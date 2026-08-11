₹5 का ये पैनी स्टॉक क्यों है रडार पर? ₹38.70 करोड़ का ऑर्डर और मुनाफे में 426% उछाल, आज 4.98% चढ़ा

Penny stock priced below ₹5: कभी-कभी शेयर बाजार में किसी महंगे स्टॉक से ज्यादा हलचल उस छोटे शेयर में दिखाई देती है, जिसकी कीमत ₹5.2 से भी कम होती है. A-1 Limited ऐसा ही एक नाम है, जो निवेशकों की नजर में रह सकता है.

₹5 के आसपास का एक छोटा शेयर इन दिनों बाजार की नजर में है. A-1 Limited के लिए एक तरफ ₹38.70 करोड़ का नया ऑर्डर आया है, तो दूसरी तरफ कंपनी के Q1FY27 नतीजों में मुनाफा 426% से ज्यादा बढ़ा है. खास बात यह है कि 11 अगस्त 2026 को शेयर में तेजी भी दिखी. INDmoney पर उपलब्ध मार्केट डेटा के मुताबिक A-1 Limited का शेयर आज ₹5.27 पर रहा, जबकि पिछला बंद भाव ₹5.02 था. यानी शेयर करीब 4.98% चढ़ा. आज शेयर ने ₹5.26 से ₹5.27 के दायरे में कारोबार किया.

ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शेयर आज कितना चढ़ा, बल्कि यह है कि ₹38.70 करोड़ का ऑर्डर और कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजे उसके कारोबार में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं. चलिए कमोडिटी और मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय से समझते हैं.

₹38.70 करोड़ का ऑर्डर, 31 अक्टूबर तक करना है पूरा

LiveMint के मुताबिक A-1 Limited को Solar Group of Industries से acids और industrial chemicals की सप्लाई के लिए करीब ₹38.70 करोड़ का ऑर्डर मिला है. कंपनी की रेग्युलेटरी फाइलिंग के मुताबिक इस ऑर्डर का निष्पादन 1 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच किया जाना है. ऑर्डर की रकम करीब ₹38.70 करोड़ है और उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक यह 5% GST को छोड़कर है.

इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास FY27 की दूसरी और तीसरी तिमाही में कारोबार के लिए एक बड़ा ऑर्डर मौजूद है. कंपनी ने भी कहा है कि इससे आने वाले महीनों के लिए revenue visibility बेहतर होती है. हालांकि, ऑर्डर की पूरी रकम को सीधे मुनाफा मानना सही नहीं होगा. वास्तविक कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि सप्लाई कितनी होती है, लागत कितनी आती है और कंपनी किस मार्जिन पर यह कारोबार करती है.

देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि निवेशक के लिए यह बात अहम है कि ऑर्डर केवल भविष्य की संभावना नहीं है, बल्कि इसकी सप्लाई के लिए तय समयसीमा भी है. लेकिन ऑर्डर मिलना और उससे मुनाफा कमाना दो अलग बातें हैं. असली तस्वीर execution, लागत, मार्जिन और payment cycle से सामने आएगी.

Solar Group पहले से ग्राहक, इसलिए Repeat Order अहम

इस खबर का एक और पहलू काफी महत्वपूर्ण है. Solar Group of Industries A-1 Limited का पहले से ग्राहक है. कंपनी के मुताबिक नया ऑर्डर पहले की गई सप्लाई के बाद मिला है और यह ग्राहक के कंपनी के product quality, service reliability और delivery capabilities पर भरोसे को दिखाता है. कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑर्डर देने वाली इकाई unrelated third party है. यह transaction सामान्य कारोबारी गतिविधि के तहत arm's-length basis पर किया गया है और related-party transaction नहीं है.

देव कहते हैं कि यहां असली पॉजिटिव केवल ₹38.70 करोड़ की रकम नहीं है. किसी बड़े औद्योगिक ग्राहक के साथ बार-बार कारोबार होना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे भविष्य में repeat orders की संभावना बनती है. हालांकि इसे अभी पक्का भविष्य का ऑर्डर नहीं माना जा सकता.

