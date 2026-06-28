क्या पेट्रोल के लिए प्यासा हो जाएगा भारत? जानिए एथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन फ्यूल' की असल कीमत

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Sugarcane water consumption for ethanol: भारत में एथेनॉल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम पेट्रोल बचाने के चक्कर में पानी का अकाल तो नहीं बुला रहे? चलिए समझते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के पीछे छिपे पानी और गन्ने के गणित का सच क्या है और क्या सच में एक समय बाद इससे पानी की कमी बढ़ सकती है?
जब हम पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डलवाते हैं, तो हमें लगता है कि हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गन्ने से यह ईंधन बन रहा है, वह कितना पानी पी जाता है? भारत सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य बढ़ाती जा रही है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों और जल विशेषज्ञों के बीच एक गहरी चिंता पनप रही है कि कहीं यह 'ग्रीन फ्यूल' हमें 'ब्लू क्राइसिस' (पानी का संकट) की ओर तो नहीं धकेल रहा.
नीति आयोग (NITI Aayog) की रिपोर्ट क्या बता रही?
भारत सरकार की 'एथेनॉल ब्लेंडिंग रोडमैप 2020-25' (Roadmap for Ethanol Blending in India 2020-25) रिपोर्ट, जिसमें एथेनॉल के लक्ष्यों और कृषि संसाधनों के उपयोग का विस्तृत विश्लेषण किया गया है. रिपोर्ट यह मानती है कि गन्ने पर अत्यधिक निर्भरता पानी के संसाधनों पर दबाव डाल सकती है. इसलिए, इसमें गन्ने के साथ-साथ मक्का, चावल (क्षतिग्रस्त अनाज) और अन्य अनाज आधारित एथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है. नीति आयोग ने स्वीकार किया है कि गन्ना एक अत्यधिक जल-गहन फसल है.
रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, वहां एथेनॉल उत्पादन के लिए जल-कुशल फसलों (जैसे मक्का) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण (E20) का लक्ष्य रखा है. रिपोर्ट के अनुसार, इसे हासिल करने के लिए न केवल चीनी मिलों की क्षमता बढ़ानी होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में बेहतर जल प्रबंधन तकनीकें (जैसे ड्रिप सिंचाई) अपनानी होंगी.
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि एथेनॉल के उत्पादन से निकलने वाले उप-उत्पादों (जैसे स्पेंट वॉश) का सही निस्तारण और 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' नीति का पालन करना अनिवार्य है ताकि मिट्टी और जल स्रोतों को नुकसान न हो. संक्षेप में, नीति आयोग का रोडमैप यह कहता है कि एथेनॉल का लक्ष्य हासिल करना जरूरी है, लेकिन इसे 'सस्टेनेबल' यानी टिकाऊ बनाना होगा, ताकि भविष्य में जल संकट जैसी चुनौतियां खड़ी न हों.
क्या कहती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल की रिसर्च?
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) के कृषि अनुसंधान डेटा और संबंधित शोध में गन्ने की फसल की जल सघनता (water intensity) को लेकर कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं, जो एथेनॉल उत्पादन की स्थिरता पर सवाल खड़ा करते हैं:
ICAR के डेटा और अध्ययनों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गन्ना एक 'वाटर-गज़लर' (अत्यधिक पानी पीने वाली) फसल है. अन्य फसलों (जैसे मक्का या बाजरा) की तुलना में गन्ने को परिपक्व होने के लिए बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है.अनुसंधान में यह पाया गया है कि एक किलोग्राम चीनी या उससे संबंधित एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने की खेती में हजारों लीटर पानी खर्च होता है. इसी कारण, 10 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए जो गन्ना चाहिए, उसे उगाने में लगभग 15,000 से 20,000 लीटर तक पानी की खपत हो जाती है.
ICAR के शोध में यह चिंता व्यक्त की गई है कि जिन क्षेत्रों (विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से) में भूजल स्तर पहले से ही चिंताजनक स्थिति में है, वहां गन्ने की निरंतर खेती भूजल के पुनर्भरण (recharge) की दर को कम कर रही है. वहीं, डेटा यह भी बताता है कि गन्ने की सघन खेती के कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके लिए अधिक रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है. यह अंततः कृषि के 'वाटर फुटप्रिंट' के साथ-साथ 'केमिकल फुटप्रिंट' को भी बढ़ा देता है.
ICAR के शोध और कृषि वैज्ञानिकों का सुझाव है कि भारत को एथेनॉल उत्पादन के लिए केवल गन्ने पर निर्भर रहने के बजाय कम पानी लेने वाली फसलों, जैसे कि मक्का (Maize) और अन्य मोटे अनाजों को अपनाने की जरूरत है. संक्षेप में, ICAR का डेटा यह चेतावनी देता है कि यदि एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रकबे को बिना सोचे-समझे बढ़ाया गया, तो यह भारत के सीमित जल संसाधनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है.
नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (NSI) के तकनीकी आंकड़ें क्या बता रहे?
नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (NSI) के तकनीकी आंकड़ों और एथेनॉल उत्पादन संबंधी रिपोर्ट्स में कई महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं को उजागर किया गया है जो गन्ने से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया की दक्षता और उसकी सीमाओं को स्पष्ट करते हैं. NSI के तकनीकी डेटा के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में 1 टन (1000 किलोग्राम) गन्ने से लगभग 70 से 100 लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है. इसका सीधा अर्थ यह है कि 10 लीटर एथेनॉल प्राप्त करने के लिए लगभग 70 से 100 किलोग्राम गन्ने की आवश्यकता होती है.
रिपोर्ट बताती है कि चीनी मिलों में एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से 'मोलासिस' (शीरा) के माध्यम से होता है. तकनीकी सुधारों के जरिए मिलें अब गन्ने के रस (B-Heavy Molasses) से सीधे एथेनॉल बनाकर रिकवरी दर को बढ़ा रही हैं, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है.
NSI ने एथेनॉल उत्पादन के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट, जिसे 'स्पेंट वॉश' कहा जाता है, के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया है. तकनीकी रिपोर्टों में 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' (ZLD) तकनीक को अनिवार्य बताया गया है ताकि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाला जहरीला तरल पर्यावरण या भूजल में न मिले. संस्थान के आंकड़े यह भी संकेत देते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल गन्ने पर निर्भरता पर्याप्त नहीं है. तकनीकी रूप से यह सुझाव दिया गया है कि मिलों को ऐसी मशीनों और डिस्टिलरी में निवेश करना चाहिए जो अनाज (जैसे मक्का और चावल) से भी एथेनॉल बना सकें.
संक्षेप में, NSI के डेटा यह स्पष्ट करते हैं कि गन्ने से एथेनॉल उत्पादन एक तकनीकी रूप से उन्नत प्रक्रिया है, लेकिन इसकी सफलता जल प्रबंधन और पर्यावरणीय मानकों (स्पेंट वॉश निस्तारण) के कड़ाई से पालन पर निर्भर करती है
तो गन्ने और पानी का कड़वा गणित क्या है?
अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि 10 लीटर एथेनॉल तैयार करने के लिए लगभग 70 से 100 किलोग्राम गन्ने की आवश्यकता होती है. अब यहां असली खेल पानी का है. गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे बहुत अधिक पानी चाहिए. एक स्टडी के अनुसार, एक किलोग्राम चीनी या एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की खेती में हजारों लीटर पानी खर्च हो जाता है. अगर हम सिर्फ 10 लीटर एथेनॉल की बात करें, तो इसे बनाने में जिस गन्ने का इस्तेमाल होता है, उसे उगाने में लगभग 15,000 से 20,000 लीटर तक पानी खर्च हो जाता है. यह मात्रा किसी सामान्य परिवार के कई महीनों के पानी की जरूरत के बराबर है.
किसान और बाजार का उलझा हुआ रिश्ता
आम किसान के लिए एथेनॉल एक वरदान जैसा है, क्योंकि गन्ने का दाम मिलना आसान हो गया है. मिलें हाथो-हाथ फसल खरीद रही हैं, जिससे किसानों की जेब में पैसा आ रहा है. लेकिन, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि ज्यादा मुनाफे के चक्कर में किसान अब उन इलाकों में भी गन्ना बो रहे हैं जहाँ पानी का स्तर पहले से ही बहुत नीचे जा चुका है. महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई हिस्सों में जहाँ भूजल का स्तर खतरनाक रूप से गिर गया है, वहां भी गन्ने की खेती कम नहीं हो रही है. यह सीधा असर आम आदमी के भविष्य पर पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में पीने के पानी और ईंधन के बीच संघर्ष बढ़ सकता है.
क्या हम पेट्रोल का जहरीला कचरा पानी के जरिये जमीन में डाल रहे हैं?
पर्यावरणविद् संरक्षणवादी और वकील विक्रांत तोंगड़ बताते हैं कि यहां एक अनकहा पहलू यह भी है कि एथेनॉल उत्पादन प्रक्रिया के दौरान 'स्पेंट वॉश' नाम का एक भारी प्रदूषण निकलता है, जिसे अगर सही से ट्रीट न किया जाए, तो यह जमीन और पानी के स्रोतों को जहरीला बना देता है. हम पेट्रोल की धुएं वाली समस्या को कम करने के लिए पर्यावरण को साफ करना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में हम अपनी धरती के भीतर के पानी को खत्म कर रहे हैं. यह वैसा ही है जैसे एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोदना.
क्या आपके ऊपर भी होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग का फ्यूचर में असर?
आपके लिए इसका मतलब क्या है? बढ़ता एथेनॉल उत्पादन गन्ने की कीमतों को तो स्थिर रखेगा, जिससे चीनी महंगी नहीं होगी. लेकिन लंबी अवधि में, भूजल स्तर गिरने से इलाके में खेती का पैटर्न बदल सकता है और पीने के पानी के दाम बढ़ सकते हैं. नीति आयोग और अन्य संस्थाओं की रिपोर्टें कहती हैं कि हमें गन्ने के अलावा मक्का और अन्य अनाज आधारित एथेनॉल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कम पानी पीते हैं. अगर हम समय रहते नहीं संभले, तो आने वाले सालों में हमें 'पेट्रोल वर्सेस पानी' की नई बहस का सामना करना पड़ सकता है.
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