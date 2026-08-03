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क्या 11 साल पुराना फॉर्मूला शेयर बाजार में लाएगा यू-टर्न? जानिए अगस्त में निफ्टी-सेंसेक्स गोता लगाएंगे या पार लगेगी नैया

Sensex Nifty August stock market prediction: जुलाई की बढ़त के बाद अगस्त में शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी, इसे लेकर निवेशक असमंजस में हैं. पिछले 11 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त में बुल और बियर के बीच कांटे की टक्कर रहती है. FMCG, ऑटो सेक्टर, मानसून और RBI की नीति बाजार की दिशा तय करेंगे.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 03, 2026, 08:18 AM IST

क्या 11 साल पुराना फॉर्मूला शेयर बाजार में लाएगा यू-टर्न? जानिए अगस्त में निफ्टी-सेंसेक्स गोता लगाएंगे या पार लगेगी नैया

दलाल स्ट्रीट में अगस्त का डर या बंपर कमाई का मौका (फोटो एआई)

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  • अगस्त में बाजार का ऐतिहासिक मिलाजुला रिकॉर्ड
  • जुलाई की रिकवरी के बाद निवेशकों की उम्मीदें
  • ऑटो और FMCG सेक्टर्स पर रहेगी नजर
  • मानसून और RBI नीति से तय होगी चाल
  • ग्लोबल इवेंट्स और क्रूड ऑयल का असर

क्या जुलाई में हुई बाजार की कमाई अगस्त में भी बरकरार रहेगी या फिर गिरावट आपकी गाढ़ी कमाई पर ब्रेक लागा देगी? यह सवाल इस वक्त देश के करोड़ों रिटेल निवेशकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है. जुलाई में सेंसेक्स और निफ्टी में 1.89 फीसदी से ज्यादा की मजबूती देखी गई है, लेकिन अगस्त की शुरुआत के साथ ही दलाल स्ट्रीट का मिज़ाज थोड़ा सतर्क नजर आ रहा है. अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या फिर म्‍यूचुअल फंड की SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं, तो अगस्त का महीना आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहद नाजुक साबित हो सकता है.

11 सालों का पुराना इतिहास, 6 बार मिला मुनाफा और 5 बार लगी चपत

NSE और BSE के पिछले 11 सालों के ऐतिहासिक डेटा (Historical Data) के विश्लेषण से पता चलता है कि शेयर बाजार का पिछला 11 सालों का डेटा खंगालें तो पता चलता है कि अगस्त का महीना हमेशा उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. पिछले 11 में से 6 मौकों पर सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हुए हैं, जहां निवेशकों को औसतन 3.42 प्रतिशत से 3.46 प्रतिशत तक का मुनाफा मिला. वहीं दूसरी तरफ, 5 बार बाजार लाल निशान पर धड़ाम हुआ, जहां औसतन 2.58 से 2.71 प्रतिशत का घाटा दर्ज किया गया.

खास बात यह है कि पिछले तीन सालों के पैटर्न को देखें तो 2023 और 2025 के अगस्त में बाजार को नुकसान झेलना पड़ा था. 2023 में सेंसेक्स 2.55 प्रतिशत और 2025 में 1.69 प्रतिशत गिरा था. निफ्टी की चाल भी बिल्कुल ऐसी ही धीमि रही थी.

11 सालों का रिपोर्ट कार्ड: जानिए अगस्त का ट्रैक रिकॉर्ड

अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें, तो अगस्त का महीना कभी 'बंपर मुनाफा' तो कभी 'बड़ा झटका' देता आया है।

साल सेंसेक्स/निफ्टी का प्रदर्शन बाजार का रुझान
पिछले 11 में से 6 बार 📈 औसतन +3.4% से +3.5% की तेजी हरा निशान (मुनाफा)
पिछले 11 में से 5 बार 📉 औसतन -2.5% से -2.7% की गिरावट लाल निशान (घाटा)
हालिया रुझान (2023 & 2025) 🔴 क्रमश: -2.55% और -1.69% की सुस्ती प्रॉफिट बुकिंग का असर

आपकी जेब और निवेश पर क्या पड़ेगा असर

मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि एक आम निवेशक के लिए इन आंकड़ों का सीधा मतलब यह है कि अगस्त में आंख मूंदकर दांव लगाना भारी पड़ सकता है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड देवर्ष वकील के मुताबिक, भारतीय बाजार में मजबूती बनी रह सकती है क्योंकि वैश्विक तनाव अब धीरे-धीरे कम हो रहे हैं. इसके अलावा कोरिया और ताइवान जैसे देशों की तुलना में MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का वजन बढ़ रहा है.

