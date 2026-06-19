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भारत में पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? जानें ‘सप्लाई चेन’ कहां टूट रही और कौन तय करता है भारत में कीमतों का असली मूवमेंट 

भारत में पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? जानें ‘सप्लाई चेन’ कहां टूट रही और कौन तय करता है भारत में कीमतों का असली मूवमेंट

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भारत में पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? जानें ‘सप्लाई चेन’ कहां टूट रही और कौन तय करता है भारत में कीमतों का असली मूवमेंट 

Why is petrol expensive even when crude oil prices have dropped?: हर किसी के मन में अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर जब दुनिया भर में कच्चा तेल सस्ता हो गया है तो भारत में पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे. चलिए इसे मार्केट एक्सपर्ट देव कृष्ण पांडेय की नजर से समझते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 19, 2026, 08:07 AM IST

भारत में पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? जानें ‘सप्लाई चेन’ कहां टूट रही और कौन तय करता है भारत में कीमतों का असली मूवमेंट 

क्यों सस्ता नहीं हो रहा भारत में पेट्रोल (फोटो एआई)

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* कच्चा तेल 80 डॉलर के नीचे
* पेट्रोल कीमतों में तुरंत राहत नहीं
* सप्लाई चेन में देरी
* टैक्स बड़ा फैक्टर
* भविष्य में कटौती संभव

Energy market volatility effect on India fuel prices: 19 जून 2026 यानी शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार से एक राहत भरी खबर आई कि कच्चे तेल की कीमतें गिरकर लगभग 78–80 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में आ गईं. आम तौर पर इस तरह की गिरावट से उम्मीद की जाती है कि भारत में पेट्रोल और डीजल भी सस्ते होंगे. लेकिन हकीकत इससे अलग दिख रही है. सरकार की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कोई कटौती नहीं होगी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर घरेलू बाजार तक पहुंचने में समय लगता है.यही वह सवाल है जो हर आम उपभोक्ता पूछ रहा है, जब तेल सस्ता हो रहा है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा? 

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कच्चे तेल की गिरावट का असली मतलब क्या है?

ब्रेंट क्रूड लगभग 78 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जो हालिया गिरावट को दिखाता है. यह गिरावट मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और सप्लाई स्थिर होने की उम्मीदों से जुड़ी है.ललेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझन जरूरी है कि भारत तुरंत 'स्पॉट प्राइस' पर तेल नहीं खरीदता और तेल की सप्लाई और शिपमेंट में कई हफ्तों का अंतर होता है. साथ ही पहले से महंगे दाम पर खरीदा गया तेल अभी रिफाइन हो रहा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की गिरावट का असर तुरंत पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचता. सरकार का क्या कहना है? सरकारी बयान के मुताबिक:

* कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर तुरंत लागू नहीं किया जा सकता
* सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में समय लगता है
* होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रूट्स पर शिपिंग दबाव भी कीमत तय करता है
* तेल कंपनियों को वित्तीय स्थिरता बनाए रखना जरूरी है

मंत्रालय ने यह भी बताया कि हाल के वैश्विक उतार-चढ़ाव में सरकार पर लगभग 12,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है.

क्यों सस्ता नहीं हो रहा भारत में पेट्रोल?

 पेट्रोल-डीजल कीमतें अभी क्यों स्थिर हैं?

भारत में ईंधन कीमतें सिर्फ कच्चे तेल पर निर्भर नहीं होतीं. इन 5 बड़े फैक्टर्स का असर होता है:

1. क्रूड ऑयल की लागत- अंतरराष्ट्रीय कीमत + समय अंतराल

2. रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट - तेल को प्रोसेस और डिलीवर करने का खर्च

3. टैक्स स्ट्रक्चर - केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स

4. डॉलर-रुपया रेट - डॉलर महंगा यानी तेल महंगा

5. सरकारी नीति और स्थिरता - कीमतों को अचानक बदलने से बचाव

कौन तय करता है भारत में कीमतों का असली मूवमेंट

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असली मूवमेंट सीधे सरकार तय नहीं करती, बल्कि एक मिश्रित सिस्टम काम करता है. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें सबसे बड़ा फैक्टर होती हैं, जिसे OPEC देशों और ग्लोबल मार्केट तय करते हैं. भारत में इसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां (OMCs) रोजाना अपडेट करती हैं. इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाती हैं, जो अंतिम कीमत को काफी प्रभावित करता है. यानी कीमतें “ग्लोबल मार्केट + OMCs + टैक्स स्ट्रक्चर” मिलकर तय करते हैं, न कि कोई एक संस्था अकेले.

 आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है?

 आम आदमी को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत गिरावट की संभावना कम है, लेकिन भविष्य में राहत संभव होगी और अगर कच्चे तेल लगतार 75 डॉलर के नीचे रहता है तो आने वाले हफ्तों में कटौती की संभावना बन सकती है. हालांकि जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होता महंगाई पर असर रहेगा और ट्रांसपोर्ट और खाद्य कीमतों पर दबाव बना रह सकत है.

आने वाले दिनों में कौन सी तीन चीजें निर्णायक होंगी?

1. क्रूड ऑयल का ट्रेंड - अगर कीमतें और गिरती हैं तो राहत संभव

2. वैश्विक राजनीतिक स्थिति -मध्य पूर्व में स्थिरता या तनाव

3. डॉलर की चाल -रुपया मजबूत हुआ तो आयात सस्ता होगा

कुल मिलाकर स्थिति “स्टेबल लेकिन अनिश्चित” बनी हुई है.

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FAQ

Q1: क्या पेट्रोल-डीजल जल्द सस्ता होगा?

अभी तुरंत संभावना नहीं है, लेकिन भविष्य में गिरावट संभव है.

Q2: कच्चा तेल गिरने के बावजूद कीमत क्यों नहीं घटती?

क्योंकि पहले से महंगा खरीदा हुआ तेल अभी बाजार में है.

Q3: क्या टैक्स का भी असर है?

हां, टैक्स स्ट्रक्चर कीमतों को काफी प्रभावित करता है.

 Q4: क्या सरकार कीमतें नियंत्रित करती है?

कीमतें ऑटोमैटिक सिस्टम से तय होती हैं, लेकिन टैक्स और नीति असर डालते हैं.

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