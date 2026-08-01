क्यों बीमा कंपनियां बड़े प्रोजेक्ट्स को कवर देने से डर रही? जानिए कैसे कैट बांड्स प्राकृतिक आपदा में करेंगे आपकी मदद

What is climate finance startups? जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते खतरों को देखते हुए पारंपरिक बीमा कंपनियों ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल्टी प्रोजेक्ट्स को कवर देने से मना कर दिया है. इस संकट से निपटने के लिए अब कैटास्ट्रोफ बांड्स और क्लाइमेट री-इंश्योरेंस का नया बाजार तेजी से उभर रहा है.

क्लाइमेट रिस्क से क्यों सहमी बीमा कंपनियां?

कैटास्ट्रोफ बांड्स का नया ट्रेंड क्या है?

रियल एस्टेट पर वित्तीय संकट क्यों मंडरा रहा?

उभरे क्लाइमेट फाइनेंस नए स्टार्टअप्स

बैलेंस शीट पर दिख रहा असर

Climate change home insurance risk: अगर आप सोच रहे हैं कि अपना घर या कोई बड़ा कमर्शियल एसेट सुरक्षित है, तो शायद आपको एक बार फिर सोचने की जरूरत है. बिन मौसम बारिश, रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव और अचानक आने वाली समुद्री लहरों ने दुनिया भर का हिसाब-किताब बिगाड़ दिया है. अब नौबत यह आ गई है कि पुरानी और जानी-मानी इंश्योरेंस कंपनियां बड़े-बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और बुनियादी ढांचों को क्लेम देने या उनका बीमा करने से सीधे पीछे हट रही हैं. जब कुदरत का मूड बदलता है तो अरबों का नुकसान पल भर में हो जाता है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर इंश्योरेंस ही नहीं मिलेगा, तो इन बड़े प्रोजेक्ट्स में लगा आम लोगों और निवेशकों का पैसा कितना सुरक्षित है. चलिए कुछ रिपोर्ट्स और सीए सुदेशना बसु के जरिये इस पूरे माजरे को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे आम लोगों को प्रॉकृतिक आपदा से ये कैटास्ट्रोफ बांड्स बचाएगा.

दुनियाभर में बढ़ते जलवायु परिवर्तन (Climate Change) और प्राकृतिक आपदाओं ने रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बीमा क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और दुनिया की प्रमुख री-इंश्योरेंस (पुनर्बीमा) कंपनियों की हालिया रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि पारंपरिक इंश्योरेंस मॉडल अब प्राकृतिक खतरों का भार उठाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं. चलिए जानें क्या बता रही कौन सी रिपोर्ट

1. IPCC की चेतावनी: अनियोजित निर्माण और मौसम का प्रकोप

संयुक्त राष्ट्र की IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) की AR6 रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:3.3 से 3.6 अरब आबादी खतरे में: दुनिया की लगभग आधी आबादी ऐसे क्षेत्रों में रह रही है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील (High Vulnerability) हैं.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा प्रहार: तेज बाढ़, भूस्खलन और भीषण तूफान के कारण सड़कें, पुल, बिजली ग्रिड और रिहायशी कॉलोनियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं.

कैस्केडिंग रिस्क (Cascading Risks): IPCC के अनुसार, अनियोजित शहरीकरण और जलवायु जोखिम मिलकर ऐसा बहु-स्तरीय संकट खड़ा कर रहे हैं, जिससे इमारतों की जीवन-अवधि (Lifespan) तेजी से घट रही है.

2. Swiss Re & Munich Re: रिकॉर्ड वित्तीय नुकसान और बीमा का संकट

विश्व की सबसे बड़ी री-इंश्योरेंस कंपनियों-Swiss Re और Munich Re-के वार्षिक और छमाही आंकड़ों के अनुसार दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगातार छठे वर्ष बीमाकृत नुकसान (Insured Losses) का आंकड़ा $100 बिलियन (लगभग ₹8.3 लाख करोड़) के पार चला गया है.

60% प्रोटेक्शन गैप (Protection Gap): Munich Re के ग्लोबल डेटा के अनुसार, कुल आर्थिक नुकसान (Economic Losses) का 60% से अधिक हिस्सा बिना किसी बीमा (Uninsured) के रहता है. यानी बड़े नुकसान का बोझ सीधे संपत्ति मालिकों, बिल्डर्स और सरकारों की जेब पर पड़ रहा है.

सेकेंडरी पेरिल्स (Secondary Perils) का खतरा: चक्रवाती तूफानों और भूकंपों के अलावा अब अचानक आने वाली भीषण बाढ़, जंगलों की आग (Wildfires) और ओलावृष्टि (Hailstorms) जैसी घटनाएं बीमा कंपनियों के लिए सबसे बड़ा घाटा साबित हो रही हैं.

3. WEF (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम): टॉप 5 वैश्विक जोखिमों में जलवायु

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की Global Risks Report के अनुसार अगले 10 वर्षों में दुनिया के सामने सबसे बड़ा जोखिम मौसम की चरम घटनाएं (Extreme Weather Events) और क्लाइमेट एक्शन में विफलता हैं.

बीमा कवरेज न मिलने की स्थिति में बैंक नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लोन देने से कतरा रहे हैं, जिससे विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ रही है.

इंश्योरेंस कंपनियों के हाथ खींचने से कैसे गहरा रहा है संकट?

बीते कुछ सालों में मौसम के बेकाबू मिजाज ने बीमा कंपनियों के खजाने को भारी चपत लगाई है. भारत से लेकर वैश्विक बाजारों तक, जहाँ भी बाढ़ या भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ा है, वहाँ क्लेम की रकम इतनी ज्यादा हो गई कि कंपनियों का गणित पूरी तरह से फेल हो गया. जब कंपनियों को लगा कि पारंपरिक मॉडल से अब भरपाई संभव नहीं है, तो उन्होंने जोखिम वाले इलाकों में रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को री-न्यू करने से मना करना शुरू कर दिया.

इसका सीधा असर बिल्डरों और बड़े डेवलपर्स पर पड़ रहा है. जब किसी प्रोजेक्ट को बीमा का सुरक्षा कवच नहीं मिलता, तो बैंक भी उन्हें लोन देने में कतराते हैं. इससे नई इमारतों और सड़कों के निर्माण की रफ्तार थमने लगी है और रियल एस्टेट बाजार में एक गंभीर वित्तीय संकट खड़ा हो रहा है.

कैटास्ट्रोफ बांड्स के जन्म से कैसे नया बाजार तैयार हुआ?

जब पुरानी व्यवस्था टूटने लगती है, तो बाजार कोई नया रास्ता तलाश ही लेता है. पारंपरिक इंश्योरेंस के हाथ खड़े करने के बाद अब कैटास्ट्रोफ बांड्स यानी 'कैट बांड्स' का एक नया और बड़ा बाजार जन्म ले चुका है. यह एक ऐसा वित्तीय साधन है जो प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को सीधे शेयर बाजार और बड़े संस्थागत निवेशकों के पास ट्रांसफर कर देता है.

कैट बांड्स में निवेश करने वालों को तब तक बहुत ऊंचा रिटर्न मिलता है जब तक कि कोई तयशुदा बड़ी प्राकृतिक आपदा न आए. लेकिन जैसे ही कोई भीषण चक्रवात या बाढ़ उस इलाके में आती है, तो निवेशकों का मूलधन कट जाता है और उस पैसे का इस्तेमाल तबाही की भरपाई के लिए किया जाता है. ग्लोबल मार्केट के साथ-साथ अब भारतीय वित्तीय बाजारों में भी इन बांड्स को लेकर हलचल तेज हो गई है.

बैलेंस शीट पर क्लाइमेट रिस्क और नए स्टार्टअप्स की एंट्री

आजकल बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपनी बैलेंस शीट तैयार करते समय केवल मुनाफा नहीं देख रही हैं, बल्कि यह भी तय कर रही हैं कि आने वाले सालों में क्लाइमेट रिस्क उनकी वित्तीय स्थिति को कितना नुकसान पहुँचा सकता है. अब कंपनियों के लिए पर्यावरण का ध्यान रखना केवल कागजी बातें या ग्रीन वॉशिंग नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे उनके अस्तित्व से जुड़ गया है.

इसी चुनौती के बीच 'क्लाइमेट-फाइनेंस स्टार्टअप्स' का एक नया दौर शुरू हो रहा है. ये नए स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा की मदद से यह सटीक आंकलन करते हैं कि किस जमीन या बिल्डिंग पर प्राकृतिक आपदा का कितना खतरा है. इसके बाद ये स्टार्टअप्स रियल एस्टेट कंपनियों को क्लाइमेट-रिफ्यूज इंश्योरेंस और नए तरीके के हेजिंग टूल मुहैया करा रहे हैं.

आम आदमी की जेब और घर पर कितना होगा असर?

इस पूरे वित्तीय बदलाव का सबसे बड़ा और सीधा असर आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला है. जब डेवलपर्स और बिल्डरों को कैट बांड्स या क्लाइमेट री-इंश्योरेंस के जरिए अपने प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित करना पड़ेगा, तो उनकी लागत अपने आप बढ़ जाएगी. नतीजा यह होगा कि आने वाले समय में सुरक्षित इलाकों में नया घर खरीदना या दुकान लेना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो जाएगा.

दूसरी तरफ, जो लोग पहले से ही तटीय इलाकों या बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके घरों के लिए साधारण इंश्योरेंस प्रीमियम काफी महंगा हो सकता है या शायद उन्हें बीमा मिलना ही बंद हो जाए. इसलिए अब कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले उसकी लोकेशन और क्लाइमेट रिस्क स्कोर की जांच करना हर आम इंसान के लिए बेहद जरूरी हो चुका है.

भारत में क्लाइमेट-फाइनेंस (Climate-Finance) और ग्रीन-फिनटेक का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. पहले जहां हरित परियोजनाओं (जैसे सोलर पैनल या इलेक्ट्रिक वाहन) के लिए लोन लेना काफी मुश्किल और महंगा होता था, वहीं अब कई नए स्टार्टअप्स आम लोगों और छोटे कारोबारियों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए आसान वित्तीय सुविधाएं दे रहे हैं.

