FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखी, मांगी पार्टी संविधान की कॉपी | वंदे मातरम् पर कल राज्यसभा में चर्चा होगी, गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे, BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे समापन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत में Starlink सब्सक्रिप्शन की कीमत आई सामने, यहां जानिए पूरी डिटेल्स

भारत में Starlink सब्सक्रिप्शन की कीमत आई सामने, यहां जानिए पूरी डिटेल्स

Ayurveda: खराब पाचन, त्वचा रोग में रामबाण हैं इस पेड़ की छाल-पत्ती और फलियां, ऐसे करें इस्तेमाल

Ayurveda: खराब पाचन, त्वचा रोग में रामबाण हैं इस पेड़ की छाल-पत्ती और फलियां, ऐसे करें इस्तेमाल

क्या है Retro Walking? नार्मल से कहीं ज्यादा फायदेमंद है 10-15 मिनट की ये वॉक

क्या है Retro Walking? नार्मल से कहीं ज्यादा फायदेमंद है 10-15 मिनट की ये वॉक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार

आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी

मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश

मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश

Homeबिजनेस

बिजनेस

जानें क्यों औंधे मुंह गिरने को मजबूर हुआ स्टॉक मार्केट, क्या रहे प्रमुख कारण?

बाजार की हालत पतली नजर आ रही है. बात दें कि बड़े मार्केट में भी कमज़ोर सेंटिमेंट दिखा, जिसमें मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में फ्रंटलाइन इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा गिरावट देखी गई.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 08, 2025, 06:15 PM IST

जानें क्यों औंधे मुंह गिरने को मजबूर हुआ स्टॉक मार्केट, क्या रहे प्रमुख कारण?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

स्टॉक मार्केट के लिहाज से एक बुरी खबर है. सोमवार को बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई. ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि बढ़ते ग्लोबल और घरेलू जोखिमों के बीच भारी बिकवाली के दबाव ने बाज़ारों को नीचे खींच लिया. बता दें कि S&P BSE सेंसेक्स दोपहर करीब 1.51 बजे 722.60 पॉइंट्स गिरकर 84,989.77 पर था, जबकि NSE Nifty50 250.85 पॉइंट्स गिरकर 25,936.45 पर ट्रेड कर रहा था. मार्केट का अवलोकन करें तो बड़े बाज़ारों में भी कमज़ोर सेंटिमेंट दिखा, जिसमें मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में फ्रंटलाइन इंडेक्स की तुलना में ज़्यादा गिरावट देखी गई. इंट्राडे वोलैटिलिटी भी बढ़ गई, जिससे दलाल स्ट्रीट पर घबराहट तेज है.

सेक्टर के हिसाब से, PSU बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट सबसे ज़्यादा रही, साथ ही रियल्टी और केमिकल स्टॉक्स में भी बिकवाली हुई. कमज़ोर इंस्टीट्यूशनल फ्लो और इंटरेस्ट-रेट सेंसिटिव सेगमेंट्स में प्रॉफ़िट-बुकिंग ने सेंटिमेंट पर असर डाला.

बताया जा रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर (FII) की बिकवाली मार्केट पर एक बड़ी रुकावट बनी हुई है. कहा जा रहा है कि रुपये में लगातार गिरावट FII को लगातार भारतीय इक्विटी बेचने पर मजबूर कर रही है, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स पर दबाव बना हुआ है.

वहीं एक्सपर्ट्स जापानी बॉन्ड यील्ड में हालिया उछाल को भी एक और उभरता हुआ ग्लोबल रिस्क बता रहे हैं. यील्ड में तेज बढ़ोतरी से येन कैरी ट्रेड में नए सिरे से कमी आ सकती है, जिससे भारत जैसे उभरते मार्केट से आउटफ्लो तेज हो सकता है.

गौरतलब है कि मीडियम टर्म में भारत के मैक्रो फंडामेंटल्स सपोर्टिव बने हुए हैं. इकोनॉमी ने Q2 में 8.2% की मजबूत GDP ग्रोथ दर्ज की, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने FY26 के GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है.

बताते चलें कि हालांकि कम महंगाई ने नॉमिनल GDP ग्रोथ और नियर-टर्म कॉर्पोरेट अर्निंग्स को नीचे खींच लिया है, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर्स बताते हैं कि FY27 में लगभग 15% अर्निंग्स ग्रोथ हासिल की जा सकती है, जो इक्विटीज़ के लिए कंस्ट्रक्टिव बनी हुई है.

अभी के लिए, मार्केट मजबूत घरेलू ग्रोथ सिग्नल और बढ़ते ग्लोबल रिस्क फैक्टर, खासकर करेंसी की कमजोरी, FII आउटफ्लो और विदेशों में बॉन्ड यील्ड में वोलैटिलिटी के बीच फंसा हुआ है. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के ट्रिगर के साथ, एनालिस्ट को उम्मीद है कि जल्द ही ज़्यादा वोलैटिलिटी बनी रहेगी.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी
मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश
मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश
वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा  
वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा
साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
MORE
Advertisement