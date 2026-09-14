AI के बाद भारत सस्ता टैलेंट हब रहेगा या बनेगा हाई-वैल्यू सर्विस सेंटर? PwC की डील क्या दे रही संकेत

Whats PwC Deal Give Signal for India? भारत की आईटी इंडस्ट्री को कभी कम लागत वाला टैलेंट सबसे बड़ी ताकत देता था. अब एआई उसी काम को कम लोगों और ज्यादा टेक्नोलॉजी से करने की क्षमता दे रहा है. PwC की 40,000 कर्मचारियों वाली नई पहल संकेत दे रही है कि भारत का अगला सर्विस मॉडल बदल सकता है.

भारत से अब इंसान नहीं AI वाली सर्विस खरीदेगी दुनिया? PwC की नई पहल ने खड़ा किया बड़ा सवाल (फोटो एआई)

एआई बदल रहा भारत का आउटसोर्सिंग मॉडल

PwC बनाएगा 40,000 कर्मचारियों वाला वेंचर

एआई स्किल्स पर 62 प्रतिशत वेतन प्रीमियम

फ्रेशर्स की स्किल्स जरूरतें तेजी से बदलेंगी

भारत बनेगा हाई वैल्यू सर्विस हब

भारत की सबसे बड़ी सर्विस इंडस्ट्री के सामने अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एआई कितनी नौकरियां बदलेगा. असली सवाल यह है कि एआई के बाद भारत दुनिया के लिए किस चीज का एक्सपोर्टर रहेगा. कभी भारत की सबसे बड़ी ताकत थी सस्ता और बड़ा टैलेंट पूल. अमेरिका और यूरोप की कंपनियां अपना काम भारत भेजती थीं, क्योंकि यहां वही काम कम लागत में बड़े पैमाने पर कराया जा सकता था. लेकिन अब एआई उसी मॉडल की अर्थव्यवस्था को बदल रहा है.

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इसी बदलाव के बीच PwC India और PwC US ने भारत में करीब 40,000 कर्मचारियों वाला नया कंसल्टिंग वेंचर बनाने की योजना बनाई है. इसमें PwC India की कंसल्टिंग इकाई और PwC US के भारत स्थित एक्सेलेरेशन सेंटर शामिल होंगे. प्रस्तावित वेंचर में भारत को ऑपरेटिंग कंट्रोल मिलने की बात कही गई है और यह सौदा नियामकीय मंजूरी के बाद 2027 की पहली छमाही में पूरा होने की उम्मीद है.

यह महज एक कॉरपोरेट पुनर्गठन नहीं है. इसके पीछे ग्लोबल सर्विस बिजनेस का वह बदलाव दिखाई दे रहा है जिसमें कंपनियां कम लागत वाले मैनपावर से आगे बढ़कर एआई आधारित डिलीवरी, विशेषज्ञता और नतीजे बेचने की तरफ जा रही हैं.

PwC की 40,000 कर्मचारियों वाली पहल क्यों अहम है?

PwC US के भारत स्थित एक्सेलेरेशन सेंटर पहले से अमेरिकी टीमों को विशेषज्ञ टैलेंट और ऑफशोर डिलीवरी सपोर्ट देते रहे हैं. बिज़नेस इनसाइडर के अनुसार अब इन्हें PwC India की कंसल्टिंग क्षमता के साथ जोड़ने का मकसद ज्यादा एकीकृत और एआई सक्षम सर्विस मॉडल बनाना है. रिपोर्ट के मुताबिक नया ढांचा लागत और काम करने की क्षमता दोनों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है. यहीं से भारत के लिए बड़ा सवाल निकलता है.

अगर पहले किसी अमेरिकी कंपनी को 100 लोगों की टीम भारत में रखकर कोई काम करवाना आर्थिक रूप से फायदेमंद लगता था, तो एआई के बाद वही काम 60 या 70 लोगों और ज्यादा ऑटोमेशन से हो सकता है. ऐसी स्थिति में भारत की कम लागत वाली प्रतिभा अपने आप में पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त नहीं रहेगी.

भारत को तब यह साबित करना होगा कि यहां मौजूद कर्मचारी एआई के साथ मिलकर सिर्फ ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि ज्यादा जटिल और ज्यादा मूल्य वाला काम भी कर सकते हैं. यानी भारत के लिए अगली लड़ाई सस्ता टैलेंट बनाम महंगा टैलेंट नहीं होगी. लड़ाई होगी एआई से बढ़ी हुई विशेषज्ञता बनाम सिर्फ कम लागत वाली मैनपावर की.

एआई से नौकरी खत्म होने से ज्यादा बदल सकता है नौकरी का ढांचा

PwC की 2026 एआई जॉब्स बैरोमीटर रिपोर्ट इस बदलाव को थोड़ा अलग तरीके से दिखाती है. रिपोर्ट ने 27 देशों में एक अरब से ज्यादा जॉब विज्ञापनों का विश्लेषण किया है. इसके मुताबिक एआई से सबसे ज्यादा प्रभावित कंपनियों में हेडकाउंट ग्रोथ 2018 के मुकाबले 52 प्रतिशत रही, जबकि कम प्रभावित कंपनियों में यह 36 प्रतिशत रही.

लेकिन असली बदलाव स्किल्स में दिखाई देता है.

रिपोर्ट के मुताबिक एआई से जुड़ी स्किल्स की मांग कुल जॉब मार्केट की तुलना में करीब आठ गुना तेज गति से बढ़ी और एआई स्किल्स वाले कर्मचारियों का औसत वेतन प्रीमियम 62 प्रतिशत तक पहुंच गया. इसका मतलब यह नहीं है कि हर आईटी कर्मचारी की सैलरी 62 प्रतिशत बढ़ जाएगी. इसका अर्थ यह है कि बाजार एआई की उपयोगी विशेषज्ञता के लिए ज्यादा भुगतान करने को तैयार हो रहा है.

युवा कर्मचारियों के लिए इसमें एक और बड़ा संकेत है. PwC के मुताबिक एआई से सबसे ज्यादा प्रभावित एंट्री लेवल भूमिकाओं में अब नेतृत्व, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता जैसी पारंपरिक रूप से सीनियर मानी जाने वाली स्किल्स की मांग ज्यादा दिखाई दे रही है. अमेरिका के आंकड़ों में ऐसी एंट्री लेवल भूमिकाओं में 2019 के बाद 35 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, जबकि दूसरी एंट्री लेवल भूमिकाएं 10 प्रतिशत घटीं.

यानी भविष्य का फ्रेशर सिर्फ कोड लिखने वाला कर्मचारी नहीं हो सकता. उससे एआई का इस्तेमाल करके समस्या समझने, निर्णय लेने और ग्राहक के बिजनेस को समझने की उम्मीद की जा सकती है.

टीसीएस से विप्रो तक दिखने लगा है प्रति कर्मचारी ज्यादा वैल्यू का खेल

भारत की बड़ी आईटी कंपनियों के आंकड़ों में भी इस बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं. टीसीएस ने वित्त वर्ष 2026 में 30.017 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जबकि साल के अंत में उसके कर्मचारियों की संख्या 5,84,519 थी. कंपनी के मुताबिक उसका वार्षिक एआई रेवेन्यू 2.3 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया और 2.70 लाख से ज्यादा कर्मचारी एआई और एमएल में ज्यादा दक्षता हासिल कर चुके थे.

इन्फोसिस का वित्त वर्ष 2026 का रेवेन्यू 1,78,650 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सालाना 9.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसी अवधि में उसके ग्लोबल कर्मचारियों की संख्या 3,28,594 रही और कंपनी ने बताया कि उसके टॉप 200 ग्राहकों में 90 प्रतिशत के लिए एआई आधारित प्रोग्राम तैनात किए जा चुके हैं.

एचसीएलटेक ने जून 2026 तक पिछले 12 महीनों में 14.8 अरब डॉलर का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया. कंपनी के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में उसने 1,44,000 से ज्यादा कर्मचारियों को जेनएआई में ट्रेन किया, जिनमें 11,800 एआई बिल्डर्स और 700 से ज्यादा प्रमाणित ब्लैकबेल्ट शामिल थे.

विप्रो का वित्त वर्ष 2026 का रेवेन्यू 10.48 अरब डॉलर रहा और कुल हेडकाउंट 2,42,156 था. कंपनी की नेट यूटिलाइजेशन दर 84.5 प्रतिशत और ऑफशोर रेवेन्यू सर्विसेज का हिस्सा 61.1 प्रतिशत था.

इन आंकड़ों को एक साथ देखने पर कहानी सिर्फ कर्मचारियों की संख्या की नहीं रह जाती. कंपनियां तेजी से इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि एक कर्मचारी, एआई टूल्स और ऑटोमेशन के साथ ग्राहक के लिए कितनी ज्यादा वैल्यू पैदा कर सकता है.

