IDBI को खरीदने के लिए उसी के खजाने से पैसे लेगी Fairfax? क्या है देश की सबसे बड़ी बैंकिंग डील में आंकड़ों का खेल!

IDBI बैंक की बिक्री को लेकर एक नया खुलासा हुआ है. कनाडा की कंपनी Fairfax जिस बैंक को खरीदने जा रही है, वह उसी बैंक के पैसों से अपनी तीन कंपनियों की हिस्सेदारी बेच सकती है.

IDBI बैंक को खरीदने की तैयारी कर रही फेयरफैक्स (Fairfax) की इस डील को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. भारत सरकार और एलआईसी (LIC) से 'IDBI Bank' की नियंत्रणकारी हिस्सेदारी खरीदने जा रही कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स (Fairfax Financial Holdings) को लेकर एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा हो गया है. सवाल यह है कि क्या फेयरफैक्स IDBI बैंक को आईडीबीआई के ही पैसों से खरीद रहा है? बैंक को खरीदने के लिए फंड जुटाने का तरीका कई तरह के सवाल खड़े करता है.'बिजनेस वर्ल्ड' ने एक इनवेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल की पूरी ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से यह रिपोर्ट दी है.

सरकार बेच रही IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी

14 अक्तूबर को केंद्रीय कैबिनेट ने Fairfax को IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी थी. इसके बाद बीते 15 अक्टूबर को निवेशकों के साथ हुई कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान Fairfax के अधिकारियों इसकी जानकारी दी थी. यह कॉन्फ्रेंस कॉल कैबिनेट से IDBI बैंक की बिक्री को मंजूरी मिलने के ठीक एक दिन बाद हुई थी.

कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान रेमंड जेम्स के एक एनालिस्ट ने फेयरफैक्स के संस्थापक और चेयरमैन प्रेम वत्स से पूछा कि उनकी इंश्योरेंस कंपनी 'Go Digit' को IDBI बैंक के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? क्या IDBI बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी का इस्तेमाल करके 'Go Digit' के शेयर बाजार भाव पर खरीदेगा? इस पर प्रेम वत्स ने कहा कि IDBI बैंक के पास अतिरिक्त पूंजी है और वह इस डील के समय बाजार भाव के हिसाब से नकद भुगतान कर सकता है.

IDBI बैंक खरीदने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

इससे पहले प्रेम वत्स ने यह भी बताया था कि फेयरफैक्स IDBI बैंक को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करेगी. इसके लिए कंपनी अपने पास मौजूद नकदी, इंश्योरेंस कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड और कुछ संपत्तियों की संभावित बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कर सकती है. इसके अलावा 'Digit' और 'IIFL Capital' में हिस्सेदारी बेचकर मिलने वाले पैसों को भी फंडिंग योजना में शामिल किया गया है.

फेयरफैक्स के प्रेसिडेंट पीटर क्लार्क ने बताया कि IDBI बैंक को खरीदने के लिए करीब 5.6 अरब डॉलर की जरूरत होगी. वहीं, Digit Insurance (लाइफ इंश्योरेंस कारोबार समेत) और 'IIFL Capital' से करीब 3 अरब डॉलर मिलने का अनुमान है. यानी IDBI बैंक को खरीदने के लिए जरूरी कुल रकम का आधे से ज्यादा हिस्सा फेयरफैक्स की दूसरी कंपनियों से आने की उम्मीद है.

फेयरफैक्स के प्रेसिडेंट पीटर क्लार्क ने खुलासा किया कि टेकओवर के बाद आईडीबीआई बैंक फेयरफैक्स समूह की तीन कंपनियों की हिस्सेदारी को नकद पैसा देकर खरीदेगा. ये कंपनियां हैं:

1. Go Digit General Insurance (57% हिस्सेदारी)

2. Go Digit Life Insurance

3. IIFL Capital (30.5% हिस्सेदारी)

पीटर क्लार्क के मुताबिक, इन तीनों कंपनियों में फेयरफैक्स की हिस्सेदारी की कुल वैल्यू लगभग $3 बिलियन (करीब ₹28,300 करोड़) है.

डील का असली गणित

फेयरफैक्स को भारत सरकार और LIC को आईडीबीआई बैंक के लिए कुल $5.55 बिलियन चुकाने हैं, लेकिन बैंक का कंट्रोल हाथ में आते ही, फेयरफैक्स बैंक के ही खजाने से $3 बिलियन (यानी पूरी डील रकम का करीब 54%) नकद अपनी जेब में वापस डाल लेगा और बदले में अपनी ये तीन कंपनियां बैंक के मत्थे मढ़ देगा. इसे वित्तीय बाजार के विश्लेषक 'अनोखा फंडिंग मॉडल' कह रहे हैं.



