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आज बाजार में पैसा बनेगा या फंस जाएगा? मंगलवार को शेयर बाजार की चाल तय करेंगे ये 7 बड़े फैक्टर

मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के अनुसार 16 जून का कारोबारी सत्र निवेशकों के लिए अवसर और सतर्कता दोनों लेकर आ सकता है. GIFT Nifty, कच्चे तेल की कीमतें, विदेशी निवेशकों की गतिविधियां और वैश्विक संकेत आज बाजार की दिशा तय करेंगे. ऐसे माहौल में जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर स्टॉक चुनना होगा.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 16, 2026, 09:16 AM IST

आज बाजार में पैसा बनेगा या फंस जाएगा? मंगलवार को शेयर बाजार की चाल तय करेंगे ये 7 बड़े फैक्टर

आज शेयर बाजार में कैसा रहेगा निवेश के लिहाज से दिन (फोटो एआई)

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* GIFT Nifty पर रहेगी नजर
* तेल की कीमतें बनेंगी कुंजी
* विदेशी निवेशक तय करेंगे धारणा
* स्टॉक चयन रहेगा अहम
* अस्थिरता में सतर्कता जरूरी

अगर आप आज शेयर बाजार में ट्रेड या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है-क्या मंगलवार मुनाफा कमाने का दिन साबित होगा या जोखिम बढ़ाने वाला? इसका जवाब किसी एक संकेत में नहीं छिपा है. आज बजार की दिशा घरेलू और वैश्विक दोनों तरह के संकेत तय करेंगे चलिए मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से समझते हैं और जानते हैं कि इनमें GIFT Nifty, कच्चे तेल की कीमतें, विदेशी निवेशकों का रुख, वैश्विक घटनाक्रम और चुनिंदा बड़े शेयरों की चाल प्रमुख क्यों होगी.

हाल के कारोबारी सत्रों में भारतीय बाजार ने मजबूती दिखाई है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि तेज उछाल के बाद मुनाफावसूली और उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है. ऐसे में केवल इंडेक्स नहीं, बल्कि सही स्टॉक चुनना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है.

मामला क्या है?

मंगलवार के कारोबार से पहले उपलब्ध संकेत बताते हैं कि बाजार की शुरुआत सतर्क रह सकती है. GIFT Nifty बहुत मजबूत तेजी का संकेत नहीं दे रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर निवेशको की नजर ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर बनी हुई है. इसके साथ ही कुछ बड़े कॉर्पोरेट शेयर भी फोकस में हैं, जिनका असर सूचकांकों पर पड़ सकता है.

आज चर्चा क्यों हो रही है?

पिछले सत्र में बाजार में अच्छी तेजी देखने के बाद अब सवाल यह है कि क्या यह रैली आगे भी जारी रहेगी या निवेशक मुनाफवसूली करेंगे. इसके अलावा तेल की कीमतों में बदलाव, विदेशी निवेशकों की गतिविधि और वैश्विक जोखिम भावना आज के कारोबार को प्रभावित कर सकती है.

मंगलवार को किन फैक्टर्स से स्टॉक्स पर असर पड़ सकता है?

1. GIFT Nifty के संकेत- GIFT Nifty शुरुआती कारोबारी धारणा का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है. यदि इसमें सीमित बढ़त या कमजोरी दिखती है तो बाजार की शुरुआत भी सतर्क रह सकती है.

2. कच्चे तेल की कीमतें - भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. इसलिए तेल सस्ता होने पर एविएशन, पेंट, लॉजिस्टिक्स और कुछ विनिर्माण कंपनियों को राहत मिल सकती है, जबकि महंगा तेल महंगाई और लागत बढ़ा सकता है.

3. विदेशी संस्थागत निवेशक (FII/FPI) -यदि विदेशी निवेशक खरीदारी बढ़ाते हैं तो बाजार को सहारा मिल सकता है. लगातार बिकावाली होने पर बड़ी कंपनियों के शेयर दबाव में आ सकते हैं.

4. वैश्विक बाजारों का मूड-  अमेरिका, एशिया और यूरोप के बाजारों की चाल भारतीय निवेशकों के मनोबल को प्रभावित करती है. सकारात्मक वैश्विक संकेत घरेलू बाजार में भी खरीदारी बढ़ा सकते हैं.

5. सेक्टर आधारित मूवमेंट - आज ऊर्जा, बैंकिंग, रक्षा, एविएशन और बड़े इंडेक्स शेयरों पर विशेष नजर रह सकती है. सभी सेक्टर एक जैसी चाल नहीं चलते.

