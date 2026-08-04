FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Tatkal Ticket Booking: रेलवे ने इस महीने से बदल दिए हैं तत्काल टिकट बुकिंग के नियम, जानें क्या-क्या बदला

Tatkal Ticket Booking: रेलवे ने इस महीने से बदल दिए हैं तत्काल टिकट बुकिंग के नियम, जानें क्या-क्या बदला

आज सुबह 9:15 के बाद किन 7 शेयरों में बन सकता है सबसे बड़ा मौका? जानिए मार्केट खुलते ही आ सकता है बड़ा मूव

आज सुबह 9:15 के बाद किन 7 शेयरों में बन सकता है सबसे बड़ा मौका? जानिए मार्केट खुलते ही आ सकता है बड़ा मूव

आज का मौसम, 4 अगस्त: दिल्ली-NCR से यूपी तक मूसलाधार बारिश! नोएडा-गुरुग्राम के लिए येलो अलर्ट, तेज आंधी-बिजली गिरने की चेतावनी

आज का मौसम, 4 अगस्त: दिल्ली-NCR से यूपी तक मूसलाधार बारिश! नोएडा-गुरुग्राम के लिए येलो अलर्ट, तेज आंधी-बिजली गिरने की चेतावनी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक

CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक

CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट

CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट

CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा

CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

आज शेयर मार्केट का पहला घंटा क्यों है सबसे अहम? बाजार खुलने से पहले जान लें 10 बड़े संकेत

Stock Market Outlook for Tuesday: भारतीय शेयर बाजार की आज की चाल केवल घरेलू खबरों से नहीं, बल्कि अमेरिका के रिकॉर्ड बाजार, एशियाई संकेतों, Gift Nifty, कच्चे तेल, डॉलर इंडेक्स, सोने और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों से तय हो सकती है. निवेशकों के लिए शुरुआती एक घंटा बेहद अहम रहने वाला है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 04, 2026, 06:29 AM IST

आज शेयर मार्केट का पहला घंटा क्यों है सबसे अहम? बाजार खुलने से पहले जान लें 10 बड़े संकेत

आज की पहली ट्रेड से पहले जान लें ये 10 बड़े संकेत, इन्हीं पर टिकी है बाजार की चाल (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • अमेरिका की तेजी  का भारत के शेयर मार्केट पर असर
  • गिरता कच्चा तेल, बढ़ा भरोसा
  • Gift Nifty दे रहा सकारात्मक संकेत
  • विदेशी निवेशकों पर रहेगी नजर
  • शुरुआती कारोबार तय करेगा दिशा

शेयर बाजार में कई बार पूरी कहानी घंटी बजने के बाद के पहले 60 मिनट में लिखी जाती है. आज भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है. रातभर आए ग्लोबल संकेतों ने निवेशकों की धड़कनें तेज कर दी हैं. ऐसे में सवाल यही है कि क्या सोमवार की तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर मुनाफावसूली बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगा देगी.

शेयर बाजार के एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय मानते हैं कि आज केवल घरेलू खबरों पर नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बाजारों की चाल पर भी नज़र रखना जरुरी होगा. यही वजह है कि हर निवेशक की निगाह बाजार खुलने से पहले आने वाले संकेतों पर टिकी हुई है.

अमेरिका की रिकॉर्ड तेजी ने बढ़ाया भरोसा

वॉल स्ट्रीट ने नया उत्साह दिखाया. डॉव जोंस, एसएंडपी 500 और नैस्डैक तीनों प्रमुख सूचकांक मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद तथा मजबूत कॉर्पोरेट नतीजों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया. यही सकारात्मक माहौल भारतीय बाजार के लिए भी मनोवैज्ञानिक सपोर्ट बन सकता है.

इसका सीधा असर आईटी, टेक्नोलॉजी और निर्यात आधारित कंपनियों के शेयरों में दिखाई दे सकता है. हालांकि अगर शुरुआती बढ़त के बाद बिकवाली बढ़ती है तो उतार-चढ़ाव भी तेज रह सकता है.

एशियाई बाजार, Gift Nifty और विदेशी संकेत क्यों अहम हैं

आज सुबह एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला. ऐसे माहौल में Gift Nifty भारतीय बाजार के लिए शुरुआती दिशा का संकेत देगा. अगर Gift Nifty मजबूती बनाए रखता है तो सेंसेक्स और निफ्टी की सकारात्मक शुरुआत की संभावना बढ़ सकती है.

हालांकि अनुभवी निवेशक जानते हैं कि Gift Nifty केवल शुरुआती संकेत देता है. असली तस्वीर बाजार खुलने के बाद विदेशी निवेशकों की खरीद-बिक्री और घरेलू संस्थागत निवेशकों की रणनीति से साफ होती है.

कच्चा तेल, डॉलर और सोना बदल सकते हैं पूरा समीकरण

भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल आयातकों में शामिल है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर मानी जाती है. ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों में नरमी देखने को मिली, जिससे महंगाई और आयात बिल को लेकर चिंता कुछ कम हुई है.

डॉलर इंडेक्स की चाल भी आज रुपये और विदेशी निवेश पर असर डाल सकती है. वहीं सोने में हल्की मजबूती इस बात का संकेत है कि कुछ निवेशक अब भी सुरक्षित निवेश की ओर रुख बनाए हुए हैं. अगर डॉलर और सोना दोनों साथ-साथ मजबूत होते हैं तो इक्विटी बाजार में उतार-चढाव बढ़ सकता है.

FII-DII का रुख देगा असली संकेत

बीते कारोबारी सत्र में विदेशी निवेशकों की लगातार दिलचस्पी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की सक्रियता ने भारतीय बाजार को मजबूती दी. रुपये में आई मजबूती भी विदेशी निवेश के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है.

आज अगर विदेशी निवेशकों की खरीद जारी रहती है तो बैंकिंग, आईटी और बड़े लार्जकैप शेयरों में अच्छी हलचल देखी जा सकती है. वहीं अगर मुनाफावसूली हावी हुई तो बाजार शुरुआती बढ़त गंवा भी सकता है.

आज निवेशकों को सबसे ज्यादा किस पर नजर रखनी चाहिए

आज का बाजार केवल एक आंकड़े से तय नहीं होगा. अमेरिका की तेजी, एशियाई बाजारों की चाल, Gift Nifty, कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर इंडेक्स, सोने की दिशा और FII-DII की गतिविधियां मिलकर यह तय करेंगी कि बाजार दिनभर मजबूती बनाए रखता है या नहीं.

छिपा हुआ एंगल यह है कि पिछले कुछ दिनों में निवेशकों का फोकस केवल कॉर्पोरेट नतीजों से हटकर अब वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं पर आ गया है. यानी आने वाले दिनों में किसी भी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का असर भारतीय शेयर बाजार पर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज़ी से दिखाई दे सकता है. इसलिए जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय हर बड़े संकेत पर नजर रखना ज्यादा समझदारी होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक
CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक
CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
Datia Bypoll: कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह कितने एजुकेटेड हैं? जानें नेटवर्थ और कहां-कहां से होती है कमाई
Datia Bypoll: कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह कितने एजुकेटेड हैं? जानें नेटवर्थ और कहां-कहां से होती है कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement