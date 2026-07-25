क्या आने वाले दिनों में सोना छू पाएगा नए रिकॉर्ड? जानें जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई का इस पर क्या होगा असर 

Gold price forecast 2026: सोना खरीदने की चाह रखने वालों के लिए यह समय बेहद सावधानी से कदम बढ़ाने का है. ग्लोबल मार्केट की हर छोटी खबर सीधे तौर पर आपके लोकल सराफा बाजार को प्रभावित करती है, इसलिए बिना सोचे-समझे निवेश करने के बजाय पूरी स्थिति को समझकर ही फैसला लेना समझदारी होगी.

केंद्रीय बैंक क्यों खरीद रहे हैं सोना

अमेरिकी ब्याज दरों का सीधा असर

ग्लोबल तनाव और महंगाई का कनेक्शन

आम आदमी की जेब पर इसका प्रभाव

आने वाले महीनों का एक्सपर्ट्स अनुमान

दुनियाभर में जारी भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच केंद्रीय बैंक भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं. अमेरिकी ब्याज दरों और डॉलर की चाल का सोने पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में इसके नए रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद है. पीली धातु की चमक और उसकी चाल इन दिनों हर किसी की जुबान पर है. जब भी दुनिया के किसी कोने में तनाव की सुगबुगाहट होती है, तो सबसे पहले आम आदमी के मन में यही सवाल आता है कि क्या इस बार सोने के दाम पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे. आज के समय में जब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक अजीब सी अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, तब हर निवेशक और आम परिवार यह जानना चाहता है कि आखिर सोने का अगला कदम क्या होगा.

केंद्रीय बैंकों की नजर में सोने का बढ़ता खजाना

आज के समय में दुनिया भर के केंद्रीय बैंक (Central Banks) जिस तरह से रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, उसने हर किसी को हैरान कर रखा है. ट्रेड वॉर और वैश्विक तनाव के इस माहौल में देशों को अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए डॉलर पर भरोसा कम होता नजर आ रहा है. सोना एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना है जिस पर हर देश आंख मूंदकर भरोसा करता है. जब दुनिया के बड़े बैंक ही अपना खजाना सोने से भरने में लगे हों, तो बाजार में इसका सीधा संदेश दूर तक जाता है कि आने वाले दिन आर्थिक रूप से आसान नहीं होने वाले हैं.

अमेरिकी ब्याज दरों और डॉलर की चाल का खेल

सोने की कीमत तय करने में अमेरिका के ब्याज दरों (US Fed Rates) और डॉलर की चाल का सबसे बड़ा हाथ होता है. जब भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बदलाव करता है या डॉलर मजबूत होता है, तो सोने की रफ्तार पर ब्रेक लग जाते हैं. इसके उलट, अगर ब्याज दरों में नरमी के संकेत मिलते हैं, तो सोने में भारी तेजी देखने को मिलती है. जानकारों का मानना है कि इन दोनों की लुकाछिपी ही यह तय करती है कि सर्राफा बाजार में कब तेजी आएगी और कब ठहराव आएगा.

महंगाई की मार और आम आदमी की जेब पर असर

आम आदमी की जिंदगी पर इस ग्लोबल उथल-पुथल का सीधा असर उसकी जेब पर पड़ता है. जब बाजार में महंगाई बढ़ती है और पारंपरिक निवेश साधनों से भरोसा डगमगाने लगता है, तब सोना ही एकमात्र ऐसा सहारा बचता है जो परिवार की गाढ़ी कमाई की वैल्यू को गिरने नहीं देता. शादियों का सीजन हो या फिर भविष्य की सुरक्षा, एक आम भारतीय परिवार के लिए सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है. ग्लोबल अनिश्चितता के कारण जब भाव ऊपर जाते हैं, तो मध्यम वर्ग के लिए इसे खरीदना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है, लेकिन इसका लॉन्ग-टर्म रिटर्न हमेशा राहत देता है.

भविष्य में किस दिशा में जाएगी सोने की कीमत

एक्सपर्ट्स के हवाले से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले महीनों में कीमतें ग्लोबल हालातों के हिसाब से नई चाल पकड़ सकती हैं. यदि भू-राजनीतिक तनाव और अधिक गहराते हैं, तो सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड बनाने से पीछे नहीं हटेंगी. हालांकि, छोटी अवधि में उतार-चढ़ाव का यह दौर बना रहेगा, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह बाजार हमेशा मुनाफे का सौदा साबित होता आया है. बाजार के जानकारों का यह भी मानना है कि यदि वैश्विक मंदी के बादल और छाए, तो सोने की मांग में और जोरदार उछाल देखने को मिलेगा.

