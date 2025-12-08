जानें क्यों औंधे मुंह गिरने को मजबूर हुआ स्टॉक मार्केट, क्या रहे प्रमुख कारण?

बाजार की हालत पतली नजर आ रही है. बात दें कि बड़े मार्केट में भी कमज़ोर सेंटिमेंट दिखा, जिसमें मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में फ्रंटलाइन इंडेक्स के मुकाबले ज़्यादा गिरावट देखी गई.

स्टॉक मार्केट के लिहाज से एक बुरी खबर है. सोमवार को बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई. ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि बढ़ते ग्लोबल और घरेलू जोखिमों के बीच भारी बिकवाली के दबाव ने बाज़ारों को नीचे खींच लिया. बता दें कि S&P BSE सेंसेक्स दोपहर करीब 1.51 बजे 722.60 पॉइंट्स गिरकर 84,989.77 पर था, जबकि NSE Nifty50 250.85 पॉइंट्स गिरकर 25,936.45 पर ट्रेड कर रहा था. मार्केट का अवलोकन करें तो बड़े बाज़ारों में भी कमज़ोर सेंटिमेंट दिखा, जिसमें मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में फ्रंटलाइन इंडेक्स की तुलना में ज़्यादा गिरावट देखी गई. इंट्राडे वोलैटिलिटी भी बढ़ गई, जिससे दलाल स्ट्रीट पर घबराहट तेज है.

सेक्टर के हिसाब से, PSU बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट सबसे ज़्यादा रही, साथ ही रियल्टी और केमिकल स्टॉक्स में भी बिकवाली हुई. कमज़ोर इंस्टीट्यूशनल फ्लो और इंटरेस्ट-रेट सेंसिटिव सेगमेंट्स में प्रॉफ़िट-बुकिंग ने सेंटिमेंट पर असर डाला.

बताया जा रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर (FII) की बिकवाली मार्केट पर एक बड़ी रुकावट बनी हुई है. कहा जा रहा है कि रुपये में लगातार गिरावट FII को लगातार भारतीय इक्विटी बेचने पर मजबूर कर रही है, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स पर दबाव बना हुआ है.

वहीं एक्सपर्ट्स जापानी बॉन्ड यील्ड में हालिया उछाल को भी एक और उभरता हुआ ग्लोबल रिस्क बता रहे हैं. यील्ड में तेज बढ़ोतरी से येन कैरी ट्रेड में नए सिरे से कमी आ सकती है, जिससे भारत जैसे उभरते मार्केट से आउटफ्लो तेज हो सकता है.

गौरतलब है कि मीडियम टर्म में भारत के मैक्रो फंडामेंटल्स सपोर्टिव बने हुए हैं. इकोनॉमी ने Q2 में 8.2% की मजबूत GDP ग्रोथ दर्ज की, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने FY26 के GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है.

बताते चलें कि हालांकि कम महंगाई ने नॉमिनल GDP ग्रोथ और नियर-टर्म कॉर्पोरेट अर्निंग्स को नीचे खींच लिया है, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर्स बताते हैं कि FY27 में लगभग 15% अर्निंग्स ग्रोथ हासिल की जा सकती है, जो इक्विटीज़ के लिए कंस्ट्रक्टिव बनी हुई है.

अभी के लिए, मार्केट मजबूत घरेलू ग्रोथ सिग्नल और बढ़ते ग्लोबल रिस्क फैक्टर, खासकर करेंसी की कमजोरी, FII आउटफ्लो और विदेशों में बॉन्ड यील्ड में वोलैटिलिटी के बीच फंसा हुआ है. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के ट्रिगर के साथ, एनालिस्ट को उम्मीद है कि जल्द ही ज़्यादा वोलैटिलिटी बनी रहेगी.