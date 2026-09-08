आईटी शेयरों में भूचाल क्यों आया? जानिए इंफोसिस टीसीएस समेत दिग्गज कंपनियां गिरीं तो निवेशकों के लिए कितना बड़ा खतरा

Indian IT stocks fall reasons: भारतीय आईटी शेयरों में तेज गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. इंफोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक समेत कई कंपनियों के शेयर टूटे. निफ्टी आईटी इंडेक्स 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा. ग्लोबल टेक्नोलॉजी बाजार की कमजोरी इसका प्रमुख कारण रही.

US technology stocks impact Indian IT sector: एक तरफ भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दबाव था, दूसरी तरफ आईटी कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी. इंफोसिस और टीसीएस जैसे बड़े नाम लाल निशान में पहुंच गए तो सवाल उठने लगा कि आखिर आईटी सेक्टर में अचानक इतनी बिकवाली क्यों शुरू हो गई.

23 जून के कारोबार में निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.64 फीसदी टूटकर 27,174.45 पर आ गया. बाद में यह इंडेक्स 26,634.50 के 52 हफ्ते के निचले स्तर तक पहुंच गया. खास बात यह है कि 2026 में अब तक निफ्टी आईटी इंडेक्स में कुल 28.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

विजया कर्नाटक की 23 जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो समेत कई बड़ी आईटी कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिला. इसका सीधा असर सेंसेक्स और निफ्टी पर भी पड़ा.

आईटी शेयरों पर अमेरिका की हलचल का इतना बड़ा असर क्यों?

भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों से आता है. इसलिए जब इन अर्थव्यवस्थाओं में टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर चिंता बढ़ती है, तो उसका असर भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों पर भी तेजी से दिखाई देता है.

23 जून को अमेरिकी बाजार में भी टेक्नोलॉजी शेयरों पर दबाव रहा. एसएंडपी 500 में 0.37 फीसदी और नैस्डैक में 1.32 फीसदी की गिरावट आई. अमेरिकी दिग्गज कंपनी अल्फाबेट के शेयर करीब 5 फीसदी टूटे. वहीं मेटा, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में भी 1.32 फीसदी से लेकर 4.7 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई.

इसका मतलब आम निवेशक के लिए सीधा है. भारतीय आईटी कंपनियां भले ही भारत में काम कर रही हों, लेकिन उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशों से जुड़ा होने के कारण ग्लोबल टेक्नोलॉजी बाजार की हलचल उनके शेयरों को तेजी से प्रभावित कर सकती है.

एआई और सेमीकंडक्टर में गिरावट ने बढ़ाई टेंशन

इस गिरावट का असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा. अमेरिकी बाजार की कमजोरी के बाद एशियाई बाजारों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर से जुड़े शेयरों में बिकवाली देखने को मिली.

दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 4 फीसदी से ज्यादा गिर गया. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स के शेयरों में भी 4 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज हुई.

यही वह कड़ी है जो भारतीय आईटी शेयरों के लिए अहम बन जाती है. दुनिया भर में टेक्नोलॉजी शेयरों में अगर निवेशकों का भरोसा कमजोर होता है तो भारत की आईटी कंपनियों पर भी बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है.

इंफोसिस और टीसीएस के निवेशकों को कितना झटका

23 जून के कारोबार में इंफोसिस का शेयर 2.20 फीसदी गिरकर 1,042 रुपये पर आ गया. टीसीएस के शेयर में 1.35 फीसदी की गिरावट आई और यह 2,099 रुपये पर कारोबार कर रहा था. एचसीएल टेक का शेयर भी 1.24 फीसदी गिरकर 1,116.50 रुपये पर आ गया. इन आंकड़ों से साफ है कि गिरावट किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं थी. पूरे आईटी सेक्टर में बिकवाली का माहौल बना हुआ था. निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ आज की गिरावट नहीं बल्कि यह है कि क्या यह कमजोरी कुछ समय के लिए है या आईटी कंपनियों की कमाई पर इसका लंबा असर पड़ सकता है.

लोगों की जेब पर इसका क्या असर होगा?

आईटी कंपनियों के शेयर गिरने का मतलब यह नहीं है कि आम ग्राहक के लिए उसी दिन कोई चीज महंगी या सस्ती हो जाएगी. लेकिन इसका असर उन लोगों पर पड़ सकता है जिनका पैसा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर बाजार से जुड़ा है. म्यूचुअल फंड, पेंशन से जुड़ी निवेश योजनाओं और इक्विटी पोर्टफोलियो में आईटी कंपनियों का एक्सपोजर होने पर ऐसी गिरावट का असर निवेश के मूल्य पर दिखाई दे सकता है.

इसके अलावा आईटी सेक्टर में लंबे समय तक कमजोरी रहने पर कंपनियां नए प्रोजेक्ट, हायरिंग और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने जैसे फैसलों में भी सावधानी बरत सकती हैं. इसलिए यह खबर सिर्फ शेयर खरीदने वालों के लिए नहीं बल्कि आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है.

सबसे बड़ा संकेत निफ्टी आईटी के 52 हफ्ते के निचले स्तर का

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम आंकड़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स का 26,634.50 तक पहुंचना है. यह इसका 52 हफ्ते का निचला स्तर था. साथ ही 2026 में 28.8 फीसदी की गिरावट यह बताती है कि सेक्टर पर दबाव सिर्फ एक कारोबारी दिन की कहानी नहीं है. ग्लोबल टेक्नोलॉजी बाजार की कमजोरी, अमेरिका और यूरोप से मिलने वाली कमाई पर निर्भरता और एआई तथा सेमीकंडक्टर शेयरों में बिकवाली जैसे कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं.

निवेशक अब क्या देखें?

आईटी शेयरों में गिरावट देखकर केवल सस्ता दिखने के कारण खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है. निवेशकों को अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों की चाल, वैश्विक आईटी मांग, कंपनियों की कमाई और आगे मिलने वाले कारोबारी अनुमान पर नजर रखनी चाहिए. खास तौर पर निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने निचले स्तरों से कैसे व्यवहार करता है, यह आगे की दिशा के लिए अहम संकेत दे सकता है.

फिलहाल तस्वीर यही है कि भारतीय आईटी शेयरों की गिरावट के पीछे सिर्फ घरेलू बाजार की कमजोरी नहीं है. ग्लोबल टेक्नोलॉजी बाजार में आई हलचल इसकी बड़ी वजह बनकर सामने आई है. ऐसे में निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात घबराकर फैसला लेना नहीं, बल्कि यह समझना है कि गिरावट बाजार की अस्थायी हलचल है या सेक्टर के लिए किसी बड़े बदलाव का संकेत.

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