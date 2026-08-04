आज शेयर मार्केट का पहला घंटा क्यों है सबसे अहम? बाजार खुलने से पहले जान लें 10 बड़े संकेत

Stock Market Outlook for Tuesday: भारतीय शेयर बाजार की आज की चाल केवल घरेलू खबरों से नहीं, बल्कि अमेरिका के रिकॉर्ड बाजार, एशियाई संकेतों, Gift Nifty, कच्चे तेल, डॉलर इंडेक्स, सोने और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों से तय हो सकती है. निवेशकों के लिए शुरुआती एक घंटा बेहद अहम रहने वाला है.

आज की पहली ट्रेड से पहले जान लें ये 10 बड़े संकेत, इन्हीं पर टिकी है बाजार की चाल (फोटो एआई)

अमेरिका की तेजी का भारत के शेयर मार्केट पर असर

गिरता कच्चा तेल, बढ़ा भरोसा

Gift Nifty दे रहा सकारात्मक संकेत

विदेशी निवेशकों पर रहेगी नजर

शुरुआती कारोबार तय करेगा दिशा

शेयर बाजार में कई बार पूरी कहानी घंटी बजने के बाद के पहले 60 मिनट में लिखी जाती है. आज भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है. रातभर आए ग्लोबल संकेतों ने निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी हैं. ऐसे में सवाल यही है कि क्या सोमवार की तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर मुनाफावसूली बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगा देगी.

शेयर बाजार के एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय मानते हैं कि आज केवल घरेलू खबरों पर नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बाजारों की चाल पर भी नज़र रखना जरुरी होगा. यही वजह है कि हर निवेशक की निगाह बाजार खुलने से पहले आने वाले संकेतों पर टिकी हुई है.

अमेरिका की रिकॉर्ड तेजी ने बढ़ाया भरोसा

वॉल स्ट्रीट ने नया उत्साह दिखाया. डॉव जोंस, एसएंडपी 500 और नैस्डैक तीनों प्रमुख सूचकांक मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद तथा मजबूत कॉर्पोरेट नतीजों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया. यही सकारात्मक माहौल भारतीय बाजार के लिए भी मनोवैज्ञानिक सपोर्ट बन सकता है.

इसका सीधा असर आईटी, टेक्नोलॉजी और निर्यात आधारित कंपनियों के शेयरों में दिखाई दे सकता है. हालांकि अगर शुरुआती बढ़त के बाद बिकवाली बढ़ती है तो उतार-चढ़ाव भी तेज रह सकता है.

एशियाई बाजार, Gift Nifty और विदेशी संकेत क्यों अहम हैं

आज सुबह एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला. ऐसे माहौल में Gift Nifty भारतीय बाजार के लिए शुरुआती दिशा का संकेत देगा. अगर Gift Nifty मजबूती बनाए रखता है तो सेंसेक्स और निफ्टी की सकारात्मक शुरुआत की संभावना बढ़ सकती है.

हालांकि अनुभवी निवेशक जानते हैं कि Gift Nifty केवल शुरुआती संकेत देता है. असली तस्वीर बाजार खुलने के बाद विदेशी निवेशकों की खरीद-बिक्री और घरेलू संस्थागत निवेशकों की रणनीति से साफ होती है.

कच्चा तेल, डॉलर और सोना बदल सकते हैं पूरा समीकरण

भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल आयातकों में शामिल है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर मानी जाती है. ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों में नरमी देखने को मिली, जिससे महंगाई और आयात बिल को लेकर चिंता कुछ कम हुई है.

डॉलर इंडेक्स की चाल भी आज रुपये और विदेशी निवेश पर असर डाल सकती है. वहीं सोने में हल्की मजबूती इस बात का संकेत है कि कुछ निवेशक अब भी सुरक्षित निवेश की ओर रुख बनाए हुए हैं. अगर डॉलर और सोना दोनों साथ-साथ मजबूत होते हैं तो इक्विटी बाजार में उतार-चढाव बढ़ सकता है.

FII-DII का रुख देगा असली संकेत

बीते कारोबारी सत्र में विदेशी निवेशकों की लगातार दिलचस्पी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की सक्रियता ने भारतीय बाजार को मजबूती दी. रुपये में आई मजबूती भी विदेशी निवेश के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है.

आज अगर विदेशी निवेशकों की खरीद जारी रहती है तो बैंकिंग, आईटी और बड़े लार्जकैप शेयरों में अच्छी हलचल देखी जा सकती है. वहीं अगर मुनाफावसूली हावी हुई तो बाजार शुरुआती बढ़त गंवा भी सकता है.

आज निवेशकों को सबसे ज्यादा किस पर नजर रखनी चाहिए

आज का बाजार केवल एक आंकड़े से तय नहीं होगा. अमेरिका की तेजी, एशियाई बाजारों की चाल, Gift Nifty, कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर इंडेक्स, सोने की दिशा और FII-DII की गतिविधियां मिलकर यह तय करेंगी कि बाजार दिनभर मजबूती बनाए रखता है या नहीं.

छिपा हुआ एंगल यह है कि पिछले कुछ दिनों में निवेशकों का फोकस केवल कॉर्पोरेट नतीजों से हटकर अब वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं पर आ गया है. यानी आने वाले दिनों में किसी भी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का असर भारतीय शेयर बाजार पर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज़ी से दिखाई दे सकता है. इसलिए जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय हर बड़े संकेत पर नजर रखना ज्यादा समझदारी होगी.

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