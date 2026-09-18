Nifty आज 23,300 की दीवार तोड़ेगा या फिर बिकवाली लौटेगी? FII-DII, IPO और Crude तय करेंगे बाजार का अगला कदम

Indian market global cues today: 18 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की मजबूती के साथ होने के संकेत हैं, लेकिन Nifty के सामने 23,300 से 23,400 का अहम जोन है. FII की बिकवाली, DII की खरीदारी, 100 डॉलर से ऊपर क्रूड और IPO फ्लो आज बाजार की असली दिशा तय कर सकते हैं.

Nifty के सामने 23,300 की दीवार

FII ने बेचे 3,209 करोड़ रुपये

DII ने खरीदे 3,618 करोड़ रुपये

क्रूड अब भी 100 डॉलर के ऊपर

IPO पैसा बाजार पर डाल रहा दबाव

What does initial picture of market on indicate? शुक्रवार की सुबह शेयर बाजार निवेशकों को एक दिलचस्प तस्वीर दिखा रहा है. एक तरफ अमेरिकी बाजार की तेजी, एशियाई बाजारों की मजबूती और क्रूड में थोड़ी नरमी से भारतीय बाजार को शुरुआती सहारा मिल रहा है. दूसरी तरफ FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं और घरेलू संस्थागत निवेशक उस बिकवाली को सोखने की कोशिश कर रहे हैं.

गुरुवार को Nifty 50 53 अंक यानी 0.23 फीसदी चढ़कर 23,270.60 पर बंद हुआ था. Sensex 21.86 अंक की मामूली गिरावट के साथ 74,314.59 पर रहा. वहीं व्यापक बाजार में Midcap और Smallcap इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया. Nifty Midcap 100 करीब 0.92 फीसदी और Nifty Smallcap 100 करीब 0.76 फीसदी चढ़ा.

18 सितंबर की सुबह GIFT Nifty करीब 23,300 से 23,343 के दायरे में कारोबार कर रहा था. इसका मतलब यह है कि शुरुआती संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन गुरुवार के बंद स्तर से बहुत बड़ी छलांग का संकेत नहीं मिल रहा. यही वजह है कि आज का असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि Nifty हरे निशान में खुलेगा या नहीं. सवाल यह है कि क्या खरीदारी 23,300 के ऊपर टिक पाएगी, चलिए कमोडिटी एंड शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से समझते हैं.

23,300 से 23,400 बना बाजार का सबसे अहम जोन

तकनीकी तस्वीर में 23,300 से 23,400 का क्षेत्र आज बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है. बाजार अगर इस जोन के ऊपर टिकता है तो ऊपर की तरफ 23,450 और उसके बाद 23,600 जैसे स्तरों पर नजर जा सकती है. वहीं दूसरी तरफ 23,150 और 23,000 के आसपास का क्षेत्र निचले स्तर पर अहम सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है.

देव कहते हैं इसका सीधा मतलब निवेशकों के लिए यह है कि शुरुआती तेजी को देखकर तुरंत यह मान लेना जोखिम भरा होगा कि बाजार ने गिरावट का दौर खत्म कर दिया है. असली ताकत तब मानी जाएगी जब Nifty ऊंचे स्तर पर टिके और बाजार में खरीदारी सिर्फ कुछ बड़े शेयरों तक सीमित न रहे. यानी आज का ट्रेडिंग दिन दो हिस्सों में बंट सकता है. 23,300 से ऊपर मजबूती कायम रही तो बाजार में भरोसा बढ़ सकता है. इसके उलट इस जोन से बार-बार वापसी हुई तो मुनाफावसूली और बिकवाली फिर दिखाई दे सकती है.

FII बेच रहे हैं लेकिन DII बाजार को संभाल रहे हैं

गुरुवार का सबसे महत्वपूर्ण डेटा संस्थागत निवेश से जुड़ा है. 17 सितंबर को विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII ने भारतीय शेयरों में 3,208.76 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की. इसके ठीक उलट घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DII 3,617.75 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे.

यह आंकड़ा बाजार की एक छिपी हुई कहानी सामने लाता है. विदेशी पैसा लगातार बाहर जा रहा है, लेकिन घरेलू संस्थागत पैसा फिलहाल उस दबाव को पूरी तरह बाजार पर हावी नहीं होने दे रहा. सितंबर में अब तक FII का नेट फ्लो करीब 7,640 करोड़ रुपये नकारात्मक है, जबकि DII का नेट फ्लो करीब 35,199 करोड़ रुपये सकारात्मक है.

निवेशकों के लिए यहां सबसे अहम बात यह है कि अगर FII की बिकवाली बढ़ती है और DII की खरीदारी कमजोर पड़ती है, तो बाजार पर दबाव तेजी से बढ़ सकता है. इसके उलट FII selling में कमी और घरेलू खरीदारी जारी रहने पर बाजार को नीचे से सहारा मिल सकता है. यानी आज सिर्फ Nifty का स्तर नहीं, FII और DII के पैसे का मुकाबला भी देखना होगा.

क्रूड 100 डॉलर के ऊपर, इसलिए बाजार की राहत अधूरी

भारतीय शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ी बाहरी चुनौती अभी भी कच्चा तेल है. Brent crude शुक्रवार को करीब 104 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहा. कीमतों में नरमी जरूर आई है, लेकिन यह अब भी 100 डॉलर से काफी ऊपर है.

भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए महंगा क्रूड कई स्तरों पर असर डालता है. इससे आयात बिल बढ़ सकता है, रुपये पर दबाव रह सकता है और कंपनियों की लागत बढ़ सकती है. खासकर ऐसी कंपनियां जिनके कारोबार में ईंधन या कच्चे माल की लागत बड़ी भूमिका निभाती है, उनके मार्जिन पर असर पड़ सकता है.

इसके उलट अगर क्रूड लगातार नीचे आता है तो बाजार को राहत मिल सकती है. यही वजह है कि आज केवल Nifty चार्ट देखना काफी नहीं होगा. Brent crude की हर बड़ी चाल पर नजर रखनी होगी.

रुपया 96 के करीब, आयातक और कंपनियां क्यों परेशान हो सकती हैं?

गुरुवार को रुपया करीब 95.93 से 95.94 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. शुक्रवार को तेल की कीमतों में नरमी और IPO से जुड़े संभावित विदेशी प्रवाह के कारण रुपये को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है. लेकिन 96 रुपये प्रति डॉलर के आसपास बना रुपया भारतीय बाजार के लिए अभी भी अहम जोखिम है. कमजोर रुपये से आयात महंगा हो सकता है. दूसरी तरफ कुछ निर्यात आधारित कंपनियों को कमजोर रुपये से फायदा भी मिल सकता है.

देव कहते हैं यानी रुपये की चाल का असर हर शेयर पर एक जैसा नहीं पड़ेगा. यही वजह है कि आज IT, ऑटो, केमिकल, एयरलाइन, पेंट और आयात पर निर्भर कारोबार वाले शेयरों में अलग-अलग असर देखने को मिल सकता है.

अमेरिकी बाजार की तेजी से कितनी मदद मिलेगी?

गुरुवार को अमेरिकी बाजार में मजबूत रिकवरी देखने को मिली. Nasdaq में करीब 1.7 फीसदी की तेजी आई. अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में भी नरमी आई और 10 वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड यील्ड करीब 4.93 फीसदी के आसपास रही.

एशियाई बाजारों से भी शुक्रवार सुबह सकारात्मक संकेत मिले. Nikkei करीब 0.9 फीसदी और Kospi करीब 2 फीसदी ऊपर रहा. यह भारतीय बाजार के लिए शुरुआती सेंटीमेंट को बेहतर कर सकता है. खासकर IT और टेक्नोलॉजी से जुड़े शेयरों को अमेरिकी टेक बाजार की मजबूती से कुछ सहारा मिल सकता है.

देव के अनुसार लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है. अमेरिकी बाजार की एक दिन की तेजी को भारतीय बाजार में स्थायी ट्रेंड का संकेत मानना जल्दबाजी होगी. घरेलू बाजार में FII फ्लो, क्रूड और रुपये की चाल अभी भी बड़ी भूमिका निभाएगी.

IPO का पैसा शेयर बाजार से खींच रहा है या नया भरोसा पैदा कर रहा है

18 सितंबर के बाजार में एक और कम चर्चा वाला लेकिन महत्वपूर्ण फैक्टर IPO मार्केट है. इस समय पांच IPO खुले हुए हैं, जिसमें NSE का इश्यू भी शामिल है. NSE के IPO को पहले दिन 0.43 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था.

यहीं से बाजार की एक अलग कहानी निकलती है. IPO में जाने वाला पैसा निवेशकों के लिए नया निवेश हो सकता है, लेकिन छोटी अवधि में यही पैसा सेकेंडरी मार्केट यानी पहले से लिस्टेड शेयरों में उपलब्ध लिक्विडिटी को प्रभावित कर सकता है.

Reuters के अनुसार IPO गतिविधि में तेजी सेकेंडरी मार्केट की लिक्विडिटी पर दबाव डाल सकती है और इससे बाजार की तेजी सीमित हो सकती है. इसलिए आज बाजार में यह देखना दिलचस्प होगा कि निवेशक नया पैसा IPO में लगाते हैं या मौजूदा शेयरों में खरीदारी जारी रखते हैं.

Tata Group के शेयर भी क्यों रहेंगे नजर में?

