दुनिया के बड़े देश अमेरिका की धारा 301 के खिलाफ क्यों एकजुट हो रहे हैं? जानिए भारत के कौन-से 5 सेक्टर झेलेंगे मार

US flouts WTO rules: अमेरिका द्वारा धारा 301 (Section 301) के तहत लगाए गए जबरन श्रम (Forced Labour) शुल्कों में पक्षपात के गंभीर आरोप लग रहे हैं. इस दोहरे रवैये के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कानूनी चुनौती की तैयारी कई देशों में तेज हो गई है. भारत में इस धारा से 5 सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी.

धारा 301 में असमान टैरिफ पर कानूनी विवाद

मेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदला पैंतरा

यूरोपीय संघ और जापान को मिली टैरिफ सीलिंग

भारतीय निर्यात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क

पुराने व्यापार समझौतों की आड़ में पक्षपात

अमेरिकी व्यापार नीति में एक नया मोड़ सामने आया है, जो न केवल वैश्विक व्यापार व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यातकों के लिए भी सीधी चुनौती बन गया है. वाशिंगटन ने हाल ही में धारा 301 के तहत जबरन श्रम (Forced Labour) से जुड़े टैरिफ का ऐलान किया है. लेकिन जिस तरह से इस कानून का इस्तेमाल अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग नियमों के साथ किया जा रहा है, उसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर कानूनी और व्यापारिक खींचतान की राह तय कर दी है.

यूरोपीय संघ और जापान जैसे हालिया व्यापारिक सहयोगियों को टैरिफ में भारी छूट और 10% से 12.5% की सीलिंग मिली है, जबकि भारत जैसे देशों पर एमएफएन (MFN) शुल्क के साथ पूरा 10% अतिरिक्त टैक्स थोपा जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का मानना है कि धारा 301 का यह नया इस्तेमाल मानवाधिकार या श्रम उल्लंघनों को ठीक करने के बजाय अमेरिका के हालिया द्विपक्षीय व्यापार सौदों को बचाने की एक सोची-समझी रणनीति लगता है.

राजनीतिक और व्यापारिक गलियारों में इस बात की गंभीर चर्चा है कि अमेरिका की इस नीति से आम कंपनियों और उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा. आइए इस पूरे घटनाक्रम और इसके पीछे की हकीकत को विस्तार से समझते हैं.

धारा 301 का पुराना कानून और नया राजनीतिक पैंतरा

1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 का मूल उद्देश्य उन अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना था जो अमेरिकी वाणिज्य को नुकसान पहुंचाती हैं. नियम सीधा था: यदि किसी देश पर एक जैसा आरोप सिद्ध होता है, तो उस पर एक समान दंडात्मक कार्रवाई या शुल्क लागू होना चाहिए.

23 जुलाई 2026 को जारी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की घोषणाओं में इस बुनियादी सिद्धांत को ताक पर रख दिया गया. जिन देशों ने पिछले दो वर्षों में अमेरिका के साथ किसी द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें बड़ी छूट दी गई है, जबकि जिन्होंने समझौता नहीं किया, उन पर भारी कर का बोझ डाल दिया गया है. यह बदलाव 20 फरवरी 2026 के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें पुरानी पारस्परिक शुल्क व्यवस्था (Reciprocal Tariff Regime) को खारिज कर दिया गया था. अदालत के फैसले से अमेरिका द्वारा यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्विट्जरलैंड को दिए गए वादे कानूनी रूप से बेअसर हो गए थे. अब अमेरिका धारा 301 का सहारा लेकर उन्हीं फायदों को पिछले दरवाजे से बहाल करने में जुटा है.

समान आरोप पर अलग-अलग सजा का खेल

अमेरिका ने यूरोपीय संघ और भारत दोनों पर जबरन श्रम के प्रावधानों का ठीक से पालन न करने का एक जैसा आरोप लगाया और दोनों के खिलाफ 10% धारा 301 की फाइंडिंग जारी की. लेकिन जब टैक्स लगाने की बारी आई, तो नियम पूरी तरह बदल गए.

यूरोपीय संघ और ताइवान के लिए अमेरिका ने कुल शुल्क (MFN + धारा 301) की अधिकतम सीमा यानी सीलिंग 10% तय कर दी है. वहीं जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड के लिए यह सीमा 12.5% रखी गई है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर यूरोपीय संघ से आने वाले किसी उत्पाद पर सामान्य एमएफएन सीमा शुल्क 6% है, तो धारा 301 का टैक्स सिर्फ 4% लगेगा ताकि कुल शुल्क 10% से ऊपर न जाए.

इसके विपरीत, भारत जैसे देशों के उत्पाद पर सामान्य 6% एमएफएन शुल्क के अलावा पूरा 10% अतिरिक्त धारा 301 टैक्स जोड़ा जाएगा, जिससे कुल शुल्क 16% हो जाएगा. यानी एक ही तरह के उल्लंघन के लिए दो अलग-अलग देशों के उत्पाद अमेरिकी बाजार में अलग-अलग कीमत पर बिकेंगे.

इन 5 सेक्टर पर सबसे ज्यादा पड़ेगा असर

1-कपड़ा और गारमेंट्स (Textiles & Apparel)

2-इंजीनियरिंग गुड्स और मशीनरी (Engineering & Machinery)

3-रत्न एवं आभूषण (Gems & Jewellery)

4-रसायन और प्लास्टिक (Chemicals & Plastics)

5-चमड़ा उद्योग (Leather Goods)

(नोट: जेनेरिक दवाएं और स्मार्टफोन इस अतिरिक्त शुल्क से मुक्त हैं).

भारतीय व्यापार और आम उद्योग पर क्या होगा इसका सीधा असर?

इस भेदभावपूर्ण नीति का सबसे बड़ा झटका भारतीय निर्यातकों को लगा है. भारत के कई प्रमुख निर्यात क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, परिधान, रसायन, मशीनरी, प्लास्टिक, चमड़ा उद्योग, और रत्न व आभूषण अब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे.

जब भारतीय सामान पर कुल 16% या उससे अधिक शुल्क लगेगा और वही सामान यूरोपीय संघ या ताइवान से 10% के कुल शुल्क पर अमेरिकी बाजार पहुंचेगा, तो भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा. इससे भारत में इन उद्योगों से जुड़े लाखों श्रमिकों के रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन पर दबाव आ सकता है. यद्यपि अमेरिका का औसत एमएफएन टैरिफ लगभग 2.2% के करीब है, फिर भी इस तरह का अंतर वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित करने के लिए काफी है.

क्या कानूनी चुनौतियों का सामना करेगा वाशिंगटन?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम डब्ल्यूटीओ (WTO) के गैर-भेदभावपूर्ण नियमों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है. जब अमेरिका खुद यह स्वीकार करता है कि विभिन्न देशों में एक ही समस्या है, तो वह अपने घरेलू कानूनी आधार का उपयोग पुराने व्यापारिक समझौतों की सुरक्षा के लिए नहीं कर सकता.

इस नीति के कारण प्रभावित होने वाले देश अमेरिकी अदालतों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस फैसले को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं. यदि यह मामला कानूनी समीक्षा के दायरे में आता है, तो वाशिंगटन के पास इस असमान सीमा शुल्क को सही ठहराने के ठोस तर्क बहुत कम होंगे. साथी देशों ने भी अमेरिका को छूट देने के बदले अपनी नीतियों और नियमों में बड़े बदलाव किए थे, और अब उन्हें भी लग रहा है कि अमेरिका से मिले मामूली फायदे के मुकाबले उनके द्वारा किए गए वादे बहुत भारी थे.

क्यों भारत समेत कई देश इस भेदभाव के खिलाफ अदालत जाने की कर रहे तैयारी?

अमेरिका की नई धारा 301 टैरिफ नीति में खुलेआम भेदभाव देखने को मिल रहा है. यूरोपीय संघ और जापान जैसे हालिया व्यापारिक साझीदारों के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क की अधिकतम सीमा 10% से 12.5% तय की गई है, जबकि भारत जैसे देशों पर एमएफएन शुल्क के साथ पूरा 10% अतिरिक्त टैक्स थोपा जा रहा है. एक ही आरोप पर दो अलग नियम लागू करना अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है. इसी दोहरे रवैये और असमान प्रतिस्पर्धी दबाव के खिलाफ भारत समेत कई देश अदालत का रुख कर रहे हैं.

जानिए क्यों भारतीय सामान अमेरिका में हो जाएगा महंगा?

अमेरिका ने धारा 301 के तहत भारतीय सामान पर सामान्य MFN सीमा शुल्क के साथ पूरा 10% अतिरिक्त दंडात्मक टैक्स थोप दिया है. इसके विपरीत, यूरोपीय देशों के लिए कुल टैरिफ की अधिकतम सीमा तय कर छूट दी गई है. इस अतिरिक्त कर के कारण कपड़ा, इंजीनियरिंग और रत्न-आभूषण जैसे भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाज़ार में काफी महंगे हो जाएंगे.

भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ा नुकसान, जानिए कौन-से सेक्टर होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित

अमेरिका द्वारा धारा 301 के तहत 10% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क थोपने से भारत के लगभग 55% से 70% निर्यात प्रभावित होंगे.सबसे ज्यादा मार इन प्रमुख सेक्टर्स पर पड़ेगी:टेक्सटाइल और गारमेंट्स (कपड़ा उद्योग) इंजीनियरिंग गुड्स और मशीनरी केमिकल्स और प्लास्टिक्स रत्न व आभूषण (Gems & Jewellery) चमड़ा उद्योग (Leather Goods)(नोट: जेनेरिक दवाएं और स्मार्टफोन इस अतिरिक्त शुल्क से बाहर रखे गए हैं).

यूएस की धारा 301 के खिलाफ कौन-कौन से देश एकजुट हो रहे?

अमेरिका की इस भेदभावपूर्ण धारा 301 नीति के खिलाफ भारत के साथ चीन, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई प्रमुख विकासशील और विकसित देश एकजुट हो रहे हैं. ये देश बहुपक्षीय मंचों और अदालतों में इस असमान दंडात्मक शुल्क को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं.

एक ही नियम में यूरोपीय देशों को राहत और भारत पर भारी टैक्स की मार

अमेरिका की नई धारा 301 नीति के तहत एक ही उल्लंघन पर यूरोपीय संघ के सामान पर कुल टैरिफ 10% पर सीमित कर राहत दी गई है, जबकि भारतीय सामान पर सामान्य MFN शुल्क के ऊपर पूरा 10% अतिरिक्त टैक्स थोप दिया गया है. इस दोहरे रवैये से भारतीय उत्पाद महंगे होंगे और ग्लोबल ट्रेड का खेल बिगड़ेगा.

धारा 301 के बहाने पुराने सहयोगियों को फायदा और कैसे भारत को झटका लगा?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारस्परिक टैरिफ रद्द करने के बाद वाशिंगटन ने धारा 301 का नया पैंतरा अपनाया है. यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान जैसे पुराने सहयोगियों को 10% से 12.5% की टैरिफ सीलिंग देकर उनकी राहत बहाल रखी गई, जबकि भारत जैसे देशों पर MFN के ऊपर पूरा 10% अतिरिक्त टैक्स थोप दिया गया.

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