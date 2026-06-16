FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Sorry Babu के फर्स्ट लुक ने जगाई पुरानी यादें, क्यों चर्चा में आया Sushant Singh Rajput का मामला?

Sorry Babu के फर्स्ट लुक ने जगाई पुरानी यादें, क्यों चर्चा में आया Sushant Singh Rajput का मामला?

SSC GD Answer Key 2026 में गलती दिखी तो तुरंत करें ये काम, जानें गलत जवाब देने पर कितना कटता है स्कोर

SSC GD Answer Key 2026 में गलती दिखी तो तुरंत करें ये काम, जानें गलत जवाब देने पर कितना कटता है स्कोर

Bigg Boss 20 में होगी 'कॉकरोच जनता पार्टी' वाले रैपर की एंट्री? जानिए क्यों चर्चा में आए Santy Sharma

Bigg Boss 20 में होगी 'कॉकरोच जनता पार्टी' वाले रैपर की एंट्री? जानिए क्यों चर्चा में आए Santy Sharma

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 

पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें

PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

होर्मुज़ स्ट्रेट खुलने की उम्मीद के बीच क्यों अटकी शिपिंग इंडस्ट्री? US–Iran समझौते के बीच अब कौन सी चिंता सता रही है

US Iran deal impact on Indian shipping: होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर US–Iran समझौते की चर्चा के बावजूद शिपिंग इंडस्ट्री अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है. सुरक्षा गारंटी, जहाजों की आवाजाही और जोखिम की अनिश्चितता के बीच कंपनियां सतर्क हैं, जिससे वैश्विक तेल और व्यापार पर असर जारी है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 16, 2026, 01:29 PM IST

होर्मुज़ स्ट्रेट खुलने की उम्मीद के बीच क्यों अटकी शिपिंग इंडस्ट्री? US–Iran समझौते के बीच अब कौन सी चिंता सता रही है

शिपिंग इंडस्ट्री को क्या चिंता सता रही है? (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

* स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ रणनीतिक मार्ग
* शिपिंग कंपनियां सतर्क
* सुरक्षा गारंटी अभी अधूरी
* तेल बाजार संवेदनशील
* धीरे-धीरे सामान्यीकरण संभव

दुनिया का सबसे अहम तेल व्यापार मार्ग अगर अचानक बंद हो जाए, तो क्या होगा?
और अगर वही रास्ता युद्ध और हमलों के बाद धीरे-धीरे फिर से खुलने लगे, लेकिन भरोसा अभी भी अधूरा हो तो शिपिंग कंपनियां क्या करेंगी?

यही स्थिति अभी होर्मुज़ स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में बनती दिख रही है, जहां US–Iran के बीच संभावित समझौते के बावजूद समुद्री व्यापार पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है.

US–Iran डील के दूसरे दिन शेयर बाजार में किन सेक्टरों ने लगाई छलांग? जानिए 5 बड़े कारण और क्या रहा असर

मामला क्या है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, US और Iran के बीच एक प्रारंभिक समझौते की चर्चा है, जिसका उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फिर से सुरक्षित और खुला करना है.

लेकिन असली समस्या यह है कि:

* शिपिंग कंपनियों को अभी भी स्पष्ट सुरक्षा गारंटी नहीं मिली
* कई जहाज अब भी खाड़ी (Gulf) में फंसे हुए हैं
* समुद्री मार्ग पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ

यानी “डील बन रही है”, लेकिन “ट्रस्ट अभी नहीं बना”

शिपिंग इंडस्ट्री को क्या चिंता सता रही है?

होर्मुज़ स्ट्रेट क्यों इतना महत्वपूर्ण है?

यह दुनिया का सबसे रणनीतिक तेल मार्ग है:

* वैश्विक तेल का बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है
* एशिया, यूरोप और अमेरिका की सप्लाई इसी पर निर्भर है
* कोई भी तनाव सीधे तेल की कीमतों को प्रभावित करता है

शिपिंग कंपनियों की सबसे बड़ी चिंता क्या है?