आंकड़ों में समझें: जलवायु परिवर्तन, बीमा संकट और बढ़ता आर्थिक बोझ

संस्था / रिपोर्ट मुख्य आंकड़े / रिपोर्ट का निष्कर्ष प्रभाव / अर्थ Swiss Re (Sigma Report) प्राकृतिक आपदाओं से सालाना बीमाकृत नुकसान $100Bn+ इंश्योरेंस प्रीमियम दरों में भारी उछाल Munich Re (NatCatSERVICE) कुल वैश्विक नुकसान का ~60% हिस्सा अन-इंश्योर्ड आम जनता और डेवलपर्स पर सीधा आर्थिक बोझ IPCC (UN Report) 3.6 अरब लोग उच्च जलवायु जोखिम क्षेत्र में इमारतों का 'Climate Risk Score' देखना जरूरी WEF (Risks Report) चरम मौसम दुनिया का नंबर-1 लॉन्ग-टर्म खतरा क्रेडिट और लोन मिलने में मुश्किलें

भारत में प्रमुख क्लाइमेट-फाइनेंस स्टार्टअप्स कौन से हैं?

Ecofy (इकोफाई): यह भारत की प्रमुख ग्रीन-ओनली NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) है, जो विशेष रूप से सोलर रूफटॉप, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और एनर्जी-एफिशिएंट उपकरणों के लिए लोन देती है.

Revfin एवं Turno: ये स्टार्टअप्स 2-व्हीलर और 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-रिक्शा, डिलीवरी वाहन) के लिए आसान माइक्रो-फाइनेंसिंग और लीजिंग मॉडल उपलब्ध कराते हैं.

SolarSquare एवं Solar Ladder: यह घर के मालिकों को सोलर पैनल लगाने के लिए आसान EMI और नो-कॉस्ट फाइनेंसिंग मॉडल प्रदान करते हैं.

Climake एवं Neufin: ये ग्रीन एसेट लीजिंग, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश की व्यवस्था करने वाले प्लेटफॉर्म हैं.

Alt Mobility: यह कमर्शियल EV फ्लीट के लिए फाइनेंस और एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन देता है, जिससे डिलीवरी पार्टनर्स बिना भारी शुरुआती लागत के EV चला सकते हैं.

आम लोगों को इससे क्या-क्या फायदे होंगे?

1. कम ब्याज दरें और आसान लोन प्रक्रिया: पारंपरिक बैंकों की तुलना में ये स्टार्टअप्स सोलर पैनल या ई-व्हीकल के लिए बिना ज्यादा झंझट के 'ग्रीन लोन' देते हैं.

2. बिजली और ईंधन के बिल में बड़ी बचत: घर में सोलर रूफटॉप लगाने से बिजली का बिल 80-90% तक घट जाता है. वहीं पेट्रोल/डीजल गाड़ी की जगह EV अपनाने से हर महीने ईंधन का खर्च बहुत कम हो जाता है.

3. कम डाउन-पेमेंट पर तकनीक की पहुंच: भारी एकमुश्त राशि (Upfront Cost) न होने पर भी आप EMI या लीज मॉडल से आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. स्वरोजगार और कमाई के अवसर: ई-रिक्शा या डिलीवरी EV के लिए त्वरित लोन मिलने से छोटे चालकों और डिलीवरी पार्टनर्स को अपनी आजीविका शुरू करने में मदद मिलती है.

आम लोग इसका फायदा कैसे उठाएं?

सोलर रूफटॉप के लिए आवेदन करें: यदि आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की सब्सिडी के साथ Ecofy या SolarSquare जैसी कंपनियों से आसान लोन/EMI विकल्प चुन सकते हैं.

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में ग्रीन फाइनेंस चुनें: 2-व्हीलर, 3-व्हीलर या ई-कमर्शियल वाहन खरीदते वक्त शोरूम पर पारंपरिक बैंक के बजाए Revfin या Turno जैसे क्लाइमेट फिनटेक विकल्पों की दरों की तुलना करें.

एसेट लीजिंग का विकल्प अपनाएं: अगर आप कमर्शियल काम (जैसे डिलीवरी सेवाएं) करते हैं, तो वाहन खरीदने के बजाय Alt Mobility जैसे स्टार्टअप्स से लीज पर गाड़ी लेकर बिना किसी बड़े निवेश के तुरंत काम शुरू करें.

सीए सुदेशना कहती हैं कि अगर आप नया घर बनाने या खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपको सिर्फ उसके लुक और लोकेशन पर ही नहीं, बल्कि उसके क्लाइमेट रिस्क स्कोर पर भी ध्यान देना होगा. क्लाइमेट-फाइनेंस का यह नया दौर भले ही अभी एक नई शुरुआत लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय में यह प्रॉपर्टी मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर का आधार बनेगा. इससे आम लोगों को यह फायदा होगा कि उनके आशियाने अधिक सुरक्षित होंगे और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाव का एक पुख्ता जरिया उनके पास होगा.

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