विप्रो ने तो हाल ही में बताया कि उसकी एआई पहल ने करीब 20,000 कर्मचारियों के बराबर क्षमता मुक्त की, जिसे दूसरे कामों में लगाया गया. कंपनी के जून 2026 के आसपास करीब 2.43 लाख कर्मचारी थे और एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को एडवांस एआई स्किल्स में ट्रेन किया जा चुका था. यही वह जगह है जहां पुराना आउटसोर्सिंग मॉडल धीरे धीरे बदलता दिखता है.

भारत को अब सिर्फ ज्यादा लोग उपलब्ध कराने से फायदा नहीं होगा

भारत का आईटी सर्विस मॉडल लंबे समय तक एक सरल आर्थिक समीकरण पर टिका रहा. विदेश में महंगा काम और भारत में अपेक्षाकृत कम लागत वाला प्रतिभाशाली कर्मचारी. एआई इस समीकरण का एक हिस्सा कमजोर कर रहा है. अगर किसी कंपनी को पहले 500 कर्मचारियों की जरूरत थी और एआई के इस्तेमाल के बाद वही डिलीवरी 300 या 350 लोगों से हो सकती है, तो भारत के लिए कम लागत का फायदा पहले जैसा नहीं रहेगा. कंपनियां अब यह पूछ सकती हैं कि भारत में कितने लोग हैं, इसके बजाय यह पूछें कि भारत की टीम कितनी वैल्यू और कितने नतीजे दे सकती है.

यहीं से आउटसोर्सिंग मॉडल प्रति कर्मचारी बिलिंग से प्रति परिणाम बिलिंग की तरफ बढ़ सकता है. मिसाल के तौर पर ग्राहक यह नहीं कहेगा कि मुझे 100 डेवलपर उपलब्ध कराइए. वह कह सकता है कि मुझे यह सॉफ्टवेयर समाधान छह महीने में चाहिए, इतने बजट में चाहिए और इसमें इतने एआई आधारित फीचर चाहिए. इस बदलाव में भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती भी है और बड़ा मौका भी.

अगर वे एआई को सिर्फ कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो भारत की पारंपरिक मैनपावर आधारित बढ़त कमजोर हो सकती है. लेकिन अगर वे एआई के साथ विशेषज्ञता, इंडस्ट्री नॉलेज और कंसल्टिंग को जोड़ती हैं, तो भारत कम कर्मचारियों के साथ ज्यादा मूल्य का काम एक्सपोर्ट कर सकता है.

बीपीओ और केपीओ पर सबसे पहले असर क्यों दिख सकता है?

इस बदलाव का असर सिर्फ बड़ी आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा. बीपीओ और केपीओ जैसे कारोबार में ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनमें डेटा छंटाई, दस्तावेज पढ़ना, बेसिक ग्राहक सहायता, रिपोर्ट तैयार करना, रिसर्च के शुरुआती हिस्से और दोहराए जाने वाले बैक ऑफिस काम शामिल हैं. इनमें एआई एजेंट और ऑटोमेशन तेजी से इस्तेमाल हो सकते हैं.

इसका मतलब यह नहीं कि पूरा बीपीओ सेक्टर खत्म हो जाएगा. बल्कि उसका काम बदल सकता है. जहां पहले कर्मचारी जानकारी जुटाता था, वहां अब एआई जानकारी का पहला ड्राफ्ट तैयार कर सकता है और कर्मचारी उसकी जांच करेगा. जहां पहले ग्राहक सेवा का बड़ा हिस्सा इंसान संभालता था, वहां सामान्य सवाल एआई एजेंट संभाल सकता है और जटिल मामलों को इंसान के पास भेजा जा सकता है. इससे एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा. कंपनियों को कम लेकिन ज्यादा प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत पड़ सकती है.

फ्रेशर्स के लिए यही सबसे बड़ा रिस्क और मौका है

एआई के दौर में सबसे ज्यादा दबाव उन शुरुआती नौकरियों पर आ सकता है जिनमें कर्मचारी कई महीने सिर्फ दोहराए जाने वाले काम सीखता था. पहले एक फ्रेशर डेटा तैयार करता था, बेसिक कोड लिखता था, रिपोर्ट बनाता था और धीरे धीरे जटिल काम सीखता था. अगर इनमें से शुरुआती काम एआई करने लगे तो कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर फ्रेशर भर्ती का आर्थिक तर्क बदल सकता है.