Q1FY27 में मुनाफा 426.67% बढ़ा

Screener के अनुसार नए ऑर्डर के साथ कंपनी के ताजा वित्तीय आंकड़े भी चर्चा में हैं. जून 2026 में समाप्त Q1FY27 में A-1 Limited का consolidated net profit ₹3.16 करोड़ रहा, जबकि Q1FY26 में यह ₹0.60 करोड़ था. यानी सालाना आधार पर मुनाफे में करीब 426.67% की बढ़ोतरी हुई. कंपनी की revenue from operations भी Q1FY27 में करीब ₹175.01 करोड़ रही, जबकि एक साल पहले यह ₹64.69 करोड़ थी. यानी रेवेन्यू में करीब 170% की YoY बढ़ोतरी हुई.

EBITDA करीब ₹6 करोड़ रहा और EBITDA margin 3.40% रहा, जबकि Q1FY26 में EBITDA ₹1.86 करोड़ और margin 2.9% था. यानी ऑपरेटिंग स्तर पर भी सुधार दिखाई दिया. लेकिन यहां एक सावधानी जरूरी है. 426% जैसी बड़ी ग्रोथ को देखकर उत्साहित होने से पहले यह समझना चाहिए कि पिछले साल का मुनाफा सिर्फ ₹0.60 करोड़ था. इसलिए छोटा बेस होने की वजह से YoY प्रतिशत बहुत बड़ा दिखाई देता है.

एक और अहम बात यह है कि Q1FY27 का ₹3.16 करोड़ मुनाफा पिछली तिमाही यानी Q4FY26 के ₹4.36 करोड़ से करीब 27.52% कम रहा. इसका मतलब यह है कि सालाना ग्रोथ मजबूत है, लेकिन तिमाही-दर-तिमाही तस्वीर उतनी सीधी नहीं है. ([Business Standard][5])

FY26 में भी मुनाफा बढ़ा था

A-1 Limited की कहानी केवल Q1FY27 की तेजी तक सीमित नहीं है. FY26 में कंपनी का consolidated net profit ₹5.99 करोड़ रहा था, जबकि FY25 में यह ₹3.65 करोड़ था. यानी सालाना आधार पर मुनाफा 64.12% बढ़ा.

FY26 में consolidated revenue from operations ₹342.91 करोड़ रहा, जो FY25 के ₹331.49 करोड़ से 3.44% ज्यादा था. यहां कंपनी के आंकड़ों में एक दिलचस्प अंतर दिखता है. पूरे FY26 में revenue growth सिर्फ 3.44% रही, लेकिन FY27 की पहली तिमाही में revenue करीब 170% बढ़ गया. इसलिए अब बाजार के लिए सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि Q1 की तेज ग्रोथ अगले कुछ क्वार्टर्स में भी बरकरार रहती है या नहीं.

Ishan Dyes and Chemicals से भी मिला था बड़ा कारोबारी मौका

A-1 Limited के पास सिर्फ Solar Group वाला ऑर्डर ही नहीं है. जून के आखिर में कंपनी ने बताया था कि उसे Ishan Dyes and Chemicals के sulphur-based chemical requirements के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए primary authorised dealer नियुक्त किया गया है. इस व्यवस्था के तहत A-1 Limited 98% sulphuric acid, 70% sulphuric acid, 23% oleum, 65% oleum और chlorosulphonic acid जैसे sulphur-based industrial chemicals की सप्लाई करेगी.

कंपनी को उम्मीद है कि यह dealership arrangement FY27 और आगे revenue growth में योगदान देगा. हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि वास्तविक revenue contribution market demand और customer offtake पर निर्भर करेगा. यानी कंपनी का फोकस केवल एक ग्राहक या एक ऑर्डर पर नहीं है. वह industrial chemical portfolio और बड़े ग्राहकों के साथ अपने supply network को बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

आज ₹5.27 पर पहुंचा शेयर, 52-week high से काफी नीचे

अब बात शेयर की कीमत की. 11 अगस्त 2026 को उपलब्ध मार्केट डेटा के मुताबिक A-1 Limited का शेयर ₹5.27 पर रहा. 10 अगस्त को यह ₹5.02 पर बंद हुआ था. इस तरह आज इसमें करीब 4.98% की तेजी दर्ज हुई. आज का कारोबार ₹5.26 से ₹5.27 के बीच रहा.