6. कॉर्पोरेट अपडेट - किसी कंपनी की रेटिंग, निवेश योजना, अधिग्रहण या अन्य घोषणा उसके शेयर में तेज हलचल ला सकती है.

7. तकनीकी स्तर - विश्लेषक अनुज मानते हैं कि प्रमुख प्रतिरोध और समर्थन स्तरों के आसपास बाजार में अस्थिराता बढ़ सकती है. ऐसे समय में जल्दबाजी में ट्रेड करना जोखिम बढ़ा सकता है.

क्या आज निवेशकों के लिए मुनाफा कमाने का दिन हो सकता है?

संभव है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है. इंट्राडे ट्रेडर्स को उतार-चढ़ाव में अवसर मिल सकते हैं. लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक दिन की चाल के बजाय कंपनी की गुणवत्ता और मूल्यांकन अधिक महत्वपूर्ण है. यदि बाजार खुलते ही तेज उछाल आए, तो कई निवेशक मुनाफावसूली भी कर सकते हैं, जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है.

निवेशकों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां

* वैश्विक घटनाओं के कारण अचानक सेंटीमेंट बदलना.
* तेल की कीमतों में तेज बदलाव.
* चुनिंदा शेयरों में अधिक अस्थिरता.
* भीड़ का अनुसरण करके बिना रिसर्च निवेश करना.
* केवल सोशल मीडिया टिप्स के अधार पर निर्णय लेना.

बाजार को यहां तक क्या लाया?

* हाल के सत्रों में वैश्विक संकेतों से निवेशकों का भरोसा सुधरा.
* तेल की कीमतों में नरमी ने भारतीय बाजार को कुछ राहत दी.
* कई बड़े शेयरों में संस्थागत रुचि बनी रही.
* अब निवेशकों की नजर अगले वैश्विक और घरेलू संकेतों पर है.

आज यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

* लाखों खुदरा निवेशक रोजाना बाजार में सक्रिय रहते हैं.
* वैश्विक घटनाओं का असर अब भारतीय शेयरों पर तेजी से दिखाई देता है.
* तेल, विदेशी निवेश और वैश्विक जोखिम भावना सीधे बाजार की दिशा बदल सकते हैं.
* गलत समय पर लिया गया फैसला अल्पकालिक नुकसान का कारण बन सकता है.
* सही जानकारी निवेशकों को भावनात्मक निर्णय लेने से बचा सकती है.

आप पर इसका क्या असर दिखेगा? 

भले ही आप सीधे शेयर बाजार में निवेश न करते हों, बाजार की चाल का असर आपके म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट निवेश, बीमा कंपनियों के पोर्टफोलियो और समग्र आर्थिक माहौल पर पड़ सकता है. तेल महंग होने पर परिवहन और कई वस्तुओं की लागत भी प्रभावित हो सकती है.

आपको क्या बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए?

* जल्दबाजी में ट्रेड न करें.
* जोखिम प्रबंधन और स्टॉप-लॉस का ध्यान रखें.
* अफवाहों के बजाय आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय डेटा देखें.
* लंबी अवधि के निवेश में विविधीकरण बनाए रखें.
* केवल अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार निर्णय लें.

यदि वैश्विक माहौल सकारात्मक बना रहता है और तेल की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, तो बाजार को समर्थन मिल सकता है. दूसरी ओर, किसी अप्रत्याशित वैश्विक घटना, विदेशी बिकवाली या कमजोर आर्थिक संकेत से अस्थिरता बढ़ सकती है. इसलिए आज का कारोबार “स्टॉक-विशिष्ट” रहने की संभावना अधिक मानी जा सकती है.

आज का बाजार केवल “ऊपर जाएगा या नीचे” जैसे सरल सवाल का जवाब नहीं देता. असली कहानी यह है कि वैश्विक संकेत, तेल की कीमतें, विदेशी निवेश और सेक्टर-विशिष्ट घटनाएं मिलकर निवेशकों की रणनीति तय करेंगी. समझदारी इसी में है कि शोर से दूर रहकर डेटा, जोखिम प्रबंधन और दीर्घाकालिक दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लिया जाए.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचना और शैक्षणिक उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें व्यक्त बाजार विश्लेषण, विशेषज्ञों की राय और संभावित रुझान निवेश सलाह नहीं हैं. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है और किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें तथा स्वयं शोध अवश्य करें.

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