लेकिन दूसरी तरफ PwC का डेटा बताता है कि एआई से प्रभावित कंपनियां जरूरी नहीं कि कम भर्ती करें. कई मामलों में वे ज्यादा तेजी से कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रही हैं, लेकिन उनसे अलग तरह की स्किल्स चाहती हैं. इसलिए आने वाले समय में डिग्री से ज्यादा अहम यह हो सकता है कि कर्मचारी एआई के साथ कितना प्रभावी ढंग से काम कर सकता है. सिर्फ एआई टूल चलाना काफी नहीं होगा. इंडस्ट्री की समझ, कम्युनिकेशन, निर्णय क्षमता, डेटा समझ और ग्राहक की समस्या हल करने की क्षमता ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है.

भारत का अगला एक्सपोर्ट क्या होगा?

यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है. भारत ने दशकों तक सॉफ्टवेयर और सर्विस टैलेंट एक्सपोर्ट किया. अगला चरण एआई सक्षम सर्विसेज का हो सकता है. इसका मतलब यह होगा कि भारत सिर्फ यह नहीं बेचेगा कि हमारे पास लाखों इंजीनियर और प्रोफेशनल हैं. भारत यह बेच सकता है कि हमारे पास एआई, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और ग्लोबल डिलीवरी का ऐसा संयोजन है जो किसी कंपनी की लागत घटा सकता है, प्रोडक्ट तेजी से बना सकता है या बिजनेस की उत्पादकता बढ़ा सकता है.

द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी का बढ़ता मॉडल भी इसी बदलाव की तरफ इशारा करता है. 2026 में भारत में 2,100 से ज्यादा जीसीसी, करीब 23.6 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल और 98.4 अरब डॉलर का रेवेन्यू बताया गया है. इनमें करीब 34 प्रतिशत केंद्र आरएंडडी और इनोवेशन से जुड़े काम कर रहे हैं. यानी भारत धीरे धीरे सिर्फ बैक ऑफिस नहीं, ग्लोबल प्रोडक्ट और इनोवेशन सिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है.

आम नौकरीपेशा और युवाओं के लिए इसका क्या मतलब है?

इस बदलाव का असर सिर्फ आईटी कंपनियों के शेयरधारकों पर नहीं होगा. इसका असर कॉलेज से निकलने वाले युवाओं और मौजूदा कर्मचारियों दोनों पर पड़ेगा. आने वाले समय में दो कर्मचारियों के बीच अंतर सिर्फ अनुभव का नहीं होगा. अंतर इस बात का भी हो सकता है कि कौन एआई को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है.

जिस कर्मचारी का काम पूरी तरह दोहराव वाला है, उसके लिए जोखिम ज्यादा हो सकता है. लेकिन जो कर्मचारी एआई के आउटपुट की जांच कर सकता है, बिजनेस समस्या समझ सकता है और अंतिम निर्णय ले सकता है, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है. इसीलिए एआई को सिर्फ नौकरी छीनने वाली टेक्नोलॉजी मानना अधूरी तस्वीर है. असली बदलाव यह है कि कंपनियां एक कर्मचारी से पहले की तुलना में ज्यादा आउटपुट की उम्मीद कर सकती हैं.

भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि उसकी करोड़ों की युवा वर्कफोर्स इस बदलाव के लिए कितनी जल्दी तैयार होती है. सबसे बड़ा बदलाव नौकरी की संख्या नहीं, नौकरी की कीमत हो सकती है. PwC की रिपोर्ट का एक आंकड़ा इस पूरी कहानी को सबसे अच्छी तरह समझाता है. एआई स्किल्स वाले कर्मचारियों के लिए औसत वेतन प्रीमियम 62 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

इससे संकेत मिलता है कि भविष्य में कंपनियों के लिए सबसे मूल्यवान कर्मचारी वह नहीं होगा जो सिर्फ ज्यादा घंटे काम करता है. ज्यादा मूल्य उस कर्मचारी का होगा जो एआई की मदद से बेहतर फैसला, बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर बिजनेस नतीजा दे सके.

यही कारण है कि PwC का 40,000 कर्मचारियों वाला नया वेंचर सिर्फ एक कंपनी की खबर नहीं है. यह भारत के पूरे आउटसोर्सिंग मॉडल के अगले अध्याय का संकेत हो सकता है. भारत के सामने अब विकल्प साफ है. वह दुनिया का कम लागत वाला टैलेंट सेंटर बना रहे या उसी टैलेंट को एआई से जोड़कर दुनिया का हाई वैल्यू इंटेलिजेंस और सर्विस हब बनने की कोशिश करे. अगर दूसरा रास्ता सफल होता है, तो एआई भारत से नौकरियां सिर्फ कम नहीं करेगा. वह भारत से एक्सपोर्ट होने वाली हर नौकरी की आर्थिक कीमत बढ़ाने का रास्ता भी खोल सकता है.

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