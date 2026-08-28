क्या सोना 1.65 लाख और चांदी 2.60 लाख तक पहुंचेगी? एक्सपर्ट से जानें अगले 10 दिन सराफा बाजार की चाल

Gold-Silver Price 10 days Prediction: सोने ने 1.60 लाख रुपये के आसपास पहुंचकर निवेशकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है. फेड चेयर केविन वार्श का जैक्सन होल भाषण, डॉलर, बॉन्ड यील्ड और तेल की चाल अगले दस दिनों में सोने और चांदी की दिशा तय कर सकते हैं.

सोने का अगला लक्ष्य 1.65 लाख

1.60 लाख पर बना अहम सपोर्ट

फेड भाषण से बदल सकती दिशा

चांदी का अगला रेजिस्टेंस 2.50 लाख

खरीदारी में जल्दबाजी से बचें अभी

सोने की कीमतों में तेजी ने एक बार फिर निवेशकों का ध्यान खींच लिया है. 27 अगस्त को एमसीएक्स पर सितंबर 4 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स शुरुआती कारोबार में 1,59,154 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो पिछले बंद भाव 1,58,661 रुपये से 493 रुपये या 0.31 फीसदी ऊपर था. कारोबार के दौरान यह 1,60,136 रुपये तक भी पहुंचा.

हालांकि दिन आगे बढ़ने के साथ तस्वीर कुछ बदली. गुडरिटर्न्स के मुताबिक एमसीएक्स गोल्ड 1,59,347 रुपये तक फिसला और दिन का निचला स्तर 1,56,692 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. यानी 1.60 लाख रुपये का स्तर फिलहाल बाजार के लिए बेहद अहम बना हुआ है.

कमोडिटी एंड शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि टेक्निकल नजरिए से तत्काल रेजिस्टेंस 1,62,000 से 1,62,500 रुपये का है. इसके ऊपर मजबूती बनी तो 1,64,500 से 1,65,000 रुपये का जोन अगला महत्वपूर्ण स्तर माना जा रहा है. वहीं 1,60,000 से 1,59,500 रुपये के नीचे कमजोरी आने पर 1,58,200 से 1,57,600 रुपये का सपोर्ट जोन महत्वपूर्ण होगा. यह स्तर एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के तकनीकी आकलन में बताए गए हैं.

यानी 1.65 लाख रुपये का आंकड़ा पूरी तरह हवा में नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए सोने को पहले 1.62 लाख और फिर 1.64 से 1.65 लाख रुपये के रेजिस्टेंस को पार करके टिकना होगा.

अगले दस दिन में सोने की दिशा कौन तय करेगा?

अभी सोने के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व और उसके चेयर केविन वार्श से जुड़ा है. केविन वार्श शुक्रवार को जैक्सन होल में अपना पहला बड़ा भाषण देने वाले हैं. बाजार इस भाषण से महंगाई और ब्याज दरों को लेकर संकेत तलाश रहा है.

27 अगस्त की रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक सोना हालिया तेजी के बाद तीन महीने के ऊंचे स्तर के करीब था और निवेशक केविन वार्श के भाषण से पहले सतर्क कारोबार कर रहे थे. रिपोर्ट में बताया गया कि सितंबर में फेड की दर बढ़ाने की बाजार संभावना घटकर 34 फीसदी रह गई थी, जबकि दिसंबर तक बढ़ोतरी की संभावना 74 फीसदी आंकी जा रही थी.

इसका सीधा मतलब आम निवेशक के लिए यह है कि अगले कुछ कारोबारी सत्र सिर्फ सोने की घरेलू मांग से तय नहीं होंगे. अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर और बॉन्ड यील्ड में हलचल आई तो भारतीय बाजार में भी सोने की कीमत तेजी से ऊपर या नीचे जा सकती है.

डॉलर और तेल की चाल भी बदल सकती है कहानी

सोने की हालिया मजबूती के पीछे कमजोर डॉलर और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसे कारण भी हैं. 27 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड करीब 0.8 फीसदी बढ़कर लगभग 4,630 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचा था. वहीं बाजार अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड की दिशा पर भी नजर रख रहा था.

तेल की कीमत भी अहम है. 27 अगस्त को ब्रेंट क्रूड करीब 87.25 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई करीब 81.70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था. तेल में गिरावट से ब्याज दरों को लेकर बाजार की धारणा पर असर पड़ रहा है, जिसका प्रभाव कीमती धातुओं पर भी पड़ रहा है. यही वजह है कि सोने में तेजी देखकर एकमुश्त बड़ी खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है. अगर डॉलर मजबूत होता है या अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो सोने पर दबाव आ सकता है.

चांदी 2.60 लाख के पार जाएगी या पहले लगेगा ब्रेक

चांदी ने भी तेजी दिखाई है, लेकिन इसमें सोने के मुकाबले उतार चढ़ाव ज्यादा तेज हो सकता है. 27 अगस्त की सुबह एमसीएक्स पर सितंबर 4 एक्सपायरी वाली चांदी 2,41,648 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी, जो पिछले बंद भाव से 2,010 रुपये या 0.84 फीसदी ऊपर थी. दिन का उच्च स्तर 2,42,999 रुपये रहा.

टेक्निकल स्तरों पर चांदी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 2,44,000 से 2,45,000 रुपये का है. इसके बाद 2,48,500 से 2,50,000 रुपये का जोन अहम माना जा रहा है. वहीं 2,40,000 से 2,39,000 रुपये का स्तर सपोर्ट दे सकता है. इसके नीचे फिसलने पर 2,36,000 से 2,35,000 रुपये तक कमजोरी का रास्ता खुल सकता है.

इसलिए 2.60 लाख रुपये प्रति किलो का लक्ष्य संभव चर्चा में हो सकता है, लेकिन मौजूदा तकनीकी स्तरों को देखते हुए वहां तक पहुंचने से पहले चांदी को कई अहम रेजिस्टेंस पार करने होंगे. अभी 2.60 लाख को पक्का अगला टारगेट मानना जल्दबाजी होगी.

खरीदें बेचें या होल्ड करें, आम निवेशक क्या करे?

मौजूदा बाजार में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिसने पहले से सोना खरीद रखा है, वह मुनाफा बुक करे या होल्ड करे और नया निवेश करने वाला अभी खरीदारी करे या इंतजार. देव कहते हैं कि तेजी वाले निवेशक के लिए 1.62 लाख से ऊपर सोने का टिकना अहम संकेत हो सकता है. वहीं जिन लोगों ने हाल में खरीदारी नहीं की है, उनके लिए एक ही बार में पूरी रकम लगाने के बजाय चरणबद्ध खरीदारी का तरीका जोखिम कम कर सकता है. खासकर तब, जब कीमतें हालिया तेजी के बाद ऊंचे स्तरों पर बनी हुई हैं.

चांदी में जोखिम और भी ज्यादा है. 2.45 लाख रुपये के ऊपर मजबूती और फिर 2.48 से 2.50 लाख रुपये का जोन पार करना तेजी को आगे बढ़ाने का संकेत दे सकता है. दूसरी तरफ 2.39 लाख रुपये के नीचे कमजोरी आने पर सावधानी जरूरी होगी. ये तकनीकी स्तर बाजार के मौजूदा कारोबार पर आधारित हैं, किसी निश्चित भविष्यवाणी की गारंटी नहीं.

त्योहार से पहले खरीदारों के लिए क्या समझना जरूरी है?

सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का असर सिर्फ निवेशकों पर नहीं पड़ता. जिन परिवारों को शादी, त्योहार या किसी दूसरे मौके के लिए आभूषण खरीदने हैं, उनके लिए छोटी सी गिरावट भी बड़ी रकम बचा सकती है.

27 अगस्त को घरेलू बाजार में 999 शुद्धता वाले सोने का आईबीजेए भाव सुबह 1,62,344 रुपये और शाम का भाव 1,62,041 रुपये प्रति 10 ग्राम था. 999 शुद्धता वाली चांदी का आईबीजेए भाव सुबह 2,43,446 रुपये और शाम को 2,41,848 रुपये प्रति किलोग्राम था.

यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है. एमसीएक्स, आईबीजेए और ज्वेलरी दुकानों के रिटेल भाव एक जैसे नहीं होते. आभूषण खरीदते समय शुद्धता, जीएसटी, मेकिंग चार्ज और स्थानीय प्रीमियम की वजह से अंतिम कीमत अलग हो सकती है.

बात जो समझनी चाहिए

देव कहते हैं कि अगले दस दिन सोने और चांदी के लिए काफी अहम हो सकते हैं. सोने में 1.62 लाख रुपये के ऊपर मजबूती बनी तो 1.64 से 1.65 लाख रुपये का जोन चर्चा में आ सकता है, जबकि इसके नीचे फिसलने पर करेक्शन का खतरा रहेगा. चांदी में पहले 2.44 से 2.45 लाख और फिर 2.48 से 2.50 लाख रुपये का स्तर पार करना जरूरी होगा.

आम निवेशक के लिए सबसे अहम बात यह है कि तेजी देखकर जल्दबाजी में पूरी रकम लगाने के बजाय अपने लक्ष्य और जोखिम के हिसाब से खरीदारी करे. अभी बाजार में तेजी जरूर है, लेकिन फेड चेयर केविन वार्श का जैक्सन होल भाषण और डॉलर तथा बॉन्ड यील्ड की चाल अगले बड़े मूव का रास्ता तय कर सकती है.

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