Tata Group से जुड़ी खबरों के कारण समूह की कुछ कंपनियां भी निवेशकों की निगाह में रह सकती हैं. N Chandrasekaran को Tata Sons के कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर अगले पांच साल के लिए फिर नियुक्त किया गया है. साथ ही Tata Sons की संभावित सार्वजनिक लिस्टिंग को लेकर भी बाजार में चर्चा है.

यह खबर सीधे पूरे बाजार की दिशा तय नहीं करती, लेकिन Tata Group से जुड़े शेयरों में स्टॉक-स्पेसिफिक गतिविधि बढ़ा सकती है. ऐसे में आज केवल इंडेक्स पर नजर रखने के बजाय कॉरपोरेट खबरों से प्रभावित शेयरों को अलग से देखना भी जरूरी होगा.

India VIX ने क्या संकेत दिया?

17 सितंबर को India VIX 12.29 पर रहा. कम VIX का मतलब यह है कि बाजार में तत्काल बहुत ज्यादा घबराहट नहीं दिख रही. लेकिन इसे बाजार के जोखिम खत्म होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता.

यही इस समय बाजार का सबसे दिलचस्प विरोधाभास है. Index में बड़ी घबराहट नहीं है, घरेलू संस्थागत निवेशक खरीद रहे हैं, Midcap-Smallcap में भी मजबूती है. लेकिन FII बिकवाली, महंगा क्रूड और कमजोर रुपया जोखिम को पूरी तरह खत्म नहीं होने देते.

निवेशकों के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?

देव कहते हैं आज निवेशकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती तेजी और कमजोरी के बीच सही संकेत पहचानने की होगी. अगर बाजार GIFT Nifty के संकेतों के मुताबिक सकारात्मक खुलता है तो शुरुआती खरीदारी आ सकती है. लेकिन सवाल यह होगा कि क्या वह खरीदारी दिन के अंत तक टिकती है.

23,300 से 23,400 के ऊपर टिकाव आज बाजार की मजबूती को समझने का महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है. वहीं 23,150 के नीचे कमजोरी बढ़ती है तो 23,000 का स्तर अहम हो जाएगा. साथ ही FII-DII आंकड़े, Brent crude, रुपया और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा. इन चारों में एक साथ प्रतिकूल बदलाव आया तो शुरुआती तेजी कमजोर पड़ सकती है.

क्या आज का दिन मुनाफे वाला हो सकता है?

आज बाजार में कमाई का मौका है या नहीं, इसका सीधा जवाब पहले से देना संभव नहीं है. मौजूदा डेटा बाजार को एकतरफा तेजी या गिरावट की तस्वीर नहीं देता. एक तरफ GIFT Nifty और ग्लोबल संकेत सकारात्मक हैं. दूसरी तरफ FII बिकवाली और 100 डॉलर से ऊपर का crude जोखिम बढ़ा रहा है. इसलिए आज का बाजार उन निवेशकों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो सिर्फ शुरुआती तेजी देखकर पोजिशन बना लेते हैं.

असल संकेत बाजार के शुरुआती 30 से 60 मिनट में मिल सकते हैं. अगर तेजी के साथ वॉल्यूम, मार्केट ब्रेड्थ और प्रमुख इंडेक्स का टिकाव दिखाई देता है तो सेंटीमेंट मजबूत माना जा सकता है. अगर Nifty ऊपर जाकर तुरंत नीचे लौटता है तो यह ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का संकेत हो सकता है.

आज की सबसे बड़ी बाजार कहानी यही है

18 सितंबर की सबसे महत्वपूर्ण कहानी यह नहीं है कि Nifty हरे निशान में खुलेगा या लाल निशान में. असली कहानी यह है कि भारतीय बाजार को एक साथ कई विपरीत संकेत मिल रहे हैं. US बाजार और एशिया सपोर्ट दे रहे हैं. Crude थोड़ा नीचे आया है. India VIX कम है. DII लगातार खरीदारी कर रहे हैं. लेकिन FII बिकवाली कर रहे हैं, रुपया 96 के करीब है और Brent अब भी 100 डॉलर के ऊपर है. साथ ही IPO मार्केट में पैसा जा रहा है.

इसलिए आज 23,300 से 23,400 का जोन सिर्फ तकनीकी स्तर नहीं बल्कि बाजार के भरोसे की परीक्षा भी बन सकता है. इसके ऊपर टिकाव यह बताएगा कि खरीदार ऊंचे स्तर पर भी जोखिम लेने को तैयार हैं. वहीं बार-बार इस जोन से लौटना संकेत देगा कि बाजार में अभी बिकवाली का दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

निवेशकों के लिए सीधा सबक यही है कि आज सिर्फ सेंसेक्स या Nifty का रंग देखकर फैसला लेने के बजाय FII-DII फ्लो, क्रूड, रुपये, ग्लोबल बाजार और इंडेक्स के प्रमुख स्तरों को एक साथ देखना ज्यादा उपयोगी होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.