वैश्विक संस्थागत निवेशक (FIIs) भारत के बड़े शेयरों (लार्ज कैप) में पैसा लगा सकते हैं, जिससे लंबी अवधि के निवेशकों को फायदा मिलने की पूरी संभावना है. लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी.

अगस्त में बाजार की चाल तय करेंगे ये 4 बड़े ट्रिगर्स

SBI सिक्योरिटीज के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स रिसर्च प्रमुख सुदीप शाह का मानना है कि इस महीने बाजार की चाल 4 मुख्य बातों पर निर्भर करेगी.

पहला, कंपनियों के पहली तिमाही (Q1) के नतीजे यह बताएंगे कि कंपनियों की कमाई में कितनी मजबूती है.

दूसरा, मानसून का रुख. अगर देश के ग्रामीण इलाकों में बारिश अच्छी होती है और जलाशयों का जलस्तर सुधरता है, तो इससे ग्रामीण इलाकों में खरीदारी बढ़ेगी और महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा.

तीसरा, अगस्त के पहले हफ्ते में आने वाली आरबीआई (RBI) की मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC). रिजर्व बैंक का रुख बाजार में पैसे के बहाव (लिक्विडिटी) को प्रभावित करेगा.

चौथा, कच्चे तेल की कीमतें और मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल तनाव. अगर कच्चे तेल के दाम घटते हैं या युद्ध विराम की खबर आती है, तो भारतीय बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है.

ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर्स में कमाई का बड़ा मौका

इतिहास गवाह है कि अगस्त के महीने में दो सेक्टर्स हमेशा निवेशकों के लिए ढाल बनकर खड़े होते हैं- FMCG और ऑटोमोबाइल.

एफएमसीजी इंडेक्स ने पिछले 20 सालों में से 13 बार अगस्त में औसतन 2.84 प्रतिशत का सकारात्मक रिटर्न दिया है. कोविड के बाद से इस सेक्टर ने केवल 2023 में ही नकारात्मक रिटर्न दिया था.

दूसरी ओर, ऑटो सेक्टर का प्रदर्शन और भी शानदार रहा है. ऑटो इंडेक्स पिछले 20 में से 12 अगस्त के महीनों में औसतन 5.30 प्रतिशत चढ़ा है. त्यौहारों का सीजन नजदीक आने के कारण कंपनियां शोरूम्स में गाड़ियों का स्टॉक (चैनल फिलिंग) बढ़ाती हैं. अगर मानसून बेहतर रहता है, तो ट्रैक्टर और टू-व्हीलर की मांग बढ़ने से ऑटो शेयरों में नई खरीदारी का जोरदार मौका बन सकता है.

निवेशकों के लिए मास्टर प्लान: अगस्त में क्या करें और क्या न करें?

1. SIP और म्यूचुअल फंड निवेशक

गलती न करें: बाजार में किसी भी संभावित गिरावट को देखकर अपनी SIP को पॉज या बंद न करें. अगस्त में अगर बाजार नीचे आता है, तो आपको कम NAV पर ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका (Rupee Cost Averaging) मिलेगा.

2. शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स

सख्त स्टॉप-लॉस: इतिहास को देखते हुए बाजार में अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए बिना स्टॉप-लॉस के ट्रेड न करें. ऑटो और FMCG जैसे डिफेंसिव/सीजनल सेक्टर्स में मौकों पर नजर बनाए रखें.

3. लंबी अवधि के निवेशक  

लार्जकैप पर फोकस: MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का वजन बढ़ने से FIIs बड़े और मजबूत शेयरों (Large Cap Stocks) में खरीदारी बढ़ा सकते हैं. किसी भी गिरावट का इस्तेमाल पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए करें.

डिस्कलेमर: शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. कोई भी निवेश करने से पहले अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से सलाह जरूर लें.

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