 1. सुरक्षा की गारंटी नहीं

कंपनियां चाहती हैं कि उन्हें साफ assurance मिले कि जहाजों पर हमला नहीं होगा.

 2. अनिश्चित समझौता- डील अभी “preliminary” है, यानी अंतिम और पूरी तरह लागू नहीं.

 3. फंसे हुए जहाज -रिपोर्ट के मुताबिक हजारों सीफेरर्स और सैकड़ों जहाज अभी भी प्रभावित हैं.

आज बाजार में पैसा बनेगा या फंस जाएगा? मंगलवार को शेयर बाजार की चाल तय करेंगे ये 7 बड़े फैक्टर

 4. ट्रैफिक मैनेजमेंट का जोखिम - अगर एक साथ बहुत सारे जहाज निकलेंगे, तो टकराव और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है.

 5. भरोसे का संकट - कंपनियां सिर्फ अनुमति नहीं, बल्कि “विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था” चाहती हैं.

 पूरा संकट असल में क्या दिखाता है?

यह सिर्फ युद्ध या शांति की कहानी नहीं है, यह ग्लोबल सप्लाई चेन और भरोसे की अर्थव्यवस्था का मामला है.

तेल और बाजार पर असर क्यों पड़ता है?

जब भी होर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव होता है:

* तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं
* शिपिंग कॉस्ट महंगी हो जाती है
* वैश्विक महंगाई का दबाव बढ़ता है
* उभरते बाजार (जैसे भारत) प्रभावित होते हैं

विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं?

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार ये सिर्फ शिपिंग विशेषज्ञों का कहना है कि यूएस-ईरान की डील ही केवल काफी नहीं है. डील के साथ ग्राउंड लेवल पर सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है और ट्रैफिक को धीरे-धीरे खोलना होगा वरना  दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ेगा.

 आगे क्या होगा इस मामले में अगर समझौता हुआ और नहीं हुआ तो?

 अगर समझौता मजबूत हुआ:

* स्ट्रेट धीरे-धीरे पूरी तरह खुलेगा
* शिपिंग कॉस्ट कम होगी
* तेल बाजार स्थिर हो सकता है

 अगर भरोसा नहीं बना:

* जहाज सीमित रहेंगे
* तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा
* ग्लोबल ट्रेड दबाव में रहेगा

दुनिया की बड़ी कंपनियों से कमाई का मौका, लेकिन निवेश से पहले इन नियम-कायदों को भी समझ लें

 FAQ

 Q1. होर्मुज़ स्ट्रेट क्यों बंद हुआ था?

क्षेत्रीय तनाव और हमलों के कारण.

 Q2. क्या अब यह पूरी तरह खुल गया है?

नहीं, अभी आंशिक और अनिश्चित स्थिति है.

 Q3. शिपिंग कंपनियां क्यों रुकी हुई हैं?

सुरक्षा गारंटी और स्पष्ट नियमों की कमी के कारण.

 Q4. इसका तेल कीमतों पर असर क्यों पड़ता है?

क्योंकि यह प्रमुख तेल ट्रांजिट रूट है.

 Q5. क्या यह संकट खत्म हो सकता है?

हां, लेकिन धीरे-धीरे और डिप्लोमेसी पर निर्भर करेगा.

डिस्क्लेमर-यह एक्सप्लेनर अंतरराष्ट्रीय समाचार यौगिकों और विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है, जिसमें प्रमुख स्रोतों से तथ्य लिए गए हैं-न्यूयॉर्क पोस्ट, रॉयटर्स, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नौसेना एस्कॉर्ट और सुरक्षा प्रस्ताव, और यूएस-ईरान फ्रेमवर्क डील विवरण और भू-राजनीतिक संदर्भ से तथ्य लिए गए हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement