंत पैसे की जरूरत होती है.

 क्यों ये जानना आपके लिए है इसे जरूरी?

* 7 करोड़ से ज्यादा PF मेंबर प्रभावित होंगे.
* PF अब 'लॉक्ड फंड' नहीं रहेगा.
* इमरजेंसी में बैंक लोन पर निर्भरता कम हो सकती है.
* डिजिटल इंडिया मॉडल को बड़ा बूस्ट.
* वित्तीय सिस्टम और ज्यादा तेज और ऑटोमैटिक.
 
आम आदमी के लिए क्या है इसका फायदा और नुकसान?

* जरूरत पड़ते ही पैसा मिलना
* लंबी प्रोसेस खत्म
* ऐप/UPI से आसान एक्सेस
* ऑफिस के चक्कर नहीं

 रिस्क क्या हो सकते हैं?

* जरूरत से ज्यादा जल्दी पैसा निकालने का खतरा
* रिटायरमेंट सेविंग कम होने का जोखिम
* साइबर फ्रॉड का संभावित खतरा

 अब आगे और क्या बदल सकता है?

अगर EPFO 3.0 पूरी तरह लागू होता है, तो:

* PF पूरी तरह “डिजिटल बैंक अकाउंट” जैसा बन सकता है
* क्लेम टाइम 1–3 दिन या उससे भी कम हो सकता है
* फेस ऑथेंटिकेशन से लॉगिन संभव
* कई प्रक्रियाएं ऑटोमैटिक हो सकती हैं
* नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर अपने आप हो सकता है

 FAQ

 1. क्या EPFO 3.0 लागू हो चुका है?

नहीं, यह अभी प्रस्ताव और टेस्टिंग स्टेज में है.

 2. क्या PF सीधे UPI से निकलेगा?

हां, लेकिन यह सुविधा अभी रोलआउट फेज में है.

 3. क्या पूरा PF निकाल सकते हैं?

नहीं, केवल सीमित हिस्सा ही निकाला जा सकेगा.

 4. क्या ATM से PF मिलना शुरू हो गया है?

अभी नहीं, यह भविष्य की सुविधा है.

 5. क्या यह रिटायरमेंट फंड को प्रभावित करेगा?

नहीं, कुछ हिस्सा हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, समाचार वेबसाइट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है, जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी EPFO 3.0 संभावित डिजिटल अपग्रेड की चर्चाएं शामिल हैं. EPFO 3.0 से संबंधित UPI, ATM और तेज PF निकासी जैसी सुविधाएx अभी कई रिपोर्ट्स में प्रस्तावित या परीक्षण चरण में बताई जा रही हैं. इनका अंतिम लागू होना और नियमों की आधिकारिक पुष्टि अभी संबंधित सरकारी अधिसूचना पर निर्भर है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement