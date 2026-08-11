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16 अगस्त के बाद जानिए क्यों LPG सिलेंडर पर बढ़ सकती है परेशानी? बचे 5 दिन में फटाफट निपटा लें ये काम

LPG e-KYC last date 16 August: LPG ग्राहकों के लिए 16 अगस्त 2026 तक e-KYC पूरा करना जरूरी है. समयसीमा चूकने पर इंडेन, एचपी या भारत गैस कनेक्शन सस्पेंड हो सकता है और सिलेंडर लेने में परेशानी आ सकती है. प्रक्रिया Indian Oil One App, डिस्ट्रीब्यूटर या डिलीवरी कर्मी से पूरी हो सकती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 11, 2026, 10:41 AM IST

16 अगस्त के बाद जानिए क्यों LPG सिलेंडर पर बढ़ सकती है परेशानी? बचे 5 दिन में फटाफट निपटा लें ये काम

रसोई गैस का कनेक्शन बचाना है तो कर लें ये काम! (फोटो एआई)

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घर में LPG सिलेंडर है और अभी तक e-KYC नहीं कराया है, तो इस खबर को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. LPG ग्राहकों के पास 16 अगस्त तक e-KYC पूरा करने का समय है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपने ग्राहकों को लगातार SMS और सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दे रही हैं. तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर LPG कनेक्शन सस्पेंड होने की स्थिति बन सकती है और सिलेंडर लेने में दिक्कत आ सकती है. 

LPG e-KYC की आखिरी तारीख 16 अगस्त

Aaj Tak की 10 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, LPG ग्राहकों के लिए e-KYC पूरा करने की डेडलाइन 16 अगस्त तय की गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडेन, एचपी और भारत गैस के ग्राहकों को इस प्रक्रिया को समय रहते पूरा करने के लिए अलर्ट भेजे जा रहे हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज रही हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए भी ग्राहकों को e-KYC जल्द पूरा करने की सलाह दी जा रही है. कंपनियों की चेतावनी के मुताबिक, डेडलाइन निकलने के बाद LPG लेने में परेशानी हो सकती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्राहक अधिसूचित घरेलू रेट्स पर LPG Cylinder नहीं खरीद पाएंगे और उन्हें महंगी दरों पर सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है. 

आपके LPG सिलेंडर की कीमत कितनी है?

e-KYC की अहमियत को समझने के लिए मौजूदा घरेलू LPG कीमत पर भी नजर डालना जरूरी है. Aaj Tak की रिपोर्ट में 14 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर के लिए चार प्रमुख शहरों के रेट बताए गए हैं. दिल्ली में 14 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है. कोलकाता में यही सिलेंडर 968 रुपये का है. मुंबई में इसकी कीमत 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये बताई गई है. इसका मतलब है कि LPG कनेक्शन से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को नजरअंदाज करना सीधे आपके घरेलू बजट को प्रभावित कर सकता है. खासकर उन परिवारों के लिए जिनकी रसोई पूरी तरह LPG पर निर्भर है.

उज्ज्वला ग्राहकों के लिए भी क्यों जरूरी है e-KYC?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए LPG की कीमत का असर और भी महत्वपूर्ण है. रिपोर्ट के मुताबिक, योजना के लाभार्थियों को हर साल चार LPG सिलेंडर की रिफिल पर 300 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT दिया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर दिल्ली में 942 रुपये के सिलेंडर पर 300 रुपये की छूट मिलने के बाद उज्ज्वला लाभार्थी के लिए प्रभावी कीमत 642 रुपये रह जाती है. यानी जिन परिवारों के लिए रसोई गैस का खर्च पहले ही बजट का बड़ा हिस्सा है, उनके लिए कनेक्शन से जुड़ी e-KYC जैसी प्रक्रिया को समय पर पूरा करना खासा जरुरी है.

घर बैठे कैसे पूरी होगी LPG e-KYC?

इस पूरी प्रक्रिया के लिए ग्राहकों को जरूरी नहीं कि LPG एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ें. Aaj Tak की रिपोर्ट के अनुसार, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घर बैठे e-KYC पूरी करने की सुविधा भी दी है. इंडियन ऑयल के ग्राहक Indian Oil One App के जरिए e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इसके अलावा LPG डिस्ट्रिब्यूटर के पास जाकर भी यह काम कराया जा सकता है. सिलेंडर डिलीवरी करने वाले कर्मचारी के जरिए भी e-KYC कराने का विकल्प दिया गया है.  यानी ग्राहक के पास एक से ज्यादा रास्ते हैं. सबसे अहम बात यह है कि आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय प्रक्रिया पहले ही पूरी कर लेना ज्यादा सुरक्षित रहेगा.

एक छोटी प्रक्रिया, लेकिन असर सीधे रसोई पर

LPG e-KYC को सिर्फ एक औपचारिकता मानकर छोड़ देना सही नहीं होगा. घर की रसोई का पूरा बजट इसी बात पर निर्भर करता है कि सिलेंडर समय पर और सामान्य प्रक्रिया के तहत मिल रहा है या नहीं. इस खबर का सबसे अहम पहलू यही है कि e-KYC में कुछ मिनट लग सकते हैं, लेकिन इसे टालने पर आगे LPG रिफिल लेने में परेशानी हो सकती है. इसलिए जिन ग्राहकों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लिए 16 अगस्त की तारीख याद रखना जरूरी है.

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