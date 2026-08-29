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चांदी के भाव में क्यों लगी आग? सिर्फ निवेश नहीं, इन 5 सेक्टर की मांग बढ़ती जा रहा सिल्वर का रेट

Why is silver becoming more expensive? चांदी की तेजी अब सिर्फ निवेशकों की खरीद से नहीं चल रही. सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और एआई डेटा सेंटर जैसी इंडस्ट्री इसकी खपत बढ़ा रही हैं. दूसरी तरफ महंगी चांदी से थ्रिफ्टिंग और सब्स्टीट्यूशन बढ़ रहा है. सप्लाई की कमी कीमत को सहारा दे रही है.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 29, 2026, 06:35 AM IST

चांदी के भाव में क्यों लगी आग? सिर्फ निवेश नहीं, इन 5 सेक्टर की मांग बढ़ती जा रहा सिल्वर का रेट

चांदी की तेजी का असली इंजन कौन? निवेशक, सोलर, ईवी या एआई, कीमत बढ़ाने वाले फैक्टर्स समझिए (फोटो एआई)

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    • सोलर से चांदी की खपत बढ़ी
    • निवेश मांग ने कीमतों को सहारा
    • ईवी में चांदी का इस्तेमाल बढ़ा
    • एआई डेटा सेंटर बने नया ग्राहक
    • महंगी चांदी से थ्रिफ्टिंग का खतरा

    चांदी की तेजी को समझने के लिए सबसे पहले कीमत पर नजर डालना जरूरी है. 24 अगस्त 2026 को भारत में चांदी का रेट करीब 2,454 रुपये प्रति 10 ग्राम यानी 2,45,400 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. 21 अगस्त को यही भाव 2,466 रुपये प्रति 10 ग्राम था. यानी अगस्त में चांदी के भाव में तेज उतार चढ़ाव के बीच ऊंचे स्तर बने हुए हैं. अलग अलग शहरों और भौतिक बाजार में कीमतों में अंतर भी दिख सकता है.  

    यह तेजी अचानक नहीं आई है. सिल्वर इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2025 में चांदी की औसत कीमत में 42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. 2026 की शुरुआत में भी कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली. जनवरी 2026 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 121 डॉलर प्रति औंस से ऊपर तक पहुंची थी, जिसके बाद तेज करेक्शन भी आया. यानी चांदी में तेजी जितनी तेज है, उतना ही बड़ा उतार चढ़ाव भी इसका हिस्सा है.  

    निवेश की चमक से आगे बढ़ी इंडस्ट्रियल मांग

    चांदी को अक्सर सोने की तरह निवेश की धातु माना जाता है, लेकिन इसकी कहानी सोने से काफी अलग है. चांदी का बड़ा हिस्सा ऐसी इंडस्ट्री में जाता है जहां इसे सिर्फ रखा नहीं जाता, बल्कि इस्तेमाल किया जाता है.

    सिल्वर इंस्टीट्यूट और मेटल्स फोकस के वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2026 के अनुसार 2025 में कुल चांदी की मांग 1.13 अरब औंस रही. इसमें कॉइन और बार की मांग में 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, लेकिन इंडस्ट्रियल मांग 3 फीसदी घटकर 657.4 मिलियन औंस रह गई. इसके बावजूद एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव और पावर ग्रिड जैसे क्षेत्रों ने इंडस्ट्रियल खपत को सहारा दिया. 

    2026 के लिए तस्वीर थोड़ी दिलचस्प है. अप्रैल में जारी अपडेट के मुताबिक इंडस्ट्रियल मांग में करीब 3 फीसदी की और गिरावट का अनुमान है. इसका सबसे बड़ा कारण पीवी सेक्टर में चांदी का कम इस्तेमाल है. वहीं एआई, ऑटोमोटिव और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जगहों पर मांग बढ़ने की उम्मीद है. 

    यानी चांदी की कीमत बढ़ने की पूरी कहानी यह नहीं है कि हर इंडस्ट्री पहले से ज्यादा चांदी खरीद रही है. असली कहानी यह है कि कुछ पुरानी मांग घट रही है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी वाली मांग तेजी से उभर रही है.

