सैलरी अच्छी है फिर भी लोन क्यों रुक सकता है? 2027 का ‘क्रेडिट टेस्ट’ शुरू होने से पहले समझ लें ये 5 बातें

RBI Loan Guidelines: 2027 से लोन अब एक क्लिक या सैलरी देखकर नहीं मिलेगा. बैंक अब सिर्फ सैलरी नहीं देखेंगे बल्कि आपकी पैसों की आदतें भी तय करेंगी लोन आपको दिया जाए या नहीं. जी हां आरबीआई के नए नियम अब अगले साल से अलग होंगे. इसलिए लोन लेने से पहले ये 5 बातें समझ लें.

लोन मंजूरी का नया दौर: कागज़ों से ज्यादा भरोसे की जांच पर रहेगा जोर (फोटो एआई)

* ECL से बदलेगा जोखिम आकलन

* समय पर EMI बेहद जरूरी

* अच्छा स्कोर बनेगा ताकत

* लोन के कई आवेदन से बचें

अगर आप अगले कुछ वर्षों में होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या पर्सनल लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो अभी से अपनी क्रेडिट प्रोफाइल पर ध्यान देना समझदारी हो सकती है. वजह यह है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 1 अप्रैल 2027 से बैंकों के लिए Expected Credit Loss (ECL) फ्रेमवर्क लागू करने की तैयारी कर रहा है. इसका असर सीधे ग्राहकों पर भले न दिखे, लेकिन बैंक लोन मंजूर करते समय जोखिम का आकलन पहले से ज्यदा गंभीरता से कर सकते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि अचानक लोन मिलना बंद हो जाएगा, बल्कि यह कि बैंक भविष्य में संभावित नुकसान को पहले ही ध्यान में रखकर फैसले लेंगे. चलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमंत मनानी से समझें कि नया निर्देश किस तरह से अब आम आदमी को लोन लेने की प्रक्रिया को कठिन बनाने जा रहा है.

ECL फ्रेमवर्क आखिर है क्या?

अब तक कई मामलों में बैंक तब बड़ा प्रावधान बनाते थे जब किसी लोन के खराब होने या NPA बनने के संकेत स्पष्ट दिखने लगते थे. लेकिन ECL मॉडल में बैंक को पहले से अनुमान लगाना होगा कि भविष्य में किन ऋणों में डिफॉल्ट का जोखिम हो सकता है और उसके अनुसार वित्तीय प्रावधान रखना होगा. सरल शब्दों में कहें तो बैंक समास्या होने के बाद नहीं, बल्कि समस्या होने की संभावना को भी अपने जोखिम मूल्यांकन में शामिल करेंगे.

क्या CIBIL स्कोर का महत्व और बढ़ जाएगा?

व्यावहारिक रूप से हां. क्योंकि बैंक जब जोखिम का आकलन करेंगे, तब ग्राहक का भुगतान इतिहास, पुराने लोन, क्रेडिट कार्ड का उपयोग, आय की स्थिरता और क्रेडिट स्कोर जैसे संकेतकों को अधिक गंभीरता से देख सकते हैं.

हालांकि यह समझना जरूरी है कि RBI ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि 730 से कम CIBIL स्कोर वाले व्यक्ति को लोन नहीं मिलेगा. 730 जैसी संख्या कई बैंकों और वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा अच्छे क्रेडिट प्रोफाइल के संकेतक के रूप में देखी जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय प्रत्येक बैंक की अपनी नीति पर निर्भर करता है.

आज यह बदलाव चर्चा में क्यों है?

भारत में खुदरा ऋण (Retail Lending) तेजी से बढ़ा है. ऐसे माहौल में नियामक चाहता है कि बैंक संभावित जोखिमों का समय रहते आकलन करें ताकि भविष्य में बड़े पैमाने पर खराब ऋण (Bad Loans) का खतरा कम हो. वैश्विक स्तर पर भी कई बैंकिंग प्रणलियां Expected Credit Loss मॉडल का उपयोग करती हैं. इसका उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत और वित्तीय झटकों के प्रति तैयार बनाना है.

आम ग्राहक पर इसका क्या असर पड़ सकता है?

यदि आपकी आय स्थिर है, EMI समय पर जाती है और क्रेडिट इतिहास अच्छा है, तो बहुत संभव है कि आपको कोई बड़ा नकारात्मक बदलाव महसूस न हो. लेकिन यदि आपने पहले भुगतान में देरी की है, कई जगह से एक साथ लोन के लिए आवेदन किया है या क्रेडिट कार्ड की सीमा लगभग पूरी इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक आपके आवेदन की अतिरिक्त जांच कर सकते हैं.

कुछ मामलों में:

* अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं.

* गारेंटर की जरूरत पड़ सकती है.

* ब्याज दर अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है.

* लोन राशि कम स्वीकृत हो सकती है.

क्या होम लोन और एजुकेशन लोन पर भी असर पड़ेगा?

संभावना है कि सभी प्रकार के ऋणों में जोखिम मूल्यांकन अधिक व्यवस्थित हो. खासकर होम लोन, वाहन लोन, पर्सनल लोन और छोटे व्यवसयों के लिए दिए जाने वाले ऋणों में बैंक ग्राहक की भुगतान क्षमता और क्रेडिट व्यवहार को और विस्तार से देख सकते हैं.

