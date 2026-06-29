शेयर बाजार में एक्सपायरी के दिन क्यों बड़े खिलाड़ियों के आगे बेबस हो जाते हैं रिटेल निवेशक? समझिए स्टॉक मार्केट का खेल

long-term investment strategy during expiry: शेयर बाजार में एक्सपायरी केवल तारीख का खेल नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए सतर्क रहने का समय है. इस लेख में समझिए कि कैसे सोमवार और साप्ताहिक एक्सपायरी आपकी निवेश रणनीति को प्रभावित करती है और बाजार में अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव के पीछे का असली कारण क्या है.

क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ खास दिनों पर आपका पोर्टफोलियो अचानक लाल निशान में चला जाता है या बाजार में बिना किसी बड़ी खबर के जबरदस्त तेजी आ जाती है. अगर आप एक रिटेल निवेशक हैं, तो अक्सर आप बाजार की इस चाल को समझ नहीं पाते. शेयर बाजार में इसे एक्सपायरी का जादू या खतरा कहा जाता है. स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय बताते हैं कि ये आम धारणा है कि एक्सपायरी केवल बड़े ट्रेडर्स के लिए है, लेकिन हकीकत यह है कि यह आपके निवेश के रिटर्न को भी सीधे प्रभावित कर सकती है. तो चलिए समझते हैं कि शेयर बाजार में एक्सपायरी के दिन क्यों निवेशकों में बेचैनी बनी रहती है.

बाजार की चाल और एक्सपायरी का गणित

शेयर बाजार में एक्सपायरी का सीधा मतलब एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना है. जब आप डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में काम करते हैं, तो वहां सौदा हमेशा के लिए नहीं होता. एक तय तारीख होती है जब उस सौदे को या तो पूरा करना होता है, या फिर उसे आगे बढ़ाना होता है. असल में बाजार में हलचल तब होती है जब ट्रेडर्स अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आखिरी मौके का इस्तेमाल करते हैं. जो लोग नुकसान में होते हैं, वे सौदे काटने के लिए भागते हैं, जिससे कीमतों में भारी उठापटक होती है.

सोमवार और साप्ताहिक एक्सपायरी का सच

पहले बाजार में गुरुवार का दिन एक्सपायरी के लिए फिक्स था, लेकिन अब सोमवार से लेकर हफ्ते के अलग-अलग दिनों पर एक्सपायरी होने लगी है. यह बदलाव निवेशकों के लिए चुनौती बन गया है. सोमवार की एक्सपायरी का मतलब है कि हफ्ते के पहले ही दिन बाजार में बड़े खिलाड़ी अपनी चालें चलेंगे. साप्ताहिक एक्सपायरी में ऑप्शंस की कीमतें जीरो होने के कगार पर होती हैं, जिसे थीटा डिके कहते हैं. अगर आप बिना सोचे-समझे इस दिन ट्रेड करते हैं, तो आपकी पूंजी बहुत तेजी से साफ हो सकती है.

बड़ी मछलियों का खेल और आपका रिस्क

देव बताते हैं कि बाजार में होने वाली इस उथल-पुथल के पीछे एफआईआई और डीआईआई जैसे बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं. वे अपने सौदों को एक महीने से दूसरे महीने में रोलओवर करते हैं. यह प्रक्रिया एक बहुत बड़ी खरीदारी और बिकवाली को जन्म देती है, जिससे इंडेक्स हिल जाता है. आम आदमी को लगता है कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन वह महज एक सेटलमेंट प्रोसेस होती है. यहाँ सबसे बड़ा छिपा हुआ सच यह है कि कई बार बड़े खिलाड़ी खुद मार्केट को एक दिशा में धकेलते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉपलॉस हिट हो जाएं.

निवेशकों के लिए काम की बात

अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो आपको रोज की एक्सपायरी से डरने की जरूरत नहीं है. एक्सपायरी का सीधा असर उन लोगों पर होता है जो इंट्राडे या ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमाते हैं. एक सलाह हमेशा याद रखें, एक्सपायरी के दिन बाजार में शोर बहुत ज्यादा होता है और समझदारी इसी में है कि उस दिन केवल दर्शक बनकर रहें या बहुत सावधानी बरतें. बाजार में पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी पैसा बचाना है और एक्सपायरी के दिन बाजार किसी भी दिशा में पलटी मार सकता है.

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