    सोलर पैनल में चांदी की कहानी थोड़ी उलटी है

    सोलर यानी पीवी सेक्टर को चांदी की तेजी का सबसे बड़ा ड्राइवर माना जाता रहा है. सोलर सेल में चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट और ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है. सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार 2020 से 2024 के बीच पीवी में चांदी की मांग दोगुने से ज्यादा हो गई थी.  

    लेकिन यहां एक अहम ट्विस्ट है. सोलर पैनल की संख्या बढ़ने के बावजूद हर सेल में इस्तेमाल होने वाली चांदी की मात्रा कम की जा रही है. इसे थ्रिफ्टिंग कहा जाता है. इसके साथ कुछ जगहों पर दूसरी धातुओं से सब्स्टीट्यूशन की कोशिश भी हो रही है.

    यही वजह है कि 2025 में पीवी मांग में गिरावट ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कुल मांग पर दबाव डाला. सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार 2025 में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड 2 फीसदी घटी, क्योंकि सोलर में चांदी की कम लोडिंग से हुई गिरावट को एआई और दूसरी टेक्नोलॉजी से मिली बढ़त पूरी तरह संतुलित नहीं कर सकी.  

    आम ग्राहक के लिए इसका मतलब समझना आसान है. अगर चांदी बहुत महंगी होती है तो सोलर कंपनियां हर पैनल में कम चांदी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी. इसलिए सिर्फ सोलर पैनल की संख्या बढ़ना चांदी की मांग बढ़ने की गारंटी नहीं है.

    ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स चांदी के नए बड़े ग्राहक

    चांदी की दूसरी बड़ी ताकत इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव सेक्टर हैं. चांदी बिजली की बेहतरीन कंडक्टर है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल स्विच, कॉन्टैक्ट, कनेक्टर और कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होता है.

    सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सेक्टर में चांदी की मांग 4 फीसदी बढ़कर 465.6 मिलियन औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. इसमें पावर ग्रिड, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिफिकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े इस्तेमाल का योगदान रहा.  

    ऑटोमोबाइल में भी चांदी की भूमिका बढ़ रही है. सिल्वर इंस्टीट्यूट के मुताबिक मोटर व्हीकल्स में हर साल 70 मिलियन औंस से ज्यादा चांदी का इस्तेमाल होता है और 2025 तक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सालाना खपत करीब 90 मिलियन औंस पहुंचने का अनुमान था. आधुनिक कारों में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और कई इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स में सिल्वर कोटेड कॉन्टैक्ट इस्तेमाल होते हैं.  

    ईवी की संख्या बढ़ने के साथ कारों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी बढ़ रहे हैं. इसका मतलब यह है कि चांदी की मांग सिर्फ कारों की बिक्री से नहीं, बल्कि प्रति वाहन बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक जटिलता से भी जुड़ रही है.

    एआई और डेटा सेंटर चांदी की नई कहानी लिख रहे

    अब चांदी की सबसे दिलचस्प कहानी एआई और डेटा सेंटर से निकल रही है. एआई जितना डिजिटल दिखता है, उसके पीछे उतना ही बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. सर्वर, सेमीकंडक्टर, पावर सिस्टम, नेटवर्किंग उपकरण और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में चांदी की भूमिका है.

    दिसंबर 2025 में सिल्वर इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट ने बताया था कि दुनिया की आईटी पावर क्षमता 2000 के करीब 0.93 गीगावाट से बढ़कर 2025 में लगभग 50 गीगावाट हो गई. यानी करीब 53 गुना बढ़ोतरी. रिपोर्ट के मुताबिक डेटा सेंटर और एआई का विस्तार आने वाले वर्षों में चांदी की इंडस्ट्रियल मांग को सपोर्ट करने वाले प्रमुख सेक्टरों में शामिल है.  

    यहां सावधानी भी जरूरी है. डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाली चांदी की सटीक मात्रा पर अलग अलग अनुमान मिलते हैं और हर डेटा सेंटर के लिए एक तय आंकड़ा बताना आसान नहीं है. इसलिए एआई को चांदी की मांग का तेजी से उभरता हुआ सोर्स कहना ज्यादा सही है, न कि अकेले कीमत बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारण.

