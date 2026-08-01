ब्रिटेन का सरकारी स्कूल भारत क्यों आ रहा? दिल्ली-गुरुग्राम में प्रीमियम ब्रांच खुलने से मीडिल क्लास को क्या 5 बड़े फायदे मिलेंगे

Queen Elizabeth's School Barnet: ब्रिटेन का प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल 'क्वीन एलिजाबेथ' अब भारत और दुबई में अपनी प्राइवेट शाखाएं खोलने जा रहा है. ब्रिटेन में सरकारी फंड में आई कमी की भरपाई और कमाई बढ़ाने के लिए यह अनोखा मॉडल अपनाया जा रहा है.

ब्रिटेन का सरकारी स्कूल अब ग्लोबल

गुरुग्राम और दुबई में नई शाखाएं

कमाई के लिए अनोखा नया मॉडल

सरकारी बजट कटौती का असर

भारतीय परिवारों पर बड़ा प्रभाव

जब बात आपके बच्चों को किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने की आती है, तो अमूमन मन में प्राइवेट और महंगे ब्रिटिश ब्रांड्स का ख्याल आता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लंदन का कोई पूरी तरह से मुफ्त चलने वाला सरकारी स्कूल भारत या दुबई आकर अपनी प्रीमियम ब्रांच खोल देगा? यह खबर शिक्षा क्षेत्र की बड़ी अंतरराष्ट्रीय एंट्री मानी जा रही है.

qeglobal.com और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार लंदन का प्रसिद्ध Queen Elizabeth's School, Barnet पहली बार भारत में अपनी शाखा खोल रहा है. यह स्कूल गुरुग्राम में GEDU Global Education के साथ साझेदारी में शुरू किया जा रहा है और अगस्त 2026 से संचालन शुरू करने की योजना है. स्कूल प्रबंधन के अनुसार, भविष्य में दिल्ली-एनसीआर के अन्य हिस्सों तक भी विस्तार की संभावना है. ब्रिटेन का 450 साल पुराना प्रतिष्ठित 'क्वीन एलिजाबेथ' (QE Barnet) नाम का स्टेट स्कूल कुछ ऐसा ही करने जा रहा है. पहली बार ब्रिटेन का कोई सरकारी स्कूल देश की सीमाओं से बाहर निकलकर विदेशों में अपनी शाखाएं शुरू करने जा रहा है.

आखिर क्यों पड़ी ऐसी दूसरे देश में ब्रांच खोलेने की जरूरत?

अगर आप सोच रहे हैं कि एक सरकारी स्कूल को विदेशों में बिजनेस फैलाने की क्या जरुरत पड़ी, तो इसकी सीधी वजह पैसे की तंगी है. ब्रिटेन के सरकारी स्कूलों को मिलने वाले बजट में पिछले कुछ सालों से काफी दबाव देखा जा रहा है. ऐसे में अपनी मूल शाखा को आर्थिक रूप से मजबूत रखने और नए संसाधन जुटाने के लिए स्कूल प्रशासन ने यह नया रास्ता निकाला है.

दुबई के स्पोर्ट्स सिटी और भारत में दिल्ली-एनसीआर के गुरुग्राम में बनने वाली ये नई शाखाएं पूरी तरह प्राइवेट और फीस-आधारित होंगी. इस समझौते के तहत स्कूल अपने नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा और बदले में मिलने वाली मोटी फीस का इस्तेमाल ब्रिटेन में अपने मुफ्त सरकारी स्कूल की सुविधाएं सुधारने में करेगा.

कब तक शुरू होगा स्कूल शुरू?

क्वीन एलिज़ाबेथ्स स्कूल, बार्नेट का पहला कैंपस गुरुग्राम (दिल्ली-एनसीआर) में खुलेगा और इसी माह यानी इसकी शुरुआत अगस्त 2026 में ही होगी. यह ब्रिटेन के किसी सरकारी (State-funded) ग्रामर स्कूल का पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस होगा.

मिडिल क्लास को क्या 5 बड़े फायदे मिल सकते हैं?

1. विदेश जैसी पढ़ाई, बिना बच्चे को विदेश भेजेः ब्रिटिश अकादमिक मॉडल, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आधारित शिक्षा भारत में उपलब्ध होगी. इससे विदेश जाने का शुरुआती खर्च बच सकता है.

2. रटने की बजाय स्किल पर जोर: स्कूल का दावा है कि यहां रटकर पढ़ाई की बजाय AI युग के अनुरूप विश्लेषण, तर्क और रचनात्मक सोच पर फोकस रहेगा.

3. विदेशी विश्वविद्यालयों की तैयारी: ब्रिटिश शिक्षा पद्धति के कारण UK, यूरोप और अन्य अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में आवेदन की तैयारी बेहतर हो सकती है. ([qeglobal.com][2])

4. भारत में ही ग्लोबल एक्सपोजर: अंतरराष्ट्रीय फैकल्टी, वैश्विक पाठ्यक्रम और अलग शिक्षण पद्धति का अनुभव भारत में ही मिलने की संभावना है. ([qeglobal.com][2])

5. शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी: ऐसे संस्थानों की एंट्री से दूसरे प्रीमियम स्कूलों पर भी गुणवत्ता और सुविधाएं बेहतर करने का दबाव बढ़ सकता है, जिसका लाभ अभिभावकों और छात्रों को मिल सकता है.

मीडिल क्लास के लिए राहत की खबर, लेकिन एक जरूरी बात

इस फैसले का सीधा असर भारत और खाड़ी देशों में रह रहे आम और उच्च-मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ेगा. अब तक जो लोग अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज भेजने का सपना देखते थे और इसके लिए महंगे प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल चुनते थे, उन्हें अब सीधे एक टॉप ब्रिटिश स्टेट ग्रामर स्कूल का एकेडमिक मॉडल अपने ही शहर में मिल सकेगा. हालांकि, यहां पढ़ाई फ्री नहीं होगी, बल्कि भारतीय और दुबई के लोकल मार्केट के हिसाब से अच्छी-खासी फीस वसूली जाएगी. यह स्कूल ब्रिटेन में सरकारी वित्तपोषित (state-funded) है, भारत में इसकी शाखा मुफ्त नहीं होगी. रिपोर्टों के अनुसार इसे अल्ट्रा-प्रीमियम फीस के साथ संचालित किया जाएगा, इसलिए यह आम सरकारी स्कूल जैसा नहीं होगा.

इस पूरी घटना में एक छुपा हुआ पहलू यह भी है कि ब्रिटेन के इस फैसले के पीछे वहां रहने वाले भारतीय मूल के परिवारों की बड़ी भूमिका रही है. ब्रिटेन के इस मूल सरकारी स्कूल में भारतीय छात्रों का दबदबा काफी ज्यादा रहा है. स्कूल ने भांप लिया कि भारतीय माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर रहते हैं और इस ब्रांड की मांग भारत और दुबई में बहुत पहले से बनी हुई है.

इस नई व्यवस्था से यह साफ हो गया है कि वैश्विक शिक्षा अब केवल एक सेवा न होकर एक बड़ा व्यावसायिक मॉडल बनती जा रही है. जहां एक तरफ ब्रिटेन अपने सरकारी शिक्षा ढांचे को बचाने के लिए ग्लोबल मार्केट से फंड जुटा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के मिडिल क्लास के लिए अपने शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई पाने का एक और विकल्प खुल गया है.

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