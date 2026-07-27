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क्या अभी और सस्ता होगा सोना-चांदी या भाव होंगे बेलगाम? एक्सपर्ट ने बताया सर्राफा बाजार का रुख क्या दे रहा संकेत

Gold -silver prices will drop or surge: 27 जुलाई को सर्राफा बाजार खुलने से पहले सोना और चांदी की कीमतों में उथल-पुथल का रुख देखने को मिल रहा है. वैश्विक दबाव और मुनाफावसूली के कारण दामों में नरमी जारी है. ऐसे में आम खरीदारों और निवेशकों को बाजार के पूरी तरह स्थिर होने तक सतर्क रहने की जरूरत है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 27, 2026, 06:55 AM IST

क्या अभी और सस्ता होगा सोना-चांदी या भाव होंगे बेलगाम? एक्सपर्ट ने बताया सर्राफा बाजार का रुख क्या दे रहा संकेत

सर्राफा बाजार में हलचल कायम रही तो सोना-चांदी खरीदे या रुके? (फोटो एआई)

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  •  सोने की कीमतों में गिरावट का दौर
  •  चांदी के दामों में आई नरमी
  •  निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह
  •  वैश्विक संकेतों से बदला बाजार रुख
  •  खरीदारों के लिए सही मौका कब

क्या आप भी अपनी गाढ़ी कमाई को सोने या चांदी में लगाने की सोच रहे हैं या फिर घर में शादी-ब्याह के लिए जेवर खरीदने का मन बना चुके हैं? 27 जुलाई को जब देश के प्रमुख सर्राफा बाजार खुलेंगे, तो हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि कीमती धातुओं के दाम किस तरफ करवट लेंगे. पिछले कुछ दिनों से जारी उठापटक के बीच क्या कीमतों में गिरावट जारी रहेगी या फिर एक बार फिर उछाल देखने को मिलेगा, यह सवाल हर आम और खास को परेशान कर रहा है. चलिए मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से समझते हैं कि सराफा बाजार का अगला रुख कैसा होगा और क्या आम निवेशकों के लिए क्या संकेत होंगे इसके.

बाजार की चाल और गिरावट का असली गणित

देव कहते हैं कि सर्राफा बजार में पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से सोने और चांदी के तेवर थोड़े ढीले पड़े हैं. वायदा बाजार में सोना लगभग 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास मंडरा रहा है, जबकि चांदी भी दबाव में आकर 2.18 से 2.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के दायरा में बनी हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ऊंचे स्तरों पर हुई मुनाफावसूली ने सर्राफा बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा दिया है. अंतरराष्ट्रीय संकेतों की वजह से घरेलू बजार में भी सुस्ती का माहौल है. आमतौर पर जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता थोड़ी कम होती है, तो निवेशक सुरक्शित माने जाने वाले सोने से पैसा निकालकर दूसरे साधनों में लगाते हैं.

आम खरीदार और मध्यम वर्ग पर सीधा असर होगा?

अगर आप अपने निजी इस्तेमाल या आने वाले त्योहारों के लिए गहनों की खरीदारि करने की योजना बना रहे हैं, तो हालिया गिरावट आपके लिए थोड़ी राहत लेकर आई है. लगातार बढ़ते दामों से परेशान मध्यम वर्ग के लिए यह मौका एक बेहतर अवसर लग सकता है. हालांकि, देव का मानना है कि सिर्फ हल्की सी नरमी देखकर जल्दबाजी में पूरी बचत लगा देना सही नहीं होगा. रिटेल दुकानों पर मेकिंग चार्ज और जीएसटी जुड़ने के बाद अंतिम दाम अलग हो जाते हैं. इसलिए आम लोगों को एक बार में सारा पैसा लगाने के बजाय बजट के हिसाब से किस्तों में खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए.

निवेशकों के लिए छिपा हुआ पहलू और जरूरी रणनीति क्या है?

इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक छिपा हुआ पहलू केंद्रीय बैंकों की नीतियां और ब्याज दरों में बदलाव की सम्भावना है. अगर वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक दरों में कटौती का संकेत देते हैं, तो सोने की कीमतों में फिर से नई तेजी देखने को मिल सकती है. इसीलिए निवेसकों को 27 जुलाई के बाद आने वाले प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर पैनी नजर रखनी होगी. मौजूदा स्थिति को देखते हुए बाजार में कुछ समय तक सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव जारी रहने के आसार हैं. लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह समय धीरे-धीरे खरीदारी करने का है, जबकि अल्पकालिक ट्रेडर्स को कड़े स्टॉप-लॉस के साथ ही बाजार में उतरना चाहिए.

बाजार के स्थिर होने का कब तक करें इंतजार?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर्राफा बाजार में स्थायित्व कब तक आएगा. बाजार विशेषज्ञों की मानें तो जब तक डॉलर इंडेक्स और वैश्विक महंगाई दर के आंकड़े पूरी तरह साफ नहीं हो जाते, तब तक कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. अगले दो से तीन हफ्तों तक बाजार के एक निश्चित दायरे में ही घूमने की संभावना है. इसलिए नए खरीदारों और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे फिलहाल एक से दो सप्ताह तक बाजार के रुख को समझें और कीमतों के पूरी तरह स्थिर होने का इंतजार करें.

आगे सोने-चांदी के दाम का क्या रुख हो सकता है- क्या ये और गिरेगा या बढ़त होगी?

देव कहते है कि अगले 1 महीने में सोने-चांदी की कीमतों में मिला-जुला और सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव रहने का अनुमान है. अमेरिकी डॉलर की मजबूती, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों की नीतियां और मुनाफावसूली की वजह से कीमतों में तुरंत किसी बड़ी तेजी के आसार कम हैं. शुरुआती कुछ हफ्तों में सोने और चांदी के दामों में हल्की गिरावट या सुस्ती देखने को मिल सकती है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और भारत में आने वाले त्योहारी सीजन की वजह से निचले स्तरों पर खरीदारी लौटेगी, जिससे अगस्त के अंत तक कीमतें फिर से संभल सकती हैं. निवेशकों के लिए धीरे-धीरे एक्युमुलेट करने का यह सही समय है.

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