    ज्वेलरी और सिल्वरवेयर में महंगी चांदी का उल्टा असर

    चांदी की कीमत बढ़ने का फायदा हर सेक्टर को नहीं मिलता. ज्वेलरी और सिल्वरवेयर इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं.

    वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2026 के अनुसार 2025 में ग्लोबल सिल्वर ज्वेलरी फैब्रिकेशन 8 फीसदी घटकर 189.3 मिलियन औंस रह गई. भारत में गिरावट करीब 20 फीसदी रही. रिपोर्ट में इसकी बड़ी वजह ऊंची चांदी की कीमत और इससे कम होती अफोर्डेबिलिटी बताई गई है. 

    सिल्वरवेयर फैब्रिकेशन में 2025 में 21 फीसदी की गिरावट आई और 2026 में भी करीब 20 फीसदी गिरावट का अनुमान लगाया गया है. भारत जैसे बाजार में जहां चांदी का इस्तेमाल गिफ्टिंग और पारंपरिक खरीद में होता है, वहां ऊंची कीमत सीधे ग्राहक के बजट को प्रभावित करती है. 

    यानी अगर आप शादी, त्योहार या निवेश के लिए चांदी की ज्वेलरी, सिक्के या बर्तन खरीदने की सोच रहे हैं, तो कीमत बढ़ने का मतलब सिर्फ निवेश पर फायदा नहीं है. उसी वजन की चांदी खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है.

    सप्लाई की सबसे बड़ी परेशानी चांदी खुद नहीं निकालती

    चांदी के मामले में सबसे अहम बात यह है कि इसकी सप्लाई कीमत बढ़ने के साथ तुरंत नहीं बढ़ सकती. इसकी वजह यह है कि चांदी का बड़ा हिस्सा अकेली चांदी की माइन से नहीं आता. यह अक्सर लेड, जिंक, कॉपर और गोल्ड की माइनिंग के साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है.

    सिल्वर इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2025 में ग्लोबल सिल्वर माइन प्रोडक्शन 3 फीसदी बढ़कर 846.6 मिलियन औंस हुआ. फिर भी अप्रैल 2026 के अपडेट में पूरे साल की माइन सप्लाई के लगभग स्थिर रहने का अनुमान दिया गया. रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सिल्वर मार्केट का स्ट्रक्चरल डेफिसिट करीब 46.3 मिलियन औंस रह सकता है.  

    यही वह जगह है जहां कीमत की कहानी दिलचस्प बनती है. अगर चांदी की कीमत बढ़ती है तो कोई कंपनी सिर्फ इसलिए अगले महीने उत्पादन कई गुना नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसकी माइनिंग किसी दूसरे मेटल की परियोजना से जुड़ी हो सकती है. नई माइन शुरू करने में सालों लग सकते हैं.

    इसके अलावा 2025 में सिल्वर रीसाइक्लिंग 2 फीसदी बढ़कर 197.6 मिलियन औंस के 12 साल के उच्च स्तर पर पहुंची थी. 2026 में भी रीसाइक्लिंग बढ़ने का अनुमान है. यानी ऊंची कीमतें कुछ अतिरिक्त सप्लाई जरूर ला सकती हैं, लेकिन इससे पूरी कमी तुरंत खत्म हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है. 

    क्या चांदी 2.50 लाख रुपये किलो के पार जा सकती है?

    कमोडिटी और शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल यही है. जवाब सीधा हां या ना में देना मुश्किल है. 2.50 लाख रुपये किलो का स्तर अब कोई काल्पनिक आंकड़ा नहीं है. अगस्त में भारतीय बाजार में चांदी इस स्तर के काफी करीब या कुछ शहरों में इसके ऊपर भी कारोबार करती दिखी है. 24 अगस्त का एक प्रमुख रिटेल डेटा 2,45,400 रुपये प्रति किलो का भाव दिखाता है, जबकि कुछ शहरों में 25 अगस्त को रेट 2.60 लाख से 2.65 लाख रुपये प्रति किलो तक दर्ज हुए.  

    चांदी के 2.50 लाख रुपये के पार जाने के लिए केवल इंडस्ट्रियल मांग का मजबूत होना काफी नहीं होगा. निवेश मांग, अंतरराष्ट्रीय चांदी की कीमत, रुपये की चाल, भौतिक सप्लाई की उपलब्धता और बाजार की सट्टेबाजी भी अहम भूमिका निभाएगी.

    सिल्वर इंस्टीट्यूट ने 2026 में फिजिकल इनवेस्टमेंट 20 फीसदी बढ़कर 227 मिलियन औंस पहुंचने का अनुमान लगाया था. वहीं बाजार के छठे लगातार डेफिसिट में रहने की उम्मीद जताई गई थी. अप्रैल के अपडेट में हालांकि इंडस्ट्रियल मांग में गिरावट और 46.3 मिलियन औंस के डेफिसिट का अनुमान सामने आया.  

    इससे एक अहम बात सामने आती है. चांदी के 2.50 लाख रुपये के पार जाने की कहानी केवल सोलर, ईवी या एआई की नहीं है. असली ताकत तब बनेगी जब निवेशक मांग और इंडस्ट्रियल मांग एक साथ मजबूत रहें और सप्लाई उन्हें पूरा न कर पाए.

    निवेशक के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है?

    तेजी के बीच सबसे बड़ी गलती यह मान लेना होगी कि चांदी सिर्फ ऊपर ही जाएगी. सिल्वर गोल्ड की तुलना में ज्यादा वोलेटाइल मेटल है. तेज उछाल के बाद प्रॉफिट बुकिंग से इसमें अचानक गिरावट आ सकती है.

    दूसरा खतरा इंडस्ट्रियल स्लोडाउन है. अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की मांग पर असर पड़ सकता है.

    तीसरा खतरा थ्रिफ्टिंग और सब्स्टीट्यूशन है. अगर चांदी लगातार महंगी रहती है तो कंपनियां प्रति यूनिट कम चांदी इस्तेमाल करने या दूसरी धातुओं के इस्तेमाल की कोशिश तेज कर सकती हैं. पीवी सेक्टर में इसका असर पहले ही दिखाई दे चुका है.  

    इसलिए आम निवेशक के लिए सबसे अहम बात यह है कि चांदी की तेजी को सिर्फ कीमत के चार्ट से नहीं समझना चाहिए. इसके पीछे निवेश मांग, इंडस्ट्रियल खपत और सप्लाई तीनों को देखना जरूरी है.

    चांदी की असली परीक्षा अब मांग की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता है

    चांदी के बाजार में सबसे दिलचस्प बदलाव यह है कि मांग का स्रोत बदल रहा है. एक तरफ महंगी चांदी ज्वेलरी और सिल्वरवेयर की मांग को दबा रही है, तो दूसरी तरफ एआई, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर इसकी नई जरूरत पैदा कर रहे हैं.

    सोलर सेक्टर में चांदी की प्रति यूनिट खपत कम हो रही है, लेकिन डेटा सेंटर और ऑटोमोटिव जैसे नए इस्तेमाल बढ़ रहे हैं. साथ ही माइन सप्लाई में तेज बढ़ोतरी आसान नहीं है. यही अंतर चांदी के बाजार को सपोर्ट देता है.

    लेकिन 2.50 लाख रुपये किलो के पार टिकने के लिए सिर्फ सप्लाई डेफिसिट की कहानी काफी नहीं होगी. अगर निवेशक खरीद कमजोर पड़ती है या इंडस्ट्रियल अर्थव्यवस्था में सुस्ती आती है, तो ऊंची कीमतों पर करेक्शन भी उतना ही तेज हो सकता है.

    इसलिए चांदी की अगली चाल का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं होगा कि सोलर पैनल कितने बन रहे हैं. असली संकेत यह होगा कि निवेशक कितनी चांदी अपने पास रखना चाहते हैं, इंडस्ट्री कितनी चांदी खर्च करने को तैयार है और माइनिंग कंपनियां उस मांग के मुकाबले कितनी नई सप्लाई ला पा रही हैं.

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