अगर आपका CIBIL स्कोर कम है तो अभी क्या करें?

1. EMI कभी लेट न करें- समय पर भुगतान क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है.

2. क्रेडिट कार्ड की पूरी सीमा इस्तेमाल न करें- उच्च Credit Utilization Ratio स्कोर पर नकारात्मक असर डाल सकता है.

3. एक साथ कई लोन के लिए आवेदन न करें - बार-बार Hard Inquiry होने से बैंक आपको अधिक जोखिम वाला ग्राहक मान सकते हैं.

4. अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जांचें- गलत एंट्री या त्रुटि दिखे तो समय रहते उसे ठीक करवाएं.

5. पुराने बकाया निपटाएं- लंबे समय से लंबित भुगतान भविष्य के लोन निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं.

मान लीजिए दो लोग ₹20 लाख का होम लोन चाहते हैं.

इसे एक एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं. मान लें पहले व्यक्ति ने पिछले पांच वर्षों में सभी EMI समय पर भरी हैं, क्रेडिट कार्ड सीमित उपयोग किया है और उसकी आय स्थिर है. वहीं, दूसरे व्यक्ति ने कई बार भुगतान में देरी की, कई जगह लोन के लिए आवेदन किया और क्रेडिट कार्ड का उपयोग लगातार अधिक रखा. नई जोखिम-अधारित प्रणाली में पहला आवेदक अपेक्षाकृत मजबूत प्रोफाइल वाला माना जा सकता है, जबकि दूसरे के मामले में बैंक अतिरिक्त सावधानी बरत सकते हैं.

मिथक बनाम तथ्य

मिथक: 730 से कम CIBIL स्कोर होने पर लोन नहीं मिलेगा?

तथ्य: ऐसा कोई सार्वभौमिक RBI नियम नहीं है. अंतिम फैसला बैंक की नीति पर निर्भर करता है.

मिथक: नया नियम केवल ग्राहकों के लिए बनाया गया है?

तथ्य: ECL मुख्य रूप से बैंकों की लेखांकन और जोखिम प्रबंधन प्रणाली से जुड़ा ढांचा है.

मिथक: अच्छे वेतन वाले व्यक्ति को स्कोर की जरूरत नहीं?

तथ्य: आय के साथ-साथ भुगतान इतिहास और क्रेडिट व्यवहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

आज यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में करोड़ों लोग भविष्य में घर, गाड़ी या शिक्षा के लिए लोन लेने की योजना बनाते हैं. यदि बैंक जोखिम मूल्यांकन के नए तरीके अपनाते हैं, तो केवल आय ही नहीं बल्कि वित्तीय अनुशासन भी पहले से अधिक मायने रख सकता है. इसलिए अभी से अच्छी क्रेडिट आदतें विकसित करना लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है.

आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है?

* समय पर EMI भरने वालों को फायदा मिल सकता है.

* कमजोर क्रेडिट इतिहास वाले लोगों की जांच कड़ी हो सकती है.

* बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल से कम ब्याज दर मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

* जल्दबाजी में कई लोन आवेदन करना नुकसानदेह साबित हो सकता है.

* वित्तीय अनुशासन भविष्य में बड़ी बचत करा सकता है.

आगे क्या हो सकता है?

आने वाले समय में बैंक डेटा-आधारित जोखिम मूल्यांकन को और मजबूत कर सकते हैं. डिजिटल क्रेडिट हिस्ट्री, भुगतान व्यवहार और ग्राहक की समग्र वित्तीय स्थिति को लोन निर्णयों में अधिक महत्व मिलने की संभावना है. इससे जिम्मेदार उधार लेने वालों को लाभ और कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल वाले लोगों पर अतिरिक्त जांच देखने को मिल सकती है.

वर्तमान में बैंक अपने मौजूदा जोखिम मॉडल के अनुसार लोन मंजूर करते हैं. 1 अप्रैल 2027 (प्रस्तावित लागू तिथि): Expected Credit Loss फ्रेमवर्क प्रभावी होने की योजना. इसके बाद संभावित जोखिम का अग्रिम आकलन बैंकिंग निर्णयों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है.

FAQ

1. क्या RBI ने 730 CIBIL स्कोर अनिवार्य कर दिया है?

नहीं. ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है.

2. क्या कम स्कोर होने पर लोन मिल ही नहीं सकता?

मिल सकता है, लेकिन बैंक अतिरिक्त जांच या अलग शर्तें लागू कर सकते हैं.

3. ECL फ्रेमवर्क किसके लिए है?

मुख्य रूप से बैंकों के जोखिम प्रबंधन और संभावित नुकसान का अग्रिम आकलन करने के लिए.

4. CIBIL स्कोर जल्दी कैसे सुधारा जा सकता है?

समय पर EMI भुगतान, कम क्रेडिट उपयोग और अनुशासित वित्तीय व्यवहार से.

5. क्या अच्छा CIBIL स्कोर ब्याज दर कम करा सकता है?

कई ममलों में बैंक अच्छे क्रेडिट प्रोफाइल वाले ग्राहकों को बेहतर शर्तें दे सकते हैं, हालांकि अंतिम निर्णय बैंक की नीति पर निर्भर करता है.

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