Businessworld ने इससे पहले 13 अगस्त के एक 'इंटरनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट'का खुलासा किया था. यह दस्तावेज निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) का था. इसमें बताया गया कि सरकारी अधिकारियों ने पहले Fairfax की बोली खोली. इसके बाद IDBI बैंक के लिए तय 94.42 रुपये प्रति शेयर के शुरुआती रिजर्व प्राइस को पूरी तरह हटा दिया गया और फिर नए सिरे से वैल्यूएशन कराया गया. नए वैल्यूएशन में शेयर की कीमत 75.99 रुपये तय हुई. इससे सरकार के लिए Fairfax की 81 रुपये प्रति शेयर की अंतिम बोली स्वीकार करने का रास्ता साफ हो गया.

🚨IS FAIRFAX BUYING IDBI WITH IDBI'S OWN MONEY? Buyer is buying the bank. Bank is expected to buy the buyer's businesses. And money from 2nd deal is part of funding plan for the first. Remarkable way to finance bank takeover. Full Stry @BWBusinessworld https://t.co/A0WUi3Nnzn — Palak Shah (@palakshahjourno) November 2, 2026

हितों के टकराव का मामला

Businessworld ने इस डील में एक और अहम मामले की तरफ ध्यान खींचा. बैंक की बिक्री प्रक्रिया के दौरान करीब सात महीने तक LIC की इन्वेस्टमेंट कमेटी में शामिल एक डायरेक्टर, Thomas Cook India के बोर्ड में भी रहे. यह कंपनी Fairfax के नियंत्रण में है. IDBI बैंक में अपनी 30.24 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की जिम्मेदारी LIC की थी. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि संबंधित डायरेक्टर ने इस हितों के टकराव (Conflict of Interest) की जानकारी दी थी या इस मामले से खुद को अलग कर लिया था.

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के अगले दिन Fairfax ने घोषणा की कि वह 'Go Digit' और IIFL Capital में अपनी हिस्सेदारी IDBI बैंक को बाजार भाव पर बेचेगी, लेकिन Businessworld ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि Go Digit Life पूरी तरह से अनलिस्टेड कंपनी है. यानी इसके शेयरों का कोई सार्वजनिक बाजार भाव उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा, इन तीनों कंपनियों का कोई स्वतंत्र वैल्यूएशन भी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

IDBI बैंक की अतिरिक्त पूंजी पर भी सवाल

Fairfax जिस अतिरिक्त पूंजी (Excess Capital) का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है, उसे तैयार करने में भारतीय टैक्सपेयर्स और पॉलिसीधारकों का पैसा लगा है. प्रेम वत्स ने कॉन्फ्रेंस कॉल में माना था कि 2016 से 2020 के बीच IDBI बैंक को कुल 6.4 अरब डॉलर का घाटा हुआ था. इस संकट से बैंक को LIC और भारत सरकार ने मिलकर बाहर निकाला था. साल 2019 में दोनों ने बैंक में कुल 9,300 करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी.

सरकारी मदद से IDBI बैंक की वित्तीय स्थिति सुधरी और उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 27.10 फीसदी तक पहुंच गया. यह RBI की ओर से तय 11.5 फीसदी की न्यूनतम सीमा से काफी ज्यादा है. प्रेम वत्स ने निवेशकों से यह भी कहा था कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी होने के कारण भविष्य में मिलने वाला डिविडेंड Fairfax को मिलेगा.

RBI के नियमों से कैसे पूरा होगा सौदा?

Businessworld के विश्लेषण के मुताबिक, इस डील में RBI के नियमों और छोटे शेयरधारकों के अधिकारों से जुड़े कई अहम सवाल हैं, जिनका अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कमर्शियल बैंकों के लिए तय कड़े निवेश नियमों के मुताबिक, कोई भी बैंक अपनी पेड-अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% से ज्यादा किसी एक वित्तीय कंपनी में और कुल मिलाकर 20% से ज्यादा अपनी सभी सब्सिडियरी कंपनियों में निवेश नहीं कर सकता.

फेयरफैक्स का ₹28,300 करोड़ का यह पूरा प्लान आरबीआई (RBI), सेबी (SEBI) और इर्डा (IRDAI) की इन कानूनी सीमाओं को कैसे पार करेगा, इस पर गहरी अनिश्चितता है. हालांकि, फेयरफैक्स का दावा है कि इससे आईडीबीआई बैंक एक 'वन-स्टॉप' फाइनेंशियल हब बन जाएगा, लेकिन प्रेम वत्स ने निवेशकों को यह भी आश्वस्त किया है कि अभी तक कोई अंतिम और बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, इसलिए रणनीतियां बदली भी जा सकती हैं.

क्या सरकार ने छोड़े अपने सारे अधिकार?

डील के बाद भी सरकार और LIC के पास बैंक की 34% हिस्सेदारी सुरक्षित रहेगी, लेकिन डीपम (DIPAM) के आंतरिक नोट के मुताबिक, सरकार ने शेयर खरीद समझौते (SPA) के तहत मैनेजमेंट कंट्रोल पूरी तरह फेयरफैक्स को सौंपने का फैसला किया है और बोर्ड से अपने प्रतिनिधि भी हटा लिए हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सरकार ने वोटिंग के अधिकार भी पूरी तरह सरेंडर कर दिए हैं? इस पर वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्टता आना बाकी है.