यानी ₹38.70 करोड़ के ऑर्डर और Q1FY27 के मजबूत आंकड़ों के बीच शेयर में आज भी खरीदारी की दिलचस्पी दिखाई दी. लेकिन एक तथ्य यहां निवेशकों को खास तौर पर देखना चाहिए. उपलब्ध डेटा के मुताबिक A-1 Limited का 52-week high ₹70.41 और 52-week low ₹4.53 है. यानी ₹5.27 का मौजूदा भाव 52-week low के काफी करीब है और पिछले एक साल के हाई से करीब 92% नीचे है. इसलिए केवल आज की 4.98% तेजी को देखकर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि शेयर ने लंबी अवधि की गिरावट पलट दी है.

₹5 का शेयर, लेकिन जोखिम भी बड़ा

A-1 Limited की कम शेयर कीमत इसे penny stock की कैटेगरी में चर्चा में ला रही है. ऐसे शेयरों में किसी बड़े ऑर्डर, नतीजे या कॉरपोरेट अपडेट के बाद तेज हलचल देखने को मिल सकती है.

देवकृष्ण पांडेय के मुताबिक यहां सबसे ज्यादा नजर तीन चीजों पर रखनी चाहिए. पहला, ₹38.70 करोड़ के ऑर्डर का समय पर execution. दूसरा, इस ऑर्डर से कंपनी को मिलने वाला वास्तविक margin. और तीसरा, क्या Solar Group और दूसरे बड़े ग्राहकों से आगे भी repeat business मिलता है.

कम कीमत का शेयर अपने आप में सस्ता शेयर नहीं होता. निवेशक को कंपनी के कारोबार, मुनाफे, cash flow, valuation, liquidity और future earnings को भी देखना चाहिए.

आम निवेशक के लिए क्या मायने रखता है?

A-1 Limited की मौजूदा कहानी को चार आंकड़ों में समझा जा सकता है. कंपनी को Solar Group of Industries से करीब ₹38.70 करोड़ का ऑर्डर मिला है. Q1FY27 में consolidated net profit ₹3.16 करोड़ रहा और YoY growth 426.67% रही. इसी तिमाही में revenue from operations करीब ₹175.01 करोड़ रहा, जो एक साल पहले ₹64.69 करोड़ था. इसके अलावा 11 अगस्त 2026 को शेयर ₹5.27 पर रहा, जो पिछले बंद भाव ₹5.02 से करीब 4.98% ऊपर है. लेकिन निवेशक के लिए सबसे बड़ा takeaway यही है कि ₹38.70 करोड़ का ऑर्डर और 426% profit growth पॉजिटिव संकेत जरूर हैं, मगर इनसे शेयर में तेजी की गारंटी नहीं मिलती.

अब कंपनी के लिए असली परीक्षा ऑर्डर हासिल करने की नहीं, बल्कि उसे समय पर पूरा करने, उचित मार्जिन बनाए रखने और इस कारोबार को लगातार revenue तथा profit growth में बदलने की है. अगर आने वाली तिमाहियों में यह ट्रेंड कायम रहता है, तभी मौजूदा ऑर्डर और Q1 के आंकड़ों को कंपनी के कारोबार में टिकाऊ बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा सकेगा.

डिसक्लेमर: शेयर बाजार में निवेश वित्तीय जोखिमों के अधीन होता है और यहाँ दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक व शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है जिसे किसी भी प्रकार की वित्तीय या निवेश सलाह न समझा जाए, इसलिए किसी भी स्टॉक में पैसे लगाने से पहले अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें क्योंकि बाजार के उतार-चढ़ाव में होने वाले किसी भी प्रकार के नफे या नुकसान के लिए लेखक